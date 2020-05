VfL Wolfsburg: Eine Familie, in der jeder willkommen ist

Der eine kannte den VfL Wolfsburg schon, als noch am Elsterweg vor 1000 Zuschauern gespielt wurde, der andere entdeckte den Klub erst später für sich. Der eine begleitet ihn zu jedem Spiel, der andere drückt lieber aus der Heimat die Daumen. Aber sie alle eint die Liebe zu ihrem Verein. In einer Serie stellen wir Fans der Grün-Weißen vor, die ihr Leben in besonderem Maße mit dem VfL verknüpfen. In diesem Teil geht es um die „Wölfinnen Family“.

Der Name verrät es eigentlich schon: Hier stehen die Fußballerinnen des VfL im Mittelpunkt. „Wir haben eines der besten Frauenfußball-Teams Europas direkt vor der Haustür. Ich persönlich finde, die sollte man dann unterstützen“, erklärt Vorstandsmitglied Sven Stuhlemmer seine Begeisterung für den Frauenfußball. Eines dürfe man nicht machen, sagt er: „Und zwar den Männer- mit dem Frauenfußball vergleichen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Da wird man beiden Seiten nicht gerecht.“ Es sind eben diese Unterschiede, die die Mitglieder der „Wölfinnen Family“ anziehen. Bei den Frauen geht es noch sehr familiär zu, „man kennt sich auf der Tribüne“, sagt Stuhlemmer. Der Draht zu den Spielerinnen ist ebenfalls ein ganz anderer als bei den Männern. Und es ist alles nicht so verbissen. „Der Umgang ist sehr fair“, erklärt Stuhlemmer. Sowohl auf den Tribünen als auch auf dem Platz. „Man sieht so gut wie nie eine Rudelbildung, nach einem Foulspiel hilft man einander.“ Mit rund 100 Mitgliedern ist die „Wölfinnen Family“ der größte Frauenfußball-Fanklub des VfL. Dabei wurde er erst im April 2018 gegründet. Doch das Konzept traf offenbar einen Nerv. Gemeinsamer Spaß steht im Vordergrund. „Und wir versuchen, zu jedem Auswärtsspiel eine Fahrt anzubieten“, erklärt das Vorstandsmitglied. Zum DFB-Pokalfinale in Köln vergangenes Jahr fühlte der Fanklub drei Reisebusse. Auch international geht’s auf Tour. Stuhlemmer erinnert sich gern an die Fahrt zum Champions League-Spiel nach Lyon im März 2019. „Es gibt Städte, in die würdest du ohne den Fußball gar nicht kommen“, sagt er. In 49 Stunden ging’s im Bus hin und zurück, allerdings schied der VfL aus. In dieser Saison stand ein Trip nach Glasgow auf dem Programm. 36 Mitglieder hatten sich angemeldet. „Hotel, Flug, alles war gebucht“, erzählt Stuhlemmer. „Aber dann ist die Reise dem Corona-Virus zum Opfer gefallen.“ Auch für Fans mit Behinderungen ist der Klub offen, hat mit Anke Rodenstein eine feste Ansprechpartnerin für die Belange im Vorstand. „Wir haben Rollstuhlfahrer bei uns. Die haben natürlich ganz andere Bedürfnisse als wir ,Normalos’“, erklärt Stuhlemmer. Mit jedem gastgebenden Verein muss im Vorfeld abgesprochen werden, welche Möglichkeiten es gibt. Meist ist der Weg ins Stadion mit dem Rollstuhl ein ganz anderer. „Da muss man sich schon intensiv drum kümmern“, so Stuhlemmer. Aber die „Wölfinnen Family“ sehen sich wie eine kleine Familie – und in der ist jeder willkommen.