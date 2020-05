Auch die Teams der Frauenfußball-Bundesliga wollen die Saison fortsetzen. Das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Managertagung der zwölf Teams. Der VfL Wolfsburg stimmte wie zehn andere Klubs für die Fortsetzung, lediglich der 1. FC Köln enthielt sich.

„Unter strikter Einhaltung der Vorgaben zum Gesundheitsschutz“, so heißt es in der Mitteilung, sollen die verbleibenden sechs Spieltage ausgetragen werden, sobald es die Corona-Situation zulässt. Die Vereine trafen ihre Entscheidung aufgrund des Gesundheitskonzeptes, das auch für die 1. und 2. Liga der Männer gelten soll. Das von DFL (Deutsche Fußball-Liga) und DFB (Deutscher Fußballbund) ausgearbeitete Papier sieht unter anderem strenge Hygienemaßnahmen und regelmäßige Corona-Tests vor. Nur in einigen organisatorischen Details unterscheiden sich die Konzepte, was etwa die erlaubte Anzahl an Personen in den Stadien angeht.

Während bei den Männern inzwischen davon ausgegangen wird, dass Mitte oder Ende Mai wieder gespielt werden kann, gibt’s bei den Frauen diesbezüglich noch keine öffentlichen Gedankenspiele. Der DFB hat jedenfalls das für den 30. Mai geplante Pokalfinale in Köln auf unbestimmte Zeit verschoben. Der VfL steht im Cup-Wettbewerb aktuell im Viertelfinale, in dem es gegen den Zweitligisten FSV Gütersloh gehen soll – aber wann, ist noch völlig offen.

