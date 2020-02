Positives Fazit: Lerch sieht Entwicklung

Kein zwei Wochen bleiben mehr, ehe die Frauen-Bundesliga am 14. Februar in die restliche Rückrunde startet. Für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bedeutet das, dass sie am Mittwoch in die heiße Vorbereitungsphase auf das Topspiel bei der TSG Hoffenheim starten. Am Sonntagabend kehrte die...