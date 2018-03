Wolfsburg Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Im Viertelfinalspiel in Wolfsburg besiegte die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch den SC Sand mit 2:1. Caroline Hansen entschied das Spiel für die „Wölfinnen“ mit ihren Toren in der 61. und 66. Minute. Das Tor für den SC Sand erzielte Isabelle Meyer per Foulelfmeter. Lena Goeßling hatte zuvor Milena Nikolic im Strafraum gefoult.

