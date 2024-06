Wolfsburg. Für die Fans ist das neue Trikot des VfL Wolfsburg stets ein großes Thema. Nach einer Panne enthüllt der Verein nun das Heimtrikot.

Die Fans sehnen die offizielle Präsentation der neuen Trikots in jedem Jahr herbei. Das ist bei allen Vereinen so – auch beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg aus unserer Region. Seit mehreren Jahren trägt der Klub vom Mittellandkanal zu Hause ein Heim-Shirt in Textmarker-Grün. Auch in der kommenden Saison ist das so, wie sich nun herausstellt.

Auf Instagram präsentiert der Verein das neue Heimtrikot. „Bitte seid nicht zu überrascht“ schreiben die Wölfe unter den Fotos, auf denen Svenja Huth und Patrick Wimmer das neue Leibchen präsentieren. Zuvor hatte es nämlich eine Panne gegeben - die der Verein nun offenbar mit Humor nimmt.

VfL Wolfsburg - Farben des Trikots waren geleaked

Schon vor Wochen hatte das auf Trikot-Leaks spezialisierte Internet-Portal „footyheadlines“ die Farben der neuen Wolfsburger Leibchen veröffentlicht.

Auf dem sozialen Netzwerk „X“ (vormals Twitter) kursierten zudem am vergangenen Freitag Bilder von zwei VfL-Trikots. Das eine in hellem Neongrün mit einem zweifarbigen Blockstreifen von oben nach unten in der Trikotmitte. Das andere in schwarz und dunkelgrün mit hellgrünen Aufdrucken.

Der Internetriese Zalando hatte die Shirts als Kinder-Trikots in seinem offiziellen Shop angeboten. Dort sind sie für Jedermann zu bestellen. Offensichtlich eine Panne, wie sich nun herausstellt. Die große Überraschung, Spannung und Präsentation der neuen Trikots fiel somit nun kleiner aus.

Panne sorgt womöglich für Trikot-Veröffentlichung

Denn eigentlich stellen die Klubs ihre neue Arbeitsbekleidung mit viel Brimborium in Hochglanz vor. Fotoshootings und Video-Trailer gehören im Bundesliga-Geschäft zum Standard.

Beim Online-Shop Zalando befinden sich zwei Produkte zum Verkauf, bei denen es sich um die neuen Trikots des VfL Wolfsburg handeln könnte. Ist das eine Panne? © FMN | Screenshot

Das VfL-Heimtrikot ist schonmal sicher. Die Wolfsburger spielten nach ihrem Aufstieg in die Bundesliga Ende der 1990er-Jahre schon in hellgrünen Trikots. Später wurden die Hemden dunkler. Auch den Meistertitel 2009 holte der VfL im grasgrünen Nike-Trikot. Vor der Rückkehr zum hellen Grell-Grün gab es auch mehrere Jahre sehr dunkelgrüne Trikots, in denen die Profis aus der Volkswagen-Arena aufliefen.