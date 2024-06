Wolfsburg. Sie ist der Ewa-Pajor-Ersatz und bekommt sogar ihre Rückennummer: Niederländische Europameisterin unterschreibt bis 2026 in Wolfsburg.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in und nach dieser Saison reichlich Substanz im Kader verloren, allen voran mit den Abgängen von Lena Oberdorf und Ewa Pajor. Doch immer mehr zeigen sie, dass auch in der kommenden Saison mit ihnen zu rechnen sein wird. Am Montag vermeldete der Klub die Verpflichtung von einer niederländischen Star-Stürmerin bis 2026.

Lineth Beerensteyn trägt ab der kommenden Saison das grün-weiße Trikot des Bundesliga-Spitzenteams und amtierenden DFB-Pokalsiegers. Die 27 Jahre alte Angreiferin wechselt ablösefrei von Juventus Turin an den Mittellandkanal, ist der Ersatz für Ewa Pajor, die es per Ausstiegsklausel zum FC Barcelona ziehen wird. Die Niederländerin bekommt sogar Pajors Rückennummer 9. Gerüchte um Beerensteyns Wechsel nach Wolfsburg hatten sich seit Anfang Mai hartnäckig gehalten.

Beerensteyn kennt die Bundesliga bereits bestens

Mit Pajor hat der VfL in der Offensive an Speed verloren, mit Beerensteyn stockt er dieses Defizit wieder auf. Die Oranje-Angreiferin gehört wie die Polin zu den schnellsten Spielerinnen Europas. Ein weiteres Plus: Die Bundesliga kennt sie aus dem Eff-eff. Von 2017 bis 2022 kickte sie für VfL-Rivale FC Bayern München (129 Spiele, 24 Tore, zehn Assists), ehe sie zu Juve in die Serie A wechselte. Beerensteyn ist im Angriff flexibel einsetzbar.

Die Europameisterin von 2017 soll nicht der einzige VfL-Zugang im Angriff bleiben. Nach unseren Informationen holt der Klub auch eine Champions-League-Siegerin vom FC Barcelona.

Ralf Kellermann freut sich „schnelle und explosive Offensivspielerin“

Beerensteyn sagt über ihren Wechsel: „Ich freue mich sehr darüber, zu diesem tollen Klub zu wechseln. Er hat eine große Geschichte und ein großes Potenzial, Titel zu gewinnen. Ich mag den Spielstil des VfL sehr und denke, dass ich mich hier als Spielerin noch weiterentwickeln kann.“

Die eine kommt, die andere geht: Lineth Beerensteyn spielt für den VfL Wolfsburg ab der kommenden Saison mit der Rückennummer 9 - die vorher Klubikone Ewa Pajor (rechts) trug, die es nach neun Jahren in Wolfsburg zum FC Barcelona zieht. © imago/Eibner | Eibner Pressefoto / Heike Feiner

Auch Ralf Kellermann freut sich über den Coup: „Lineth ist eine schnelle und explosive Offensivspielerin, die sowohl als Mittelstürmerin als auch auf den Flügeln für Torgefahr sorgt.“ Der Direktor Frauenfußball sagt weiter: „Lineth hat in den vergangenen zwei Jahren bei Juventus Turin und in der niederländischen Nationalmannschaft nochmal weitere Schritte nach vorne gemacht und sich zu einer absoluten Leistungsträgerin entwickelt.“

Nach Janina Minge (SC Freiburg), Caitlin Dijkstra (Twente Enschede), Sarai Linder (TSG Hoffenheim) und Luca Papp (Ferencvaros Budapest) ist Beerensteyn der fünfte Neuzugang, den der Klub offiziell verkündet.