Wolfsburg. Das sagt die Anführerin des VfL Wolfsburg über eine mögliche Aufstockung der Frauenfußball-Bundesliga. Sie hat immer eine klare Meinung.

Um eine klare Meinung ist Alexandra Popp nie verlegen. Sie ist Führungsspielerin und Kapitänin in der deutschen Nationalmannschaft und beim VfL Wolfsburg. Erst in der vergangenen Woche sagte sie in einem Interview so deutlich wie vielleicht noch keine Spielerin der Wölfinnen zuvor, dass sich infrastrukturell beim Abo-Sieger im DFB-Pokal zwingend etwas tun müsse, um international konkurrenzfähig zu sein. Ralf Kellermann, Wolfsburgs Direktor Frauenfußball, pflichtete ihr in fast allen Punkten bei. Auch zur Zukunft der Frauenfußball-Bundesliga hat die Nationalspielerin eine klare Haltung.

Aufstockung der Frauen-Bundesliga ist ein heiß diskutiertes Thema

Eine Aufstockung der Google-Pixel-Bundesliga ist ein heiß diskutiertes Thema. Während der VfL mit Ausnahme der Vorsaison ein Abo auf die Champions-League-Teilnahme hatte, bleibt einem Großteil der Konkurrenten nur die heimische Bundesliga und vielleicht der Cup, um Mehreinnahmen über Fans und TV-Gelder zu generieren. Die Uefa hat bereits einen weiteren Wettbewerb neben der Königsklasse geplant, in Spanien sind bereits 16 Mannschaften in der Primera Division am Start und auch in Deutschland könnte das Thema bald akut werden.

Alexandra Popp (rechts) ist eine hohe Belastung gewohnt. Trotz einiger Verletzungsauszeiten kam sie in der vergangenen auf 32 Einsätze für den VfL und die deutsche Nationalmannschaft. Im Falle einer Liga-Aufstockung wären es noch mehr Spiele. © regios24 | Darius Simka

Nicht aber, wenn es nach der VfL-Kapitänin geht. Sie sieht die hohe Belastung der Topspielerinnen und die fehlende Qualität möglicher Nachrücker aus der 2. Liga. Mit Blick auf die hohe Belastung der international geforderten Fußballerinnen sagt sie: „Wir spielen alle super gerne Fußball, tanzen sehr gerne auf drei Hochzeiten und haben gefühlt eine englische Woche nach der anderen. Aber dass es natürlich irgendwann mal auch aufs Gemüt schlägt, haben leider schon viele erfahren müssen. Und wenn immer mehr Spiele reingehauen werden, macht es das Ganze natürlich nicht besser. Ich habe mit Blick auf die Liga-Aufstockung eher ein Problem damit, was die Qualität angeht, sportlich wie infrastrukturell.“

Alex Popp sieht in punkto Aufstockung „keinen großen Mehrwert“

In diesem Jahr steigen Turbine Potsdam (sang- und klangloser Absteiger 2022/23) und Carl Zeiss Jena (2021/22 nicht konkurrenfähig in Liga 1) aus der 2. Liga auf. Beides sind Traditionsteams und zumindest Turbine sorgt dafür, dass neben dem starken Vierten der Saison 2023/24, der SGS Essen, ein zweiter Klub aufsteigt, der den Fokus auf den Frauenfußball richtet. Inwiefern beide sportlich wie infrastrukturell werden mithalten können, muss sich erst zeigen. Wenn es in den kommenden Jahren auch noch der Dritte und Vierte der 2. Liga werden, dann stellt sich durchaus die Qualitätsfrage.

„Wenn man sich jetzt unsere Liga anschaut, dann sind da teilweise schon krasse Unterschiede und meiner Wahrnehmung nach ist er von der 1. zur 2. Liga noch einmal groß, dann sehe ich da noch keinen Mehrwert, aber ich lasse mich dann gerne eines Besseren belehren“, sagt die Wolfsburger Anführerin weiter.

Wolfsburg-Kapitänin: Wenn‘s knapp war, lag‘s selten an den Underdogs

Wer dagegenhält, dass Meister Bayern München in der vergangenen Saison das letzte Mal im Dezember beim Remis gegen den späteren Absteiger 1. FC Nürnberg einen Punkt abgegeben hat oder auf das knappe Wolfsburger 1:0 in der Hinrunde gegen denselben Gegner verweist, dem entgegnet Popp: „Wenn es enge Ergebnisse gab, dann lag es häufig nicht daran, dass die Teams von unten so gut waren, sondern dass die Favoriten nicht gut gespielt haben. Das war häufig auch ein Problem des VfL.“

Ebenfalls ein Problem: Der Terminkalender gibt kaum weitere Spieltermine her. Der DFB müsste wohl an die Winterpause ran, hätte dann aber das Problem, dass längst nicht alle Bundesligisten über eine Rasenheizung verfügen.

Ob eine Liga-Aufstockung die 33 Jahre alte Ausnahmespielerin selbst noch betreffen wird, steht dabei noch in den Sternen. Popps Vertrag beim VfL Wolfsburg läuft im Sommer 2025 aus. Sie selbst hält sich alle Optionen offen - das reicht vom Karriereende über Klubwechsel ins In- oder Ausland wie auch eine Position im Klub oder beim DFB. Sogar eine Rückkehr in ihren Ausbildungsberuf als Tierpflegerin schließt Popp nicht aus.