Wolfsburg. Ein Profi des VfL Wolfsburg hat seine Nominierung für die Europameisterschaft bereits sicher. Andere müssen dagegen noch zittern.

Lange müssen sich die Fußball-Fans in Deutschland nicht mehr gedulden. Der Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land steht kurz bevor. Doch nicht nur die fußballverrückten Menschen, die das Turnier als Zuschauer verfolgen möchten, werden langsam nervös, auch für etliche Spieler des Erstligisten VfL Wolfsburg wird es bis zum EM-Start am 14. Juni spannend. Wobei man in ihrem Fall eher vom 7. Juni sprechen muss. Bis zu diesem Tag, also genau eine Woche vor dem Turnierstart, müssen alle 24 Teilnehmer-Nationen der Uefa ihren definitiven 26-Mann-Kader übermitteln.

Das wird dann spätestens auch der Tag sein, der für einige Profis des VfL Wolfsburg zum Tag der Wahrheit wird. Erst dann ist endgültig klar, wer von ihnen sein EM-Ticket erhalten hat. Wobei einige bereits sicher mit ihrer Teilnahme an dem Turnier planen können – wenn sie sich in den nächsten zwei Wochen nicht verletzen. Sicher dabei ist bereits Lovro Majer. Er wurde vom kroatischen Nationaltrainer bereits in den endgültigen 26-Mann-Kader berufen. Chefcoach Zlatko Dalic verzichtet damit auf die Möglichkeit, bis zur Nominierungs-Deadline noch mehrere Spieler zu testen. Falls sich ein Akteur seines Aufgebots verletzt, kann er aber noch reagieren.

Zesiger mit guten Karten, Wind ist gesetzt

Einen anderen Weg ist der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin gegangen, der mit seinem Team in der Vorrunde auf die deutsche Nationalmannschaft trifft. Er hat ein 38-köpfiges Aufgebot für das Schweizer Vorbereitungscamp, das seit Montag in St. Gallen stattfindet, berufen. Darunter befindet sich mit Innenverteidiger Cedric Zesiger ein Spieler des VfL Wolfsburg. Die große Auswahl der Spieler, die in St. Gallen dabei sind, zeigt aber, dass sich der Abwehrmann nicht sicher sein kann, bei der EM dabei zu sein. Denn Yakin muss noch zwölf Spieler aus seinem vorläufigen Aufgebot streichen. Zumindest hat Zesiger nicht die schlechtesten Karten. Die Saison mit dem VfL verlief zwar enttäuschend, aber der 25-Jährige sammelte in der Bundesliga immerhin ausreichend Spielpraxis auf hohem Niveau. Das kann ein Vorteil gegenüber dem einen oder anderen Konkurrenten sein.

Wenig Sorgen um ihr EM-Ticket müssen sich die Dänen Jonas Wind und Joakim Maehle machen. Das VfL-Duo wird es wohl in den Kreis seines Nationalteams schaffen, bei Wind gilt das als sicher. Aber bisher hat der Nationaltrainer das Aufgebot noch nicht offiziell ernannt. Das gilt auch für die Teams anderer Wolfsburger Kandidaten wie Vaclav Cerny (Tschechien) und Jakub Kaminski (Polen). Auch die Belgier haben ihre Nominierung noch nicht bekannt gemacht. Torwart Koen Casteels, der den VfL verlässt, gilt in dieser Mannschaft als gesetzt. Sebastiaan Bornauw darf sich Hoffnungen machen, für Aster Vranckx wird es wohl kein EM-Ticket der Belgier geben.

Wimmer kann sich auf die EM freuen

Dafür kann sich Patrick Wimmer (steht im vorläufigen 29-Mann-Kader der Österreicher) große Chancen ausrechnen. Trainer Ralf Rangnick schätzt den dribbelstarken Offensivspieler. Aber ob er am Ende wirklich bei der EM dabei ist, wird Wimmer erst in etwa zwei Wochen erfahren. Immerhin darf er hoffen. Von den deutschen Spielern des VfL hat es keiner in die vorläufige Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann geschafft.