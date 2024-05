Wolfsburg. Maximilian Arnold, Kapitän der Bundesliga-Fußballer des VfL Wolfsburg, wird heute 30 Jahre alt. An das Karriereende denkt er noch nicht.

In diesem Sommer jährt sich der Wechsel von Maximilian Arnold zum VfL Wolfsburg zum 15. Mal. Der im sächsischen Riesa geborene und aufgewachsene Profi ist dem Klub seitdem immer treu geblieben. Von der U17 bis heute trägt er das Trikot der Grün-Weißen, ist die Führungsfigur schlechthin beim VfL.

Bereits am heutigen Montag darf der Kapitän des Fußball-Bundesligisten feiern: Er wird 30 Jahre alt. Unsere Zeitung hat dem Mittelfeldspieler anlässlich seines runden Geburtstags 30 Satzanfänge genannt, die Arnold ergänzt hat.

1. Der beste Mitspieler, den ich jemals hatte…

…war in sportlicher Hinsicht Kevin De Bruyne. Menschlich gesehen war es Marcel Schäfer.

2. Der beste Trainer, den ich jemals hatte,…

…war Oliver Glasner, weil ich unter ihm eine sehr gute Zeit hatte und er volles Vertrauen in mich gesetzt hat.

3. Von allen Trainern, die mir einfallen, würde ich am liebsten in den Urlaub fahren mit…

...Jürgen Klopp, weil ich mit ihm gerne mal fachsimpeln würde und dabei sicher noch einiges lernen könnte.

4. Das schönste Tor meiner Karriere war…

…das Freistoßtor gegen Eintracht Frankfurt in der Saison 2017/18.

5. Der schönste Moment für den Verein, den ich miterlebt habe, war…

…der DFB-Pokalsieg 2015. Das war eine unglaubliche Atmosphäre im Berliner Olympiastadion mit 30.000 VfL-Fans, die uns klasse unterstützt haben.

6. Der schönste Moment für mich persönlich beim VfL war…

…das Champions-League-Heimspiel gegen Real Madrid 2016. Ein magischer Moment. Wir haben 2:0 gewonnen, ich habe getroffen. Es war einfach alles drin.

7. Die schwierigste Zeit beim VfL aus sportlicher Sicht war für mich…

…die beiden Spielzeiten 2016/17 und 2017/18, in denen wir in die Relegation mussten.

8. Der schlimmste Moment beim VfL für mich persönlich war…

…der Unfalltod von Junior Malanda.

9. Der witzigste Mitspieler, an den ich mich erinnern kann, war…

…nicht ein einzelner. Es gab mehrere. Timm Klose zum Beispiel oder Stefan Kutschke. Aus dem aktuellen Kader ist Joakim Maehle ein lustiger Kerl.

10. Der nervigste Mitspieler, den ich jemals hatte, war…

…keiner, der mir jetzt einfallen würde.

11. Von allen Trainern beim VfL klappte es bei mir gar nicht mit…

…keinem bestimmten. Ich wollte mich immer bei allen beweisen. Dass man nicht mit jedem Menschen auf einer Wellenlänge liegt, ist aber auch klar.

12. Mein Lieblingsort in Wolfsburg ist…

…nach meinem Zuhause die Arena. Dort fühle ich mich wohl, sie ist quasi mein zweites Wohnzimmer.

13. Wenn ich nochmal für einen anderen Klub spielen dürfte, dann wäre das idealerweise…

…Real Madrid.

14. Niemals spielen würde ich hingegen für…

…Eintracht Braunschweig.

15. Die beste Regeländerung seit Beginn meiner Karriere ist…

…die Aufstockung des Wechselkontingents auf fünf Spieler pro Mannschaft.

16. Die schlechteste Regeländerung seit Beginn meiner Karriere ist…

… da fällt mir keine ein.

17. Meine Nationalmannschaftstrikots hängen heute…

…zumindest im Fall des ersten Trikots bei meinen Eltern. Bei den anderen bin ich mir gerade nicht sicher – wahrscheinlich liegen sie irgendwo bei mir.

18. Die schönste Reise in Sachen Fußball war für mich…

…als wir 2019 mit der Mannschaft und Trainer Bruno Labbadia nach der Saison nach China gereist sind. Da war bei vielen Dingen der Wurm drin. Aber die Mannschaft hat es trotzdem zusammengeschweißt.

19. Mein Lieblingssong zum Warmwerden ist…

…kein bestimmter. Ich höre alles, je nach Lust und Laune und habe kein festes Ritual.

20. Mein liebster Fangesang ist…

…der neue Gesang „Grün-Weiß aus der Autostadt“.

21. Abgesehen von der Volkswagen-Arena spiele ich am liebsten in…

…keinem bestimmten Stadion. Jede Arena hat ihren speziellen Reiz.

22. Ernsthaft verletzt war ich in meiner Karriere nie, weil…

…ich viel für meinen Körper tue und einfach Glück gehabt habe.

23. Mein Lieblings-VfL-Trikot war…

…das Auswärtstrikot in der Saison 2020/21, in dem wir am Ende unter Oliver Glasner durch ein 2:2 in Leipzig in die Champions League eingezogen sind.

24. Mit Marcel Schäfer zu RB Leipzig gehen würde ich…

…kein Kommentar.

25. Die heute 17-jährigen Spieler sind…

…anders als ich damals.

26. Mit dem VfL möchte ich unbedingt noch einmal…

…DFB-Pokalsieger werden.

27. Mit 30 Jahren fühle ich mich körperlich…

…ein bisschen älter, aber noch lange nicht so alt, dass ich an ein Karriereende denke.

28. Nach meiner Karriere leben möchte ich…

…vielleicht in Wolfsburg, das ist sicher nicht ausgeschlossen. Aber mal sehen, was das Leben noch so bringt.

29. Für die Zeit nach meiner Karriere habe ich mir vorgenommen,…

…viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Alles andere weiß ich jetzt noch nicht.

30. In weiteren 30 Jahren werde ich…

…hoffentlich oft mit meinen späteren Enkeln im Garten Fußball spielen.