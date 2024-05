Wolfsburg. Der Sportdirektor des VfL Wolfsburg plant mit Trainer Hasenhüttl den Kader für die nächste Saison, obwohl seine Zukunft im Klub unklar ist.

Sommerurlaub hat Sebastian Schindzielorz mit seiner Familie noch nicht gebucht. Zu unklar ist für den Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im Moment die Lage, als dass er schon absehen könnte, wann sich ein Zeitfenster für etwas Ausspannen und eine Reise mit den Liebsten auftun könnte.

Für den 45-Jährigen ist das aber auch nicht so ungewöhnlich. Während für die meisten Fußball-Profis nach dem letzten Saisonspiel die Urlaubszeit begann, ist diese Phase für Funktionäre in diesem Geschäft oft die arbeitsintensivste. Kader müssen geplant, Gespräche mit potenziellen Neuzugängen oder Abgängen geführt werden. Doch für den VfL und Schindzielorz kommt aktuell eine besondere Herausforderung hinzu. Stand jetzt ist immer noch nicht klar, wer bei den Grün-Weißen den freigestellten Marcel Schäfer als Geschäftsführer Sport ersetzt. Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass der Name Sebastian Kehl ganz oben auf der Kandidatenliste des VfL-Aufsichtsrats steht. Aber vor dem Finale der Champions League von Borussia Dortmund, wo Kehl aktuell als Sportdirektor agiert, wird eine Einigung eher nicht erwartet.

Keine Probleme mit potenziellen Neuzugängen

Aber auch Schindzielorz gehört zum Kandidatenkreis auf den Geschäftsführerposten. Bekommt er bald einen neuen Boss oder steigt er in der Klub-Hierarchie auf? Das ist die Frage, die sich für den ehemaligen Mittelfeldspieler, der vor 15 Jahren mit dem VfL Meister wurde, stellt. Doch Schindzielorz will sich in der täglichen Arbeit nicht davon ablenken lassen, dass die Antwort auf diese Frage noch aussteht. Das seien Dinge, die er nicht beeinflussen könne. Daher versuche er das auszublenden, so der Sportdirektor. Bis zur Verkündung einer Entscheidung will er seine Arbeit machen und den VfL zusammen mit Trainer Ralph Hasenhüttl bestmöglich auf die nächste Saison vorbereiten – egal, wie es auch für ihn persönlich weitergeht. Zuletzt wurde sein Name auch mit anderen Klubs in Verbindung gebracht.

Bei den Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen hat Schindzielorz aber bisher nicht feststellen können, dass die unklare Lage beim VfL negative Auswirkungen beim Werben um Spieler hat. „Ich finde, das läuft bei uns im Moment für diesen Zeitraum relativ normal ab. Es gibt vor allem Vorgespräche mit Beratern, was vielleicht möglich ist und was sich in den nächsten Wochen ergeben könnte“, berichtet der Sportdirektor. Immerhin öffne sich das Transferfenster in Deutschland auch erst am 1. Juli und sei anschließend noch bis Ende August offen. Dazu habe der VfL mit Torwart Emil Grabara und Mittelfeld-Talent Bence Dardai bisher schon zwei Neuzugänge fix gemacht.

EM verschiebt Transferaktivitäten

Wegen der Europameisterschaft erwartet Schindzielorz in diesem Jahr sowieso eine etwas spätere Aktivität auf dem Transfermarkt. „Da wird sich der eine oder andere Spieler sicherlich noch etwas mehr in den Fokus spielen“, sagt er. Das gelte für Akteure, die für den VfL interessant sind, aber auch für mögliche Abgänge der Wolfsburger wie Stürmer Jonas Wind (Dänemark). Sollten nach der EM für ihn oder andere Turnier-Teilnehmer bei den Grün-Weißen Angebote einfliegen, dürfte aber klar sein, wer beim VfL darüber entscheidet. Dann hat auch Schindzielorz Klarheit.