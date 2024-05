Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss seinen Kader verschlanken, um mehr finanziellen Spielraum zu haben. Die Leihspieler sind ein Ansatzpunkt.

Die Sommerpause ist für Fußball-Fans oft eine trostlose Zeit. Keine Wochenenden, auf die es sich hinzufiebern lohnt. Kein freudiger oder auch banger Blick auf die Tabelle. Nur die Aussicht auf ein großes Turnier oder die baldige Veröffentlichung des Spielplans der kommenden Serie lindert den Trübsinn. Doch halt: Es gibt schließlich noch die Personaldiskussionen. Wer kommt, wer geht? Oder: Wer sollte kommen, wer sollte gehen? Beim VfL Wolfsburg bietet die abgelaufene Saison den Anhängern dafür reichlich Diskussionsstoff. Denn von seinem Ziel, dem Erreichen der internationalen Plätze, war der Klub am Ende als Zwölftplatzierter weit entfernt.

Nur: Um den eigenen Kader verstärken zu können, müssen auch Spieler den Verein verlassen. Beim VfL Wolfsburg gibt es da eine spezielle Problematik. Stand heute stehen bei dem Fußball-Bundesligisten über den Sommer hinaus bereits 36 Profis unter Vertrag. Chefcoach Ralph Hasenhüttl arbeitete zuletzt mit einem aufgeblähtem Kader – ein Relikt aus den Amtszeiten seiner Vorgänger. Allerdings haben auch noch sieben Spieler ein gültiges Arbeitspapier, die zuletzt als Leihspieler für andere Vereine aktiv waren. Dass einer von ihnen nach Wolfsburg zurückkehrt, ist unwahrscheinlich. Ein aktueller Überblick über jene Akteure, für die der VfL möglichst bald neue Interessenten finden oder aus dem Leihdeal einen Transfer machen muss.

Nicolas Cozza: Rund ein Jahr war der Linksverteidiger beim VfL Wolfsburg. Doch wirklich angekommen ist er bei den Wölfen nie. Wohl bis heute wissen die meisten Anhänger nicht, wie sie den Namen des Verteidigers mit doppelter Staatsbürgerschaft eigentlich hätten aussprechen sollen: Mit kurzem o und scharfem z, wie es in Italien üblich ist. Oder dann doch eher mit langem o und weicher Note wie im Französischen. Sei‘s drum – wirklich viele Gedanken sollten die Fans daran nicht verschwenden. Denn bald nachdem sie den 23-Jährigen im Winter ironisch zum Hinrundenspieler des Jahres gewählt hatten, war Cozza auch schon weg. Verliehen zum FC Nantes, wo er viel schneller ankam. „In Deutschland fiel es mir schwer, mich anzupassen. Auch das Verhältnis zu den Menschen im Verein war nicht einfach“, erklärte der Franzose anschließend in einem Interview auf der Internetseite seines neuen Klubs. Sportlich lief es in Nantes gut für Cozza. In 10 von 14 Partien stand er in der Startelf. Laut „Kicker“ will der FC Nantes den Spieler gerne halten.

Luca Waldschmidt: Wegen einer Wadenverletzung trat der 28-Jährige die Fahrt mit seinen Mannschaftskollegen vom 1. FC Köln am letzten Spieltag in Heidenheim nicht an. So hat der Offensivmann vermutlich die Chance auf ein Abstiegsspiel für den „Effzeh“ verpasst. Denn laut Bild-Zeitung hatte Waldschmidt den FC-Verantwortlichen früh signalisiert, im Falle eines Abstiegs gehen zu wollen. Das aber steht im Widerspruch zum Kölner Vorhaben, bei Waldschmidt die Kaufoption über vier Millionen zu ziehen und diesen fest zu verpflichten. Denn: Durch die Transfersperre kann der Klub sonst keine Neueinkäufe tätigen. Doch jetzt scheinen die Zeichen doch auf Abschied zu stehen. Trotz seiner nur drei Saisontreffer sollen Waldschmidt andere Angebote vorliegen.

Bartol Franjic: Sogar noch bis 2027 ist Bartol Franjic an Wolfsburg gebunden. Im vergangenen Sommer war der 24-Jährige an den SV Darmstadt ausgeliehen worden, wo sich der Kroate jedoch nicht durchsetzen konnte. In den letzten sechs Partien der Saison spielte der Mittelfeldspieler beim Absteiger – nur teilweise verletzungsbedingt – keine einzige Minute. Weil Franjic wohl auch beim VfL keine Perspektive hat, gilt es nun, einen neuen Klub für ihn zu finden. Von den einst sechs Millionen Euro, die der VfL 2022 an Dinamo Zagreb überwies, dürfte Wolfsburg im Fall eines Verkaufs nur einen Bruchteil wiedersehen, zumal Zagreb mit 15 Prozent am Weiterverkauf beteiligt sein soll.

Philipp Schulze: Der Torwart wäre wohl beim Halleschen FC geblieben, wenn dieser den Klassenerhalt in der dritten Liga geschafft hätte. Doch es kam anders. Der Saale-Klub stieg nach zwölf Jahren Zugehörigkeit in die Regionalliga ab. Zudem verlor Schulze im April seinen Stammplatz. Für den bis 2026 an den VfL gebundenen Keeper dürfte nun anderswo ein neues Kapitel beginnen. Drittligist SC Verl soll Interesse haben.

Lukas Ambros: Mit einem 1:0 über Viktoria Köln verabschiedete sich der SC Freiburg II als Absteiger aus der dritten Liga. Torschütze im letzten Spiel: Lukas Ambros. 22 Startelfeinsätze stehen bei dem Tschechen in der laufenden Serie für die Breisgauer Nachwuchsmannschaft zu Buche. Der Treffer zum Ausklang war das Premierentor für Ambros in Freiburg – und zugleich sein letztes. Der 19-Jährige wurde als einer von 13 Spielern offiziell verabschiedet. In Wolfsburg hat er kurzfristig keine Perspektive.

Bartosz Bialek: Bei der belgischen KAS Eupen startete der Pole mit viel Pech in die Saison. In seinem ersten Pflichtspieleinsatz zog er sich einen Kreuzbandriss zu und fiel monatelang aus. Aber: Der 22-Jährige kämpfte sich zurück, spielte in den Play-offs sechsmal für die Belgier. Zuletzt durfte er dreimal über 90 Minuten ran, erzielte einen Treffer. Trotzdem: Beim VfL wird der Nachwuchsmann nicht benötigt.

Felix Lange: Auf nur fünf Startelfeinsätze beim SV Rödinghausen, Achter der Regionalliga West, kam der 20-Jährige, der beim SV zum Saisonende verabschiedet wurde. In den Fokus anderer Vereine konnte sich der Innenverteidiger damit nicht spielen. Mehr als vierte Liga dürfte für das Talent auch in der kommenden Saison nicht drin sein. Unter die neue FIFA-Regel, laut der die Klubs ab 1. Juli nur noch sechs statt bislang acht Akteure verleihen dürfen, fällt Lange glücklicherweise nicht. Spieler im Alter von 21 Jahren und jünger sowie vom Verein ausgebildete Spieler sind von den Beschränkungen ausgenommen.