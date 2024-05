Dortmund. Der Ex-Profi wurde als möglicher Schäfer-Nachfolger gehandelt. Borussia Dortmund liegt aber keine Anfrage vor – noch nicht zumindest.

Man muss etwas buddeln in Dortmund, um herauszufinden, was dran ist an dem neuesten Gerücht rund um Sebastian Kehl. Dass der BVB -Sportdirektor nämlich ganz oben auf der Liste des VfL Wolfsburg steht; der Bundesliga-Konkurrent sucht einen Nachfolger für Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Es seien keinerlei Gespräche geführt worden, hört man nun aber in Dortmund. Es gebe keine Anfrage, kein Angebot. Überhaupt richte sich die volle Konzentration derzeit auf das große Finale in nicht mal zwei Wochen. Der Revierklub möchte die Königlichen von Real Madrid im Champions-League-Endspiel stürzen.

Sebastian Kehl will in Dortmund bleiben – eigentlich

Wie es danach weitergeht, ist allerdings offen. Gut möglich, dass sich die Wolfsburger dann mit einem ernsthaften Jobangebot an Sebastian Kehl wenden. Der ehemalige Kapitän, 44 Jahre alt, plant seine Zukunft zwar eigentlich in Dortmund, möchte seinen Herzensverein in eine noch größere Zukunft führen, dies erfährt man aus mehreren Gesprächen. Aber genauso macht er keinen Hehl daraus, dass er sehr enttäuscht war, nicht Sport-Geschäftsführer geworden zu sein.

Lars Ricken wurde Kehl, der sich selbst für diesen Posten öffentlich in Stellung gebracht hatte, vorgezogen. Seit diesem Mai verantwortet Ricken nun den sportlichen Bereich des zweitmächtigsten deutschen Vereins. Hans-Joachim Watzke hat diesen Posten abgegeben, bleibt bis Herbst 2025 aber Vorsitzender der Geschäftsführung.

Ist der VfL Wolfsburg doch reizvoll?

Seitdem muss Sebastian Kehl, eingezwängt von Ricken und dem neuen Kaderplaner Sven Mislintat, um seine Stellung kämpfen. Ein Angebot, neuer starker Mann beim ambitionierten VfL Wolfsburg zu werden, der den Milliardenkonzern VW im Hintergrund hat, könnte ihn durchaus reizen. Der Name Kehl scheint in der Bundesliga Anklang zu finden.

Allerdings planen auch die Dortmunder, den Vertrag von Sebastian Kehl zu verlängern. Bis 2025 ist der Sportdirektor an den BVB gebunden. „Jeder hat ein gewisses Ego. Aber wenn wir es hinbekommen, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, haben wir eine Riesenchance. Mit dieser Konstellation sind wir theoretisch gut aufgestellt, müssen es aber unter Beweis stellen“, hat Hans-Joachim Watzke über das neue Trio Ricken, Kehl und Mislintat gesagt. Zunächst aber drückt das Champions-League-Finale alle Zukunftsfragen in den Hintergrund.

