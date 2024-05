Wolfsburg. Wolfsburgs Pokalsiegerinnen präsentieren sich nach dem 6:0 gegen Essen vor 2000 Fans und tragen sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

Die ganz großen Emotionen hatte es am Pfingstmontag schon im pickepacke vollen AOK-Stadion gegeben, rund um den 6:0-Kantersieg zum Abschluss der Bundesliga gegen die SGS Essen. Gut eineinhalb Stunden nach Abpfiff ging‘s für die Pokalsiegerinnen des VfL Wolfsburg frisch geduscht und mit den chicen Pokal-Shirts noch mit dem Bus Richtung Rainer-Schumacher-Platz an die Eis-Arena, wo rund 2000 Fans zur Saisonabschlussparty auf die Köln-Heldinnen warteten. Es war ein ganz neues Format und eines, das einige Überraschungen bereithielt.

VfL-Frauen-Party: Bühne im Allerpark statt vor dem Wolfsburger Rathaus

Statt ins Rathaus bat Dennis Weilmann dieses Mal auf eine Bühne vor der Sportsbar B‘moovd, wo Wolfsburgs Oberbürgermeister die Mannschaft mit Medaillen und dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt ehrte. Weilmann und VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher betonten den Stellenwert der VfL-Fußballerinnen. Weilmann, der auch in Köln beim 2:0 gegen die Bayern mitfeierte, sagte: „Wolfsburg ist unheimlich stolz.“ Und dann kam auch endlich die Mannschaft auf die Bühne, um sich wie bereits im Stadion noch einmal feiern zu lassen, mit den Fans zu Gassenhauern wie „Sweet Caroline“ oder „Mama Lauda“ zu feiern.

Liveschalte bei Sport1: Moderatorin Lili Engels mit Lena Oberdorf. © regios24 | Darius Simka

Mittendrin schaltete TV-Sender Sport1 live auf die Bühne in Wolfsburg, bat Lena Oberdorf zum Interview. Die Mittelfeldspielerin, die zum FC Bayern wechselt, war eine von insgesamt vier Spielerinnen, die vor dem Essen-Spiel verabschiedet wurden. Sie sagte: „Es war sehr emotional, ich hätte gerne noch ein Tor erzielt.“ Und weiter: „Ich hatte schon mit den Tränen zu kämpfen.“

Nebelsäule löst Feueralarm aus

Es war launig und kurzweilig - und es gab einen weiteren, allerdings ungeplanten, Überraschungseffekt. An der Bühne war auch eine Nebelsäule montiert, die offenbar im Gebäudeinneren den Feueralarm auslöste. Die Feuerwehr rückte mit drei Einsatzwagen an, begutachtete die Situation und die Feuerwehrleute düsten mit einem Schmunzeln wieder ab.

Wolfsburg, 20.05.2024, FUßBALL - VfL Wolfsburg Frauen, Saisonabschluss-Party auf der Bühne vor dem B'Moovd mit DFB Pokal 2024Foto: Darius Simka/regios24 © regios24 | Darius Simka

Weilmann hatte auch noch Geschenke mitgebracht für Oberdorf, für Stürmerin Ewa Pajor, die sich mit einem ganz großen Auftritt und drei Treffern als Kapitänin verabschiedet hatte und zum FC Barcelona wechseln wird, für Co-Kapitänin Dominique Janssen (geht nach England) und Kiara Beck (zum VfB Stuttgart). Insgesamt war‘s kurzweilig und gelungen, so direkt nach dem letzten Spiel und ganz nah am AOK-Stadion zu feiern, war eine gute Idee von Klub und Veranstalter, die sich aufgrund des Spielplans allerdings nicht immer realisieren lassen dürfte.

Supercup: Schnelles Wiedersehen mit Lena Oberdorf

Für die VfLerinnen geht‘s nach weiteren drei Trainingseinheiten in die Sommerpause - oder zu ihren Nationalmannschaften, für die noch zwei EM-Quali-Blöcke anstehen. Die deutsche Auswahl um Kapitänin Alexandra Popp ist zudem bei den Olympischen Spielen in Frankreich im Einsatz.

Ein Bild, das nicht zur Gewohnheit wird: Dominique Janssen mit dem DFB-Pokal, den die Wolfsburgerinnen in den vergangenen zehn Jahren immer gewannen. © regios24 | Darius Simka

Die einmal mehr reichlich zerstückelte VfL-Vorbereitung beginnt am 1. Juli. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison wird der wieder eingeführte Supercup, in dem Pokalsieger Wolfsburg auf Meister Bayern München mit seinem Neuzugang Oberdorf treffen wird. Termin und Austragungsort sind noch nicht offiziell bestätigt, die Partie soll am 24. oder 25. August in Dresden stattfinden.