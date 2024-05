Wolfsburg. Der Wolfsburger Fußball-Bundesligist geht in die Pause, doch die Personalplanungen laufen. Akteure für eine Pressing-Taktik sollen her.

Fußball-Bundesligist Union Berlin baut nach gerade so geschafftem Klassenerhalt in einer enttäuschenden Saison seine Abwehr um. Was das mit dem VfL Wolfsburg zu tun hat? Robin Knoche, zuvor 15 Jahre für die Grün-Weißen aktiv, bekommt den Laufpass. Der 31-Jährige erhält bei den Köpenickern keinen neuen Vertrag, wie der Klub am Pfingstmontag mitteilte. Und auch beim VfL Wolfsburg stehen in den kommenden Wochen personelle Veränderungen bevor. Die Innenverteidigung ist dabei nur eine Baustelle, auf der sich etwas tun dürfte.

Bei Maxence Lacroix halten sich die Wechselgerüchte seit langem. Bereits im vergangenen Sommer hatte es Berichte gegeben, nach denen der Franzose vor dem Absprung stehe. Zuletzt hatte es Anhaltspunkte für ein Interesse des Glasner-Klubs Crystal Palace an dem 24-Jährigen gegeben. Zwar legte sich Lacroix in dieser Serie den Ruf des Vielfliegers zu, weil er gleich dreimal vorzeitig vom Feld musste und mit insgesamt sechs Bundesliga-Platzverweisen VfL-Rekordhalter ist. Doch an den fußballerischen Fähigkeiten des Abwehrmanns gibt es keine Zweifel. Die wurden trotz der 1:3-Niederlage gegen Mainz auch am letzten Spieltag noch einmal sichtbar. Weil der Vertrag von Lacroix 2025 ausläuft, wäre ein Verkauf im Sommer die vielleicht letzte Chance für den VfL, für den Profi eine ordentliche Ablöse zu kassieren.

Baku ist ein Wechselkandidat, Majer soll beim VfL Wolfsburg bleiben

Mindestens ein Innenverteidiger dürfte neu zum Kader stoßen, bei einem Abgang Lacroixs vielleicht sogar zwei. Und auch außen dürfte sich etwas tun. Mit Rechtsverteidiger Yukinari Sugawara vom holländischen Erstligisten AZ Alkmaar soll der Verein Interesse an einem Japaner haben. Der 23-Jährige hat Zug nach vorne, erzielte in der aktuellen Saison vier Tore und lieferte sieben Assists. Bedarf nach Spielern für die rechte Seite könnte umso mehr bestehen, wenn Ridle Baku den VfL verlassen sollte. Der Kontrakt des 26-Jährigen läuft ebenfalls 2025 aus, seine sportliche Entwicklung stagnierte zuletzt.

Auch im zentralen Mittelfeld könnte Bewegung in den Kader kommen. Aster Vranckx hat selbst schon mehrfach mit einem Weggang geliebäugelt. Lovro Majer hingegen will VfL-Coach Hasenhüttl trotz durchwachsener Premierensaison in jedem Fall behalten. „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, der im nächstem Jahr ganz wichtig werden wird für uns“, erklärte der Österreicher nach dem Mainz-Spiel. Der Kroate entspricht dem Spielerprofil, das der Trainer sucht: laufstark und pressing-tauglich. Mehr Speed wünscht sich Hasenhüttl für sein Team. Hoch pressen, aggressiv attackieren und dann vorne schnörkellos zuschlagen – so wie beim 1:0 gegen Mainz soll es beim VfL künftig häufiger aussehen.

Hasenhüttl will bis zum Trainingsstart mindestens noch zwei, drei Neue

„Jeder Spieler hat sein Preisschild“, sagt Hasenhüttl, was auch für die Offensive gelten dürfte. Hier bleibt abzuwarten, ob beim VfL attraktive Angebote für Jonas Wind eingehen werden. Die Wolfsburger sollen ihrerseits Interesse an Mittelstürmer Mohamed Amoura vom belgischen Klub Union St. Gilloise haben.

Bis zum Trainingsauftakt am 11. Juli den neuen Kader zusammen zu haben, wäre ideal, meint Hasenhüttl. Zumindest zwei, drei Neue bis dahin wären aber schon mal gut. Deutlich früher dürfte eine Entscheidung bei der Marcel-Schäfer-Nachfolge fallen. Laut einem Bericht des „Kicker“ soll bei der TSG Hoffenheim Alexander Rosen vor dem Aus stehen – und beim VfL über den 45-Jährigen diskutiert worden sein.

