Wolfsburg. Mit einem Augenzwinkern wollen die Anhänger ihrem Klub bei der Schäfer-Nachfolge helfen – Jetzt taucht ein neuer Name in der Suche auf.

Ein Verein sucht einen neuen Sport-Geschäftsführer, und die Fans helfen dabei – mit einem Augenzwinkern. In Wolfsburg waren am Samstag vor dem letzten Saisonspiel des VfL gegen Mainz 05 (1:3) Abrisszettel unter einem Stellenangebot zu sehen, versehen mit der Suche nach einer neuen Geschäftsführung. Voraussetzungen demnach: Fußballkompetenz, Fannähe, Bodenständigkeit, VfL-Identifikation. Eine kreative Aktion der Fans, die zu Recht enttäuscht waren nach dem schwachen Abschneiden ihrer Mannschaft. Platz 12 mit 37 Punkten – das war viel, viel zu wenig.

Zudem sorgte auch das selbst verschuldete Aus von Marcel Schäfer für ein mittelschweres Erdbeben in Wolfsburg und in der Fanszene. All jene Attribute, die laut Stellenanzeige gefordert sind, verkörperte der Ex-Profi und Ex-Geschäftsführer perfekt. Dachte man zumindest bis zu dem Moment, als er den Aufsichtsrats-Chef davon in Kenntnis setzte, im Sommer einen neuen Posten übernehmen zu wollen. Frank Witter jedoch wartete nicht bis zum Sommer, sondern drückte Schäfer sofort die Papiere in die Hand. Freigestellt bis zur finalen Trennung.

Einigung zwischen Leipzig und Wolfsburg steht bevor, Schäfer vor finalem Abgang

Diese steht nun bevor. Wie schon in der vergangenen Woche berichtet, sollen sich der VfL und RB Leipzig in Sachen Ablöse annähern. Der „Kicker“ berichtet nun ebenso, dass eine Einigung bevorstehe. Zudem hat das Fachblatt erfahren, dass VfL-intern über Alexander Rosen diskutiert werden soll. Der 45-Jährige soll bei 1899 Hoffenheim vor dem Aus stehen und war schon in der Vergangenheit in ähnlichen Lagen häufig mit den Wolfsburgern in Verbindung gebracht worden.

Doch Rosen hält den Hoffenheimern seit 2009 die Treue: Erst war er Spieler der Zweiten, dann wurde er Leiter der Nachwuchsabteilung, dann Direktor Profifußball, und seit zwei Jahren ist er Geschäftsführer Sport. Genau so einen suchen die Wolfsburger auch. Ob Rosen die VfL-Lösung ist?

