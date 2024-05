Wolfsburg. Offenbar nähern sich der VfL Wolfsburg und der Klub aus Sachsen bei der Ablöse an – Wie es in Wolfsburg weitergeht, ist noch ungewiss.

Länger als einen Monat ist es mittlerweile her, dass Marcel Schäfer beim VfL Wolfsburg freigestellt wurde. Der Sport-Geschäftsführer war mit dem Plan, nach der Saison einen Posten bei einem anderen Klub annehmen zu wollen, bei Frank Witter vorstellig geworden. Der Aufsichtsrats-Chef jedoch stellte Schäfer umgehend frei, was ein mittelschweres Erdbeben in der VW-Stadt auslöste.

Der andere Klub, das ist nicht offiziell, aber offenkundig, ist RB Leipzig. Die Sachsen verhandeln seitdem mit dem VfL über eine Ablöse für Schäfer, dessen Vertrag nicht aufgelöst wurde und daher noch bis 2025 gültig ist. Lange lagen die Parteien dabei auseinander, mittlerweile scheint entscheidende Bewegung in die Personalie gekommen zu sein. Informationen der „Sport Bild“ decken sich mit unserem Kenntnisstand. Zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro sollen die Wolfsburger noch einstreichen, dann wäre Schäfers Weg nach Leipzig frei.

Bleiben Schindzielorz und Hasenhüttl beim VfL Wolfsburg in der Verantwortung?

Und in Wolfsburg? Wie geht es da weiter? Möglicherweise setzt sich intern mehr und mehr die Gewissheit durch, dass die bestehende Kombination die erfolgversprechendste darstellt. Sebastian Schindzielorz, derzeit Sportdirektor, könnte mehr Handlungsspielraum erhalten und von Ralph Hasenhüttl unterstützt werden. Diese Arbeitsteilung stellte der Trainer zuletzt als positiv hervor. Er kennt sie noch aus England, wo er in Southampton lange Zeit ein Team-Manager war: also Trainer und Sportdirektor in Personalunion. Auch in der Frage sollen die Antworten schnell fallen.

Klar ist seit Mittwoch: Rogerio wird dem VfL im letzten Spiel gegen Mainz (Samstag, 15.30 Uhr, VW-Arena) fehlen. Der 26-Jährige wurde am Knie operiert. Der Brasilianer war im Sommer aus Sassuolo gekommen und legte auch verletzungsbedingt eine unglückliche Premierensaison hin: 13 Spiele und ein Tor stehen in seiner Statistik.

Mehr wichtige Nachrichten zum VfL Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was bei den Männern und Frauen des VfL Wolfsburg passiert: