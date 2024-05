München. Die 0:2-Niederlage in München hat die kurze VfL-Hoffnung auf Europa schon wieder zerstört. Gegen die Bayern war mal wieder nichts zu holen.

Das war mal wieder deutlich zu wenig vom VfL Wolfsburg, um beim FC Bayern München einen Sieg einzufahren. Auch im 27. Anlauf in der Fußball-Bundesliga ist es den Wölfen nicht gelungen, gegen den deutschen Rekordmeister in dessen Stadion zu gewinnen. Dabei waren die Chancen diesmal vielleicht besonders groß. Nach dem bitteren Aus in der Champions League waren die Münchner ziemlich ersatzgeschwächt ins Spiel gegangen. Trotzdem verlor der VfL mit 0:2 (0:2).

Doch für Kapitän Maximilian Arnold machte das keinen großen Unterschied. „Egal, ob man hier eine B-Elf auf dem Platz stehen hat oder nicht. Das ist immer noch Bayern München“, unterstrich er. Auch ohne einige Bayern-Stars wäre die Aufgabe in der Münchner Allianz-Arena nicht einfach. Trotzdem hätte er sich natürlich gewünscht, dass seine Mannschaft den ersten Sieg bei den Bayern einfährt. „Klar hat man das Ziel, hier zu gewinnen. Aber wir haben die ersten 20 Minuten einfach nichts auf die Kette bekommen“, stellte Arnold frustriert fest. „Wir haben im letzten Drittel zu wenig Eier gehabt“, gab er zu.

Europa war nur noch kurz ein Thema

Bitter ist auch, dass die Wolfsburger damit die Chance verpassten, sich doch noch für Europa zu qualifizieren. Dafür hätte an den beiden letzten Bundesliga-Spieltagen zwar viel passieren müssen, doch theoretisch war die Chance da. Mit der Niederlage in München ist allerdings klar, dass auch Platz 8, der am Ende wahrscheinlich für die Conference League reichen wird, für die Wolfsburger nicht mehr zu holen ist. Arnold machte jedoch klar, dass das in dieser Spielzeit nicht seine größte Enttäuschung ist. „Wir haben eine Saison gespielt, die es nicht verdient hat, dass wir über Europa sprechen“, stellte der Kapitän knallhart fest.

Allerdings fällt sein vorgezogenes Fazit vor dem letzten Saisonspiel am nächsten Wochenende gegen Mainz auch nicht komplett negativ aus. Wenn er Positives aus dieser Saison mitnehmen könne, so Arnold, dann dass sich das Team selbst aus dem Tief gezogen habe. Vor allem Spiele wie gegen Freiburg führt er als Beweis dafür an, „dass die Mannschaft lebt“.

Arnold über Hasenhüttl: Er macht es sehr gut

Lange Zeit musste man sich um den VfL in dieser Saison aber Sorgen machen. Erst nachdem Ralph Hasenhüttl das Traineramt von Niko Kovac übernahm, wurde es besser, der Klassenerhalt eingetütet und sogar Europa kurz wieder ein Thema. Das ist auch ein Verdienst vom neuen Coach, findet Arnold. „Ein Trainerwechsel kann schon einiges freisetzen. Das macht Ralph Hasenhüttl aber auch schon sehr gut“, lobte der Mittelfeldspieler seinen neuen Vorgesetzten.

Der konnte zwar nicht bewirken, dass die Wolfsburger Negativserie in München endet, aber zumindest agierte sein Team nach einer Taktikumstellung stabiler. „Wir haben eine gute zweite Hälfte gespielt“, fand Innenverteidiger Maxence Lacroix. Groß in Gefahr brachte der VfL den Sieg der Hausherren damit nicht, aber es ist ein kleiner Mutmacher, dass in der nächsten Saison bei den Bayern vielleicht mehr für die Wölfe möglich ist.