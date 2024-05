St. Leon-Roth/Wolfsburg. Die B-Juniorinnen des VfL Wolfsburg verlieren bei der TSG Hoffenheim das Halbfinal-Hinspiel der DM-Endrunde mit 0:1.

Es war knapp, es war ärgerlich und unnötig - aber noch ist nichts verloren: Die B-Juniorinnen des VfL Wolfsburg haben ihr Halbfinal-Hinspiel in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft mit 0:1 (0:1) bei Süd-Meister TSG Hoffenheim verloren. Vor 300 Zuschauern in St. Leon-Roth traf Angreiferin Maryam Melissanidis zum knappen Sieg. Die Entscheidung über den Einzug ins Endspiel fällt aber erst am Samstag (12 Uhr) im Stadion am Wolfsburger Elsterweg.

Fehlerkette führt zum seltenen VfL-Gegentor

Es war eine extrem seltene Fehlerkette, die bei der besten Hauptrunden-Abwehr - der VfL hatte in der regulären Saison in 18 Partien gerade einmal neun Gegentore kassiert - zum Tor des Tages führte. Erst bekamen die Wolfsburger U17-Mädels keinen Zugriff im Zentrum, dann konnten sie auf der linken Abwehrseite die Flanke nicht verhindern und zu allem Überfluss segelte Keeperin Nelly Smolarczyk unter der Flanke hindurch. Hoffenheims Stürmerin musste den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken.

Markus Herbst, Trainer der U17-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, ist überzeugt, dass sein Team das Hinspiel-0:1 bei der TSG Hoffenheim noch aufholen kann. © regios24 | Helge Landmann

Von dem ärgerlichen Rückstand zeigten sich die Jung-Wölfinnen unbeeindruckt. Maila Herzig kam noch in Durchgang 1 in aussichtsreicher Position an den Ball, doch sie traf den Ball im Strafraum nicht richtig, der Abschluss war dann leichte Beute für die TSG-Torhüterin.

Markus Herbst kämpferisch: Es ist noch alles offen

Der VfL stand defensiv mit Ausnahme des Gegentreffers sicher, bestimmte vor allem nach der Pause das Spielgeschehen und suchte immer wieder den Weg nach vorne, während sich die TSG auf die Defensivarbeit konzentrierte. Mathea König traf nur den Pfosten, auch Joker Hanna Derendatz verfehlte knapp. „Wir haben bis zum Ende gefightet, der letzte Wille war da, aber uns hat ein wenig das Spielglück gefehlt“, sagte VfL-Trainer Markus Herbst.

Seine erst einmal enttäuschten Spielerinnen musste der Coach wieder aufbauen, aber schnell richtete sich der Blick auf das Rückspiel am Samstag. Herbst ist überzeugt: „Es ist noch alles offen. Wenn wir es schaffen, noch einmal so ein Spiel abzuliefern, dann bin ich überzeugt, dass wir es auch ins Finale schaffen werden.“

Es ist nach den Titeln 2018 und 2019 die erst einmal letzte Chance für den VfL-Nachwuchs, sich die deutsche Meisterschaft zu sichern. Der DFB hat das Aus der B-Juniorinnen-Bundesligen beschlossen, setzt auf ein anderes Nachwuchskonzept, unter anderem mit einem neu eingeführten DFB-Pokal. Die Wolfsburger U17-Mädels werden in die C-Junioren-Landensliga der Jungs eingegliedert.

Gladbach geht mit knappem Vorsprung ins Rückspiel gegen Aurich

Auch im zweiten Halbfinal-Hinspiel ging es denkbar knapp zu. Hier kassierte Nord/Nordost-Meister SpVg Aurich vor mehr als 3400 Zuschauern eine knappe 0:1-Niederlage gegen Weststaffel-Sieger Borussia Mönchengladbach. Fiona Itgenshorst erzielte das Tor des Tages in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Das Rückspiel steigt am Samstag um 14 Uhr.

VfL: Smolarczyk - Herzig (55. Landrö), Meister, König, Wagner, Surburg, Hoffmann, Müller (72. Delf), Schittek, Clausen (55. Sanchez-Galera), Gollner (55. Derendarz).

Tor: 1:0 Melissanidis (31.).