Wolfsburg. Drei Tage nach dem Pokaltriumph wartet Bremen auf die VfL-Fußballerinnen. Der Trainer möchte trotzdem eine konzentrierte Leistung sehen.

Nur drei Tage nach ihrem Pokaltriumph in Köln sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zurück im Bundesliga-Alltag. Für die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot steht am Sonntag (18.30 Uhr) auswärts beim SV Werder Bremen das vorletzte Saisonspiel an. Doch die Euphorie vom zehnten Erfolg in Serie im DFB-Pokal soll die Wölfinnen auch durch dieses Spiel tragen.

Viele Gedanken kreisen noch um den Erfolg

Seine Mannschaft und er haben die Erlebnisse von Köln noch gar nicht richtig verarbeiten können, gibt Stroot zu. Das erfolgreiche Spiel gegen den FC Bayern München habe viel Kraft gekostet, und die Feierlichkeiten im Anschluss werden auch nicht gerade zur Frische der Wolfsburgerinnen beigetragen haben. Und natürlich kreisen noch viele Gedanken, um das, was die VfL-Frauen am Donnerstag in der Rhein-Metropole erreicht haben. Für Stroot völlig verständlich und okay. „Das darf gerne noch ein paar Tage so bleiben und hat keinen Einfluss aufs Werder-Spiel“, sagt er.

Stroot: Konzentration trotz Anlenkungen

Trotzdem hat er sich mit seinem Team vorgenommen, in dieser Bundesliga-Saison keinen weiteren Ausrutscher mehr zuzulassen, obwohl der zweite Tabellenplatz für den VfL feststeht. „Für uns ist wichtig, unsere Qualitäten wieder auf den Platz zu bringen und da anzusetzen, wie wir ein normales Pflichtspiel angehen - in der Abhängigkeit der Ablenkungen, die natürlich da sind. Es ist kein Geheimnis, dass wir die Partynacht genossen haben“, sagt Stroot. „Dennoch wissen wir, welche Verantwortung dahintersteht“, möchte der Trainer trotz des Pokalerfolgs nun kein lockeres Austrudeln der Saison sehen.

Svenja Huth fehlt dem VfL in Bremen

Deshalb ist er froh, dass er im Vergleich zum 2:0 gegen den FC Bayern auf fast das gleiche Aufgebot in Bremen zählen kann. „Einzige große Anpassung zum Final-Kader ist Svenja Huth, die uns nicht zur Verfügung steht. Sie hat eine kleine Prellung am Fuß“, berichtet Stroot. „Wir haben natürlich die eine oder andere hochbelastete Spielerin“, deutet der Trainer aber auch weitere Veränderungen an. So könnte auch Jule Brand, die im Endspiel gegen die Münchnerinnen weite Wege ging und eine kleine Verletzung am Auge hat, eine Pause erhalten. „Da gilt es, saubere und gute Entscheidungen für die Gruppe zu treffen, ohne Punkte liegenzulassen“, erklärt Stroot.

Denn mit einem Erfolg in Bremen wollen die Wolfsburgerinnen eine tolle Pokal-Woche abrunden.