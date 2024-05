North Carolina/Wolfsburg. Wer kann dem VfL gefährlich werden? Wie lebt es sich in den USA? Wie stehen ihre Chancen für Olympia? Ihre Einschätzung nach dem DFB-Pokalfinale.

Als die Wolfsburgerinnen das DFB-Pokalfinale mit 2:0 gegen den FC Bayern München gewannen, stand die Ex-Wolfsburgerin Felicitas Rauch bei 35 Grad auf dem Trainingsplatz in North Carolina. Auch wenn sie im Januar in die National Women‘s Soccer League (USA) wechselte, fieberte die gebürtige Peinerin mit ihren Wolfsburger Mädels mit und drückte aus 6800 Kilometern Entfernung Luftlinie die Daumen. Mit Erfolg.

„Bei Anpfiff war es hier 10 Uhr morgens. Nach Trainingsschluss bin ich sofort in die Kabine und habe geschaut, wie das Spiel ausgegangen ist“, sagt Rauch, die sich auch ein paar Stunden nach Abpfiff noch über den nun zehnten DFB-Pokalsieg in Folge für die VfL-Frauen freute. Vielleicht auch, weil sie sich eigentlich auch selbst noch Pokalsiegerin nennen darf. Schließlich war sie im ersten Spiel, also in der 2. DFB-Pokalrunde beim 2:0-Sieg gegen Turbine Potsdam in der Startelf. „Schön, dass die Mädels das so gerockt haben. Es war ja auch volles Haus in Köln“, sagt die Nationalspielerin.

Sie ist volle Stadien mittlerweile gewohnt. Nicht nur mit dem VfL Wolfsburg oder der deutschen Nationalmannschaft spielte sie bereits vor mehreren tausend Zuschauern und knackte teilweise Zuschauerrekorde beim Frauenfußball. Auch in den USA sind die Stadien immer gut besucht. „Die normalen Liga-Spiele werden in den großen Arenen ausgetragen. Da ist unser Stadion, in das 10.000 Leute hineinpassen, noch mit das kleinste“, verrät die Fußballerin. Im Schnitt haben die Stadien, in denen die Peinerin spielt, ein Fassungsvermögen von 20.000 bis 30.000. „Das Publikum ist hier nochmal eine Nummer größer.“

Auch interessant

Die VfL-Frauen triumphieren - die Wachablösung muss warten Von Daniel Mau

Darum wechselte Felicitas Rauch vom VfL Wolfsburg in die USA

USA, alles neu, alles größer. So könnte man den Wechsel Rauchs beschreiben. „Ich brauchte eine Veränderung“, gesteht Rauch. Weiter sagt sie: „Ich war jetzt sehr lange in der Bundesliga. Bin irgendwie zum x-ten Mal nach Leverkusen gefahren, zum 100. Mal nach Essen.“ Da es für sie in Deutschland außer Wolfsburg keine andere Mannschaft gebe, war klar, dass ihr nächster Weg ins Ausland führen müsse. Neben den USA standen auch Spanien und England auf der Liste. Am Ende war es das Gesamtkonzept in Amerika, das Rauch überzeugte. „Der Markt hier ist schon riesengroß. Das Potenzial und die Geschwindigkeit, wie der Markt aber trotzdem immer weiter wächst, hat mich überzeugt“, begründet Rauch ihre Entscheidung. Vor allem die Ausgeglichenheit, die Professionalität und das sportliche Niveau der Liga seien ausschlaggebende Entscheidungsfaktoren gewesen.

Letztendlich sei ihr neues Leben „total anders, aber irgendwie auch total gleich“. Ein großer Unterschied: Statt teilweise mehrere Stunden im Bus zu sitzen, fliegt sie nun zu den Auswärtsspielen. „Das habe ich bislang aber gut verkraftet“, sagt die 28-Jährige – auch wenn sie sich ein wenig um ihren CO₂-Fußabdruck sorgt. „Aber das ist hier in diesem Land einfach das einzige Transportmittel.“ Und wo ist es professioneller? Auch wenn der VfL Wolfsburg, der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga schon Professionalität an den Tag legen, sei es in den USA nochmal viel professioneller – bei allen Mannschaften in der Liga. „Das macht es leicht, sich hier weiterzuentwickeln und die bestmögliche Leistung auf dem Platz abzurufen“, sagt Rauch, die in ihrer Jugend beim VfB Peine spielte.

Fotostrecke: VfL Wolfsburg gewinnt Pokalfinale 2024 Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © DPA Images | Fabian Strauch Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © Getty Images | Christof Koepsel Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka Die Wolfsburger Fußballerinnen schlagen die Bayern und holen erneut den DFB-Pokal. Die Impressionen vom ausverkauften Finale in Köln. © regios24 | Darius Simka 1 / 95

Titel gewinnen: Erst beim VfL, jetzt auch bei North Carolina Courage in den USA

Mittlerweile lief sie schon sieben Mal für ihren neuen Klub auf, kommt laut dem Portal Soccerdonna auf 611 Spielminuten. Nun geht es für die Verteidigerin darum, in der Liga bestenfalls auf Platz 1 – für den Liga-Titel – zu kommen, aber mindestens Platz 8 zu erreichen, damit sie mit ihrer Mannschaft in die Playoffs kommt, um „die komplette Saison zu gewinnen“. Für Rauch wäre es ein Traum, die Meisterschaft zu gewinnen. „Ich bin hier hergekommen, um mit meiner Mannschaft Titel zu holen“, zeigt sich Rauch motiviert.

„Es kommt mir fast so vor, als wäre ich schon ein Jahr hier. Ich verarbeite hier so viele Eindrücke. Das Umfeld ist wahnsinnig professionell, die Mädels haben es mir ziemlich einfach gemacht, hier Anschluss zu finden“, sagt Rauch. Seitdem sie nun auch ihren Hund in den USA hat, fühle sich North Carolina noch mehr wie zu Hause an. Viel geändert habe sich an ihrem Tagesablauf nichts. Sie verlasse zur selben Uhrzeit die Wohnung und verbringe am Tag viel Zeit auf dem Trainingsgelände. Meetings, Trainingseinheiten und gemeinsame Team-Mittagessen gehören zu Rauchs Tagesablauf. Abseits vom Campus, in ihrer Freizeit, trifft sie sich außerdem mit ihren Mannschaftskolleginnen, um beispielsweise gemeinsam zu kochen.

Auch mit ihren besten Freundinnen aus der Heimat steht sie weiterhin in Kontakt. Sara Doorsoun, Pia Wolter (beide Eintracht Frankfurt) und Pauline Bremer (Brighton & Hove Albion WFC) kommen sie unter anderem im Sommer besuchen. Und für sie hat Rauch bereits in ihrer 1,5-Zimmer-Wohnung Platz geschaffen. Sie wohnt in einem Wohnkomplex mit Fitnessstudio und Pool, in dem relativ viele Spielerinnen aus ihrem Team leben.

Felicitas Rauch hofft auf Einsatz bei den Olympischen Spielen

Doch viel Zeit für Freizeit bleibt der Ex-Wolfsburgerin nicht. Denn im Sommer steht hoffentlich schon der nächste Einsatz in der Nationalmannschaft an – nachdem sie ihr Comeback Anfang März nach einer Verletzungspause feiern durfte. Im Juni und Juli steht die Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 an, bevor das Team von Trainer Horst Hrubesch dann Ende Juli bei den Olympischen Spielen startet. „Ich weiß nicht, ob er etwas am Kader ändern will, aber es gibt auch keinen Grund, mich nicht einzuladen. Ich spiele regelmäßig und bringe Leistung. Aber am Ende kann man sich nie sicher sein, trotzdem würde ich mich freuen, dabei zu sein“, zeigt sich Rauch selbstbewusst. Einen Vorteil hat die Linksfüßlerin gegenüber ihren Mitstreiterinnen: anders als die in der Bundesliga eingesetzten Fußballerinnen spielt Rauch noch bis zum großen Turnier, kommt nicht aus der Routine. Denn in den USA geht die Saison nämlich bis in den November.

Ich weiß nicht, ob er etwas am Kader ändern will, aber es gibt auch keinen Grund, mich nicht einzuladen. Ich spiele regelmäßig und bringe Leistung. Felicitas Rauch - Nationalspielerin

Bei den Länderspielen wird sie dann auch wieder auf ihre Ex-Teamkollegen aus Wolfsburg treffen, bevor beispielsweise Ewa Pajor oder Lena Oberdorf dem Verein ebenso den Rücken kehren. „Wolfsburg hatte schon immer namhafte Abgänge, aber der VfL hat es trotzdem immer geschafft, wettbewerbsfähig zu sein. Auch wenn man bedenken muss, dass die Konkurrenz in Europa aufgeholt hat. Die Spitze wird immer breiter. Trotzdem muss man die Konstanz, die Wolfsburg über die Jahre an Tag gelegt hat, auch erstmal von einem anderen Verein bestätigt werden.“

Mehr wichtige Nachrichten zum VfL Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was bei den Männern und Frauen des VfL Wolfsburg passiert: