Wolfsburg. Der Trainer des VfL Wolfsburg deutet an, dass er im Saisonendspurt einige Talente in der Fußball-Bundesliga ins Rennen schickt.

Es ist schon eine reichlich verrückte Geschichte: Da hat der VfL Wolfsburg, der gerade erst den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht hat, zwei Spieltage vor dem Saisonende tatsächlich noch die Möglichkeit, sich für einen europäischen Wettbewerb, für die Conference League, zu qualifizieren. Es ist ein unwahrscheinliches Szenario, mit dem sich auch Ralph Hasenhüttl erst einmal nicht aufhält. Für den neuen VfL-Trainer, dem mit vier Siegen in seinen bisher sechs Spielen die Wende geglückt ist, geht es dagegen jetzt schon darum, für die Zukunft zu planen.

Noch etwas zu viel Theorie in Sachen Europa: „Ich schiele auf zwei Spiele“

Auf den Europapokal, so der 56 Jahre alte Trainer, schiele er nicht. „Ich schiele auf zwei Spiele, die wir noch haben und die sechs Punkte, die wir noch holen können. Und dann werden wir sehen, wo wir stehen“, sagt er. Es ist ohnehin noch ein bisschen viel Rechnerei, ob es am Ende tatsächlich mit der Conference League klappen wird. In der eigenen Hand haben es die Wolfsburger nicht. Sie bräuchten eben zwei Siege zum Saisonabschluss, müssten noch vier Bundesliga-Konkurrenten überholen und obendrein dürfte der 1. FC Kaiserslautern nicht das DFB-Pokal-Finale gegen Meister Bayer Leverkusen gewinnen.

VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl weiß um die Schwere der Aufgabe: Am Sonntag geht‘s für die Wolfsburger zum FC Bayern. © regios24 | Darius Simka

Und ohnehin, so Hasenhüttl, steht erst einmal die Aufgabe FC Bayern München an. Am Sonntagabend um 17.30 Uhr, in der vorletzten Partie des 33. Spieltags, sind die Wölfe zu Gast beim Rekordmeister. Der ist womöglich angeschlagen nach dem bitteren Aus im Halbfinale der Champions League. Womöglich sind die Münchner aber auch noch einmal extra motiviert, sich zumindest am Ende der ersten titellosen Saison seit 2012 anständig von den eigenen Zuschauern zu verabschieden. Ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt also? „Das beschäftigt euch Journalisten wahrscheinlich mehr als uns Trainer, weil es nie einfach ist, gegen die Bayern zu spielen, schon gar nicht in ihrer Arena“, sagt Hasenhüttl.

Vranckx und Svanberg verletzt - Amoako als Alternative fürs defensive Mittelfeld

Er kennt die VfL-Statistik, die noch keinen einzigen Sieg in München aufweist, natürlich bereits. Und er weiß um die hohe Qualität im Bayern-Kader, auch wenn Trainer Thomas Tuchel einige personelle Sorgen plagen. „Es ist schon eine Herkulesaufgabe. Aber wir wollen uns auch selbst beweisen, wie weit wir in unserer Entwicklung mittlerweile sind“, so der Wolfsburger Coach. Durch den nunmehr geschafften Klassenerhalt rücken einige andere Dinge etwas mehr in den Vordergrund: Der Urlaub und die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison sind planbar, natürlich auch der Kader.

Für das Spiel bei den Münchnern hält Hasenhüttl es sich offen, auf den Wolfsburger Nachwuchs zu setzen. Kofi Amoako, zuletzt angeschlagen, aber bereits zurück im Mannschaftstraining, ist ein Kandidat. Er hat bereits zwei Kurzeinsätze in dieser Saison bekommen. Der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler ist gerade jetzt eine Alternative. Mattias Svanberg wurde inzwischen erfolgreich in München an der Schulter operiert. Zumindest einmal für Samstag ist auch Aster Vranckx mit Wadenproblemen kein Thema. „Aber wir haben schon noch ein paar Alternativen, unter anderem Kofi. Es kann durchaus sein, dass wir noch einmal einen jungen Spieler bringen, um ihm eine Chance zu geben und zu testen. Auch wenn es so ein Spiel ist“, betont der VfL-Trainer.

Gibt Eigengewächs Bröger jetzt sein Bundesliga-Debüt?

Bennit Bröger, von dem Hasenhüttl bereits kurz nach seinem Dienstantritt in Wolfsburg geschwärmt hatte, zählt er ebenfalls zu den Kandidaten. Für das 17 Jahre alte Eigengewächs wäre es sogar das Bundesliga-Debüt. Und auch Dzenan Pejcinovic, der in der A-Junioren-Bundesliga in 21 Pflichtspielen auf 31 Treffer kommt, zählt zu den Youngstern, die sich an den letzten beiden Spieltagen Hoffnungen auf Bundesliga-Minuten machen dürfen.

Bennit Bröger (links) gehört zu den Kandidaten, die VfL-Coach Ralph Hasenhüttl im Saisonendspurt noch einmal auf Bundesliga-Ebene sehen möchte. © regios24 | Lars Landmann

„Es kann sein, dass man sie auf dem Platz sieht. Es ist einfach eine gute Möglichkeit, dem einen oder anderen Einsatzzeit zu geben“, sagt der Coach. Es hätte schon etwas, wenn ausgerechnet ein VfL mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs die Horror-Serie in München stoppen könnte.

Auch Hasenhüttls Bayern-Bilanz ist dürftig

Hasenhüttls eigene Bilanz ist übrigens ähnlich dürftig. In sieben Spielen gegen die Bayern zog er sechs Mal den Kürzeren, im März 2018 gelang ihm mit RB Leipzig der einzige Sieg gegen den Rekordmeister, auf einen Sieg in München wartet er aber selbst noch. Zumindest als Gegner. Denn zwischen 2002 und 2004 spielte er selbst zwei Jahre im FCB-Trikot, wenn auch für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Unter anderem mit den späteren Weltmeistern Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. „Diese Zeit war für mich sehr lehrreich, zu erfahren wie es in einem so großen Verein zugeht und auch mit Blick auf die Qualität junger Spieler, die sich dann zu Weltklasse-Spielern entwickelt haben. Es war interessant zu sehen, was sie damals schon konnten. Und was aus ihnen geworden ist, das wissen wir alle.“

Doch schnell richtete Hasenhüttl den Blick wieder nach vorne. Die eigene Vergangenheit zählt nicht, zumal sie bereits 20 Jahre zurückliegt. „Gegen Bayern zu spielen ist immer etwas Besonderes. Es muss sehr vieles sehr gut laufen, denn sonst geht es ganz schnell schief.“ Und auch wenn der Trainer sich mit dem Erreichen des Europapokals nicht auseinandersetzen mag: Die Saison will er bestmöglich beenden und am liebsten auch das Wolfsburger München-Trauma beenden.