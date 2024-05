Mit einem 3:0 gegen Darmstadt ist der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga so gut wie gerettet. Wimmer, Wind und Cerny treffen.

Das war es wohl mit Abstiegskampf für den VfL Wolfsburg. Der in dieser Saison zwischendurch arg gefährdete Klub kann nach einem 3:0 (2:0) im Heimspiel gegen den SV Darmstadt eigentlich mit einem weiteren Jahr in der Fußball-Bundesliga planen. Zwar gibt es eine theoretische Möglichkeit, wie die Grün-Weißen doch noch auf den Relegationsrang abrutschen können, doch dafür müssten so viele Eventualitäten gleichzeitig eintreten, dass dieses Szenario praktisch ausgeschlossen werden kann.

Deshalb feierten die Grün-Weißen am Samstagnachmittag mit ihren Fans in der VW-Arena den 99,9-Prozent-Klassenerhalt. Bereits am Sonntag können daraus 100 Prozent werden, nämlich dann wenn es im Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum kein Unentschieden gibt oder wenn dem FSV Mainz 05 in Heidenheim kein Sieg gelingt. Der VfL könnte den Sekt für das Eintüten des Klassenerhalts also schon einmal kaltstellen, wenn er nicht mit ganz anderen Ambitionen in diese Spielzeit gestartet wäre.

4. Sieg für Hasenhüttl im 6. Spiel als VfL-Coach

Doch seit Ralph Hasenhüttl den Trainerposten in Wolfsburg von Niko Kovac übernommen hat, läuft es besser. Gegen Darmstadt feierten die Wölfe im sechsten Spiel unter dem Coach den vierten Sieg. Und gegen die bereits abgestiegene Mannschaft des ehemaligen Braunschweig-Trainer Torsten Lieberknecht zeigten die VfL-Profis phasenweise auch wie viel spielerische Klasse eigentlich in ihnen steckt.

Früh war der VfL vor 23.108 Zuschauern in der VW-Arena mit 2:0 in Führung gegangen. Darmstadt besaß zwar die erste gute Möglichkeit des Spiels durch Tim Skarke (5. Minute), aber ansonsten waren die Wolfsburger von Beginn an das dominierende Team. Patrick Wimmer brachte den VfL mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze in Führung (8.), drei Minuten später legte Torjäger Jonas Wind mit seinem elften Saisontreffer das 2:0 nach starker Vorarbeit von Lovro Majer nach.

Majer war einer von fünf neuen Spielern in der VfL-Startelf im Vergleich zum Auswärtssieg beim SC Freiburg. Neben dem Kroaten wechselten auch Joakim Maehle, Kevin Paredes, Moritz Jenz für den gelbgesperrten Sebastiaan Bornauw und Wimmer in die Anfangsformation. Aster Vranckx fehlte verletzt. Cedric Zesiger, Kilian Fischer und Tiago Tomas, die zuletzt ebenfalls Startelf-Spieler gewesen waren, blieben zunächst draußen.

Cerny macht das 3:0 im zweiten Versuch

Mit diesen Veränderungen in der Aufstellung lieferte der VfL gegen Darmstadt eine sehr souveräne Partie ab. Nach der frühen Führung ließen die Mannschaft um Kapitän Maximilian Arnold Ball und Gegner laufen, es machte eigentlich zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, als ob die Gäste das Spiel noch einmal drehen könnte. Einmal musste Torwart Koen Casteels einen Freistoß von Fabian Nürnberger entschärfen (45.), ansonsten erlebte der VfL-Schlussmann einen relativ geruhsamen Nachmittag.

Wenn es eines beim VfL zu kritisieren gab, dann vielleicht, dass das Team nicht gierig genug auf das dritte Tor war. Vor allem in der zweiten Hälfte plätscherte die Partie phasenweise dahin, nur wenige Höhepunkte waren zu registrieren. Die beste Chance aufs 3:0 hatte zunächst der eingewechselte Vaclav Cerny in der 87. Minute. Doch der Tscheche schoss den Ball nach einem guten Konter am Tor vorbei. In der Nachspielzeit dann aber doch noch das 3:0 für den VfL. Diesmal ließ sich Cerny die Möglichkeit nicht nehmen und stellte den umjubelten Endstand her.