Wolfsburg. Robert Kneisler, JC Beaudin und Nolan Zajac kehren zur neuen Saison nicht zum Wolfsburger Eishockey-Erstligisten zurück.

Bei frühsommerlichen Temperaturen zeigten sich die Grizzlys Wolfsburg am Samstag noch einmal vor der Eis-Arena vor rund 500 Fans, verabschiedeten sich in die Sommerpause, die mit dem deutlichenAus im Play-off-Viertelfinale gegen Meister EHC RB München für den Geschmack von Mannschaft und Fans viel zu früh gekommen war. Personelle Neuigkeiten hatte Manager Charly Fliegauf bei der Saisonabschlussfeiererwartungsgemäß noch nicht im Gepäck. Inzwischen sind aber erste gefallen: Für ein Trio geht‘s bei den Grizzlys nicht weiter.

Zajac-Aus in Wolfsburg ein erstes Zeichen für Melchiori-Rückkehr?

Es ist dabei nicht unbedingt überraschend, dass es für die Stürmer Robert Kneisler und Jean-Christophe „JC“ Beaudin und Verteidiger Nolan Zajac in Wolfsburg nicht weitergeht. U23-Stürmer Kneisler kam auf 46 Saisoneinsätze, erzielte dabei zwei Tore und lieferte einen Assist. Im Viertelfinale gegen München erhielt er so gut wie gar keine Eiszeit mehr. Zur kommenden Saison fällt der Angreifer nicht mehr unter die U23-Regel. Er konnte sich in Wolfsburg nicht so aufdrängen, dass er auch als Ü23-Spieler einen Platz im Kader sicher hätte. Mit Stürmer Timo Ruckdäschel und Verteidiger Jimmy Martinovic sind zwei weitere U23-Akteure weiter an die Grizzlys gebunden.

Die Importspieler Beaudin und Zajac konnten unterdessen nicht so sehr überzeugen wie in ihrem ersten Jahr bei den Grizzlys. Der Abschied des 31 Jahre alten Zajac ist vielleicht sogar ein Hinweis dafür, dass Abwehrspieler Julian Melchiori nach Wolfsburg zurückkehren könnte. Nach zwei bärenstarken Jahren als Vielspieler im Grizzlys-Trikot war der 32-Jährige zur Saison 2022/23 zu den Eisbären Berlin gewechselt. Bereits vor Wochen gab es erste Gerüchte um eine Wolfsburg-Rückkehr, die aber frühestens nach dem Saisonende der Eisbären verkündet würde.

Fliegauf: Weitere Personalentscheidungen eilen jetzt nicht

Diese drei Personalien sind nach dem Osterwochenende bereits fix, „für alle anderen haben wir jetzt erst einmal Zeit“, sagte Fliegauf am Montag. Schon bei der Abschlussfeier hatte der Grizzlys-Macher angedeutet, dass er sich keinen allzu großen Umbruch wünsche, den Kader weitgehend zusammenhalten wolle. Platz 4 nach der Hauptrunde sei ein toller Erfolg, das schnelle Aus gegen München enttäuschend, mit unter anderem drei verletzungsbedingt ausgefallenen Verteidigern allerdings erklärbar.

Coach Mike Stewart (links) und Manager Charly Fliegauf (rechts) analysierten mit Moderator Stephan Hox am Samstag bei der Saisonabschlussfeier noch einmal die Saison. © regios24 | Helge Landmann

Gleichzeitig werde es noch weitere Akteure geben, die den Klub verlassen. Es ist so kurz nach der Saison noch nicht ganz klar, welches Budget die Grizzlys für die kommende Saison zur Verfügung haben werden. Sie hatten jetzt nur zwei Play-off-Heimspiele, um Einnahmen zu generieren. Der Vertrag mit Hauptsponsor Volkswagen beinhaltet zudem Erfolgsklauseln. Je weiter die Wolfsburger in den Play-offs kommen, desto größer ist das Budget für die kommende Spielzeit.

Vertraglich gebunden sind weiterhin die Keeper Dustin Strahlmeier und Hannibal Weitzmann, die Verteidiger Björn Krupp, Janik Möser, John Ramage, Ryan O’Connor, Ryan Button und Martinovic. Fabio Pfohl soll bleiben und komplett vom Stürmer zum Verteidiger umschulen. Bei den Stürmern haben Kapitän Spencer Machacek, Justin Feser, Darren Archibald, Luis Schinko, Laurin Braun, Gerrit Fauser, Chrobot und Ruckdäschel gültige Verträge. Luca Dumont hat nach unseren Informationen bereits verlängert, die Grizzlys haben dies allerdings noch nicht verkündet. Offen ist also noch die Zukunft der Imports Andy Miele, Chris Wilkie, Matt White und Peter Mueller.

Emotionaler erster Abschied für Armin Wurm

Ein Grizzlys-Profi, der auch nicht mehr dabei sein wird, ist Armin Wurm. Für das Urgestein (15 Jahre im Klub), das seine Karriere beendet und bei einem Grizzlys-Sponsor als Projektleiter einsteigt, gab‘s den lautesten Applaus bei der Abschlussfeier, als er gemeinsam mit seiner Frau Sabrina und den zwei Kids als letzter Spieler auf die Bühne gerufen wurde.

Der scheidende Grizzlys-Verteidiger Armin Wurm beim Bad in der Menge. Für das Urgestein gab‘s bei der Saisonabschlussfeier den größten Applaus. © regios24 | Helge Landmann

Seine Gefühlslage sei „schwierig zu beschreiben. Ich konnte mich vorbereiten, aber es sind viele Momente, in denen es emotional und schwierig ist“, sagte „Wurmi“. Seine Frau bedankte sich noch vor den Fans bei Fliegauf, dass dieser den Abwehrspieler 2009 aus Füssen nach Wolfsburg gelotst hatte – und damit auch das private Glück ebnete.

Fliegauf freut sich auf Sparta Prag als Testgegner zur Saisoneröffnung

Der Manager würdigte Wurm als „stillen Star“ des Teams, als einen, „der nicht so viel redet, aber halt seine Leistung gebracht hat. Er ist ein echter Grizzly, denn er verkörpert die Attribute dieses Klubs. 685 Spiele für einen Klub, das ist außergewöhnlich.“ Fliegauf überreichte Wurm dessen letztes Trikot aus dem vierten Viertelfinale in München, seine Nummer 12 bekommt einen Ehrenplatz unterm Hallendach und wird nicht mehr vergeben.

Für den zweiten und größeren Teil des Abschieds haben sich die Wolfsburger etwas Besonderes ausgedacht: Am 30. August kommt Erfolgstrainer Pavel Gross mit Sparta Prag in die Eis-Arena, um den langjährigen Verteidiger noch einmal gebührend zu feiern. Diesen Test mit dem Coach zu ermöglichen, der Wurm am meisten geprägt hat, „war nicht ganz so einfach“, sagt Fliegauf, zumal Prag auch in der Champions Hockey League spielt. „Deswegen bin ich umso froher, dass es klappt, und Pavel das auch gerne machen möchte. Sparta ist zum einen ein toller Gegner, und es passt auch perfekt ins Drehbuch für Wurmis Abschied.“