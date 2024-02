Wolfsburg. Das sind unsere Noten für die Akteure von Trainer Niko Kovac. Ridle Baku bestätigt beim 2:2 gegen die Eintracht seinen Aufwärtstrend.

Schon wieder unentschieden: Der VfL Wolfsburg kommt auch mit dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt nicht voran in der Fußball-Bundesliga.

Koen Casteels: Der Belgier parierte bei Frankfurts erstem Abschluss durch Marmoush noch sicher, kurz darauf ließ er den Ball beim 1:1 aber zu einfach passieren. Da stand die Nummer 1 wohl auf dem falschen Fuß. Note: 4

Ridle Baku: Recht agil auf seiner rechten Seiten, besonders in der Anfangsphase mit vielen Vorstößen. Hinten ackerte er auch solide und bestätigte mit dem Auftritt seinen Aufwärtstrend. Note: 2,5

Maxence Lacroix: Traf früh zur Führung. Beim 1:1 ließen ihn Max und Ekitike per Doppelpass alt aussehen. In der Nachspielzeit verhinderte der Franzose per Kung-Fu-Klärung aber noch einen Frankfurter Sieg. Note: 3

Moritz Jenz: Der Turm in der Schlacht. Er ist mittlerweile unverzichtbar und unumstritten im Abwehrverbund, daher spielt er auch mit der Maske. Note: 3

Joakim Maehle: Der Däne spielte eine wunderschöne Außenristflanke zum 1:2 durch Behrens, blieb aber ansonsten ziemlich unauffällig. Nach vorne war sonst nicht viel, hinten absolut okay. Note: 3,5

Maximilian Arnold: Setzte einen Pfostenschuss vor dem 1:0 ab, ging kämpferisch voran - wie immer. Note: 3

Yannick Gerhardt: Agierte nach seinem Treffer gegen Dortmund unauffälliger als sein Nebenmann Arnold. In der ersten Hälfte hatte Gerhardt noch einige gute Impulse nach vorne. In der zweiten Hälfte tauchte er ab, sah zudem Gelb. Note: 4

Lovro Majer: Hätte in Hälfte 1 das 2:1 machen müssen, das war eine dicke Chance. Manchmal trat er etwas zu umständlich auf. Mehr Klarheit täte ihm gut. Er hat schon deutlich bessere Partien gemacht. Note: 4

Jonas Wind: Lieferte die Flanke zur Führung, auch am zweiten Treffer beteiligt. Verteilte die Bälle gut, wenn auch diesmal mit keinem Abschluss. Note:2,5

Kevin Paredes: Nach seiner ansehnlichen Partie in Dortmund eine Klasse schlechter. Unglücklich in vielen Situationen, vorne nicht konsequent genug. Note:4

Kevin Behrens: Stand beim 2:1, wo er stehen musst. Aber auch sonst ackerte der Angreifer viel, war vor allem im Luftkampf sehr präsent. Note:2

Patrick Wimmer (ab 72. für Behrens): Feierte sein Comeback nach langer Verletzungspause. ohne Note

Lukas Nmecha (ab 72. für Majer): Seine Qualitäten werden noch wichtig sein in der Endphase. ohne Note

Aster Vranckx (89. für Wind): Konnte im Zentrum nicht mehr viel Positives ausrichten. ohne Note