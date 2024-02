Wolfsburg. Im Sommer 2023 verletzte sich das US-Talent bei einem Unfall, seitdem hat der VfL Wolfsburg Probleme, mit dem Profi Kontakt zu halten.

Die Transferperiode im Januar ging zu Ende, und auch in dieser hat sich für Ulysses Llanez nichts geändert. Der 22-Jährige ist offiziell immer noch ein Profi des VfL Wolfsburg. Dabei hat man ihn beim Fußball-Bundesligisten schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Daran wird sich so schnell wohl auch nicht etwas ändern. Im Gegenteil: Spätestens im Sommer werden sich die Wege des VfL und Llanez endgültig trennen. So viel scheint bereits jetzt klar, auch wenn ansonsten bei dem Spieler vieles im Unklaren ist.

Aber zunächst eine kleine Rückblende: Im vergangenen Sommer hätte der US-Amerikaner, der auch die mexikanische Staatsbürgerschaft besitzt, eigentlich zurück nach Wolfsburg kommen müssen. Der Leihvertrag beim österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten, dem Kooperationspartner des VfL, war ausgelaufen. Dort hatte Llanez zuvor zwei Jahre seiner Karriere verbracht. Anfang 2019 hatten die Grün-Weißen den Offensivspieler aus den USA verpflichtet, noch als Jugendspieler. Und für die U19 der Wölfe sollte das Talent anschließend auch ein paar Spiele in der A-Jugend-Bundesliga absolvieren. Durchaus mit Erfolg, elf Treffer in 16 Partien stehen für ihn in der Bilanz.

Drei Spiele für das US-Nationalteam

Deshalb war es nicht überraschend, dass die Wolfsburger den talentierten Angreifer an sich binden wollten, zumal dieser sogar kurz in den Kreis der US-Nationalmannschaft aufgenommen worden war, dort im Februar 2020 sein Debüt feierte. Doch anschließend gelang Llanez weder bei den VfL-Profis noch bei einer Leihe in die Niederlande zum SC Heerenveen der große Durchbruch.

Für das Wolfsburger Bundesliga-Team absolvierte er nie ein Pflichtspiel. Da aber der VfL im Sommer 2021 seine zweite Mannschaft, in der Talente sonst Spielpraxis sammeln konnten, abgeschafft hatte, brauchte der US-Boy eine Station, um sich zu entwickeln. Daher der Schritt nach St. Pölten, wo der Offensivmann zunächst körperliche Probleme offenbarte, letztlich in zwei Jahren aber auf 45 Einsätze in der 2. Liga mit elf Toren und sieben Vorlagen kam.

Doch vor einigen Monaten verliert sich dann plötzlich die Spur des dreifachen Nationalspielers. Aus den USA wird gemeldet, dass er in einen Autounfall verwickelt war und sich dabei schwer am Ellbogen verletzt hat. Genaues ist nicht bekannt. Zu diesem Zeitpunkt ist eigentlich schon klar, dass Llanez beim VfL keine Zukunft mehr hat. Er kann sich einen neuen Verein suchen, obwohl er noch bis Juni 2024 bei den Wolfsburgern unter Vertrag steht.

Doch durch die Verletzung wird alles nun komplizierter. Auch für den VfL. Der versucht in den vergangenen Monaten, Kontakt zu seinem Profi zu halten, mit überschaubarem Erfolg. Wegen seiner Verletzung ist es Llanez angeblich immer noch nicht möglich, ein Flugzeug zu besteigen und nach Deutschland zu reisen. Der VfL bekommt daher medizinische Berichte aus den USA geschickt, die den Klub aber wohl eher ratlos über den Zustand seines Spielers zurücklassen.

VfL-Sportdirektor Schindzielorz äußert sich

Auf Anfrage unserer Zeitung kommentiert Sportdirektor Sebastian Schindzielorz die verzwickte Situation wie folgt: „Die gesundheitlichen Umstände lassen es nach wie vor nicht zu, dass Ulysses nach Deutschland reist, von daher ist nicht absehbar, wann er zurück in Wolfsburg sein kann.“ Der VfL tappt bei seinem Spieler also völlig im Dunkeln. Wird Llanez irgendwann doch noch einmal in die Autostadt kommen, kann er überhaupt seine Profi-Karriere fortsetzen? Man weiß es nicht.

Auch in St. Pölten, wo er zuletzt im Einsatz war und wo im vergangenen Sommer zumindest noch über eine Verlängerung der gemeinsamen Zusammenarbeit gesprochen wurde, ist man nicht schlauer. Ex-Profi Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport bei den Österreichern, hatte ebenfalls zuletzt vor Monaten mit dem Fußballer Kontakt.

Seinem Pendant beim VfL, Marcel Schäfer, geht es ähnlich. Wolfsburgs Geschäftsführer Sport beginnt gerade zusammen mit Sportdirektor Schindzielorz den Kader für die nächste Saison zu planen. Der Name Ulysses Llanez wird dabei sicherlich nicht fallen. Dessen Vertrag mit den Wölfen endet am 30. Juni 2024, und dann wird sein Kapitel beim VfL wohl endgültig geschlossen. Die Spur zu ihrem Spieler hat sich für die Wolfsburger aber schon länger verloren.