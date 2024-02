Wolfsburg. Der Coach des Fußball-Bundesligisten rettet sich mit dem nächsten Remis über die Runden. Marcel Schäfer stärkt ihm den Rücken.

Auf das 2:2 des VfL Wolfsburg am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim passte so manche Redewendung. Nichts Halbes und nichts Ganzes war es irgendwie. Oder auch: Weder Fisch noch Fleisch. Gut auch: Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Letzteres beschrieb vor allem die persönliche Situation von Wolfsburg-Chefcoach Niko Kovac, der in den vergangenen Monaten bereits zweimal vor dem Aus gestanden haben soll. Diesmal sprang der Trainer seiner Entlassung innerhalb von 90 Minuten zwei weitere Male von der Schippe und darf zumindest eine weitere Trainingswoche im Amt bleiben. Wiederholt sich die Statistik der Vergangenheit, könnte auf die aktuelle Unentschieden-Serie aber auch die Wende zum Guten erfolgen und die Position des Kroaten festigen.

Gegen Hoffenheim sah es schon nach gut fünf Minuten nach einer bevorstehenden Kovac-Freistellung aus. Zu leicht hatte TSG-Angreifer Maximilian Beier über die linke Seite davonziehen können, zu simpel hatte sich der erfahrene VfL-Verteidiger Sebastiaan Bornauw von dem 21-Jährigen ausspielen lassen – 0:1. Weil Wolfsburgs Torjäger Jonas Wind das Abschlusspech auch Sonntag am Stiefel klebte, roch es zur Pause in der Volkswagen-Arena nach Trainerentlassung. Erst Lovro Majer änderte das mit seinem Ausgleichstreffer, doch nur kurz darauf ließ VfL-Keeper Koen Casteels seinen Trainer mit seinem zum 1:2 führenden Fehlpass unfreiwillig ein weiteres Mal wackeln. Erst Lovro Majer wurde mit seinem zweiten Tor letztlich zur Lebensversicherung für den Wolfsburger Chefcoach.

Schäfer sieht gegen Hoffenheim positive Ansätze

„Das dringend benötigte Erfolgserlebnis in Form von drei Punkten haben wir heute wieder nicht geschafft“, hielt VfL-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer nach Schlusspfiff fest. Die Mannschaft betreibe großen Aufwand, um zu eigenen Toren zu kommen. Auf der anderen Seite kassiere das Team zu einfache Treffer, helfe dem Gegner bisweilen, zum Erfolg zu kommen. Doch insgesamt gebe es einige positive Ansätze. Das Team habe in diesem Jahr zwar viermal in Serie nicht gewonnen. Aber es habe auch viermal nicht verloren. Auch hier drängte sich eine Redewendung auf: Ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer?

Schäfer entschied sich für ersteres und sprach Kovac ein weiteres Mal das Vertrauen aus. „Der Trainer bleibt“, sagte er, womit feststeht: Der 52-jährige sitzt auch beim Auswärtsspiel des VfL am Samstag bei Union Berlin auf der Bank. Ebenso bejahte Schäfer die Frage, ob es Ziel sei, die Saison unter Kovac zu beenden. Anzumerken war Schäfer das Bedürfnis, noch einmal jene Vorkommnisse zu kommentieren, die Ende vergangener Woche große Unruhe in den Verein und seinen eigenen Arbeitstag gebracht hatte: Das Hamburger Abendblatt hatte von einem Interesse des VfL an St. Paulis Erfolgstrainer Fabian Hürzeler berichtet. Sogar im Gespräch mit potenziellen Neuzugängen habe der Klub einen künftigen Trainer Hürzeler ins Gespräch gebracht, so die Zeitung.

Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer bemängelt Respektlosigkeit

Seinem umgehenden und vehementen Dementi am Freitag ließ Schäfer am Sonntag allgemeine Medienkritik folgen. „Das empfinde ich als große Respektlosigkeit“, erklärte er. Zumindest 0,1 Prozent Wahrheitsgehalt müsse an einer Sache dran sein, um es schreiben zu dürfen. Das sei hier nicht der Fall gewesen. „Ich habe dann auch erfahren, dass ich mit sehr vielen Trainern geredet habe, obwohl ich in Wolfsburg war“, fügte der Sport-Geschäftsführer mit Sarkasmus hinzu.

Komplett beruhigen dürfte Schäfers Bekenntnis zum Trainer die Lage aber nicht. Denn auch die Stimmung unter den VfL-Anhängern scheint immer mehr zu kippen, was nicht nur an den Kommentaren im Netz abzulesen ist. Als vor der Hoffenheim-Partie die Mannschaftsaufstellung verlesen wurde und anschließend der Trainername durch die Arena hallte, setzte ein unüberhörbares Pfeifkonzert ein. Doch zumindest musste der kritisch eingestellte Teil des Anhangs hinterher einräumen: Kovac hatte mit seinen taktischen Umstellungen zur Pause das richtige Näschen bewiesen, ebenso wie mit den Einwechslungen von Doppeltorschütze Lovro Majer, Vorbereiter Mattias Svanberg und dem agilen Ridle Baku.

Und ein bisschen Hoffnung macht für die Zukunft auch die Statistik: In der abgelaufenen Serie holte der VfL an den Spieltagen 9 bis 11 jeweils ein Remis. Danach folgten sechs Siege in Folge. Vier Unentschieden in Serie gab es für das Team zuletzt zu Beginn der Saison 2020/21. Danach begann eine Erfolgsserie mit 13 Punkten aus fünf Partien. Wohl nur solche Resultate würden die aktuelle Trainerdiskussion beim VfL verstummen lassen.

Majer und Arnold kümmert Trainerdiskussion nicht

„Welche Diskussion? Ich lese keine Nachrichten, keine Zeitung. Ich fokussiere mich nur auf mich und wie ich dem Team helfen kann“, erklärte Lovro Majer zur Trainerfrage. Und Maximilian Arnold meinte: „Wenn der Trainer zur Diskussion steht, muss man sich auch selbst mal an die eigene Nase fassen.“ Allzu viele Gedanken über das Thema will sich der Kapitän aber nicht machen. „Wenn ich mich auch noch damit beschäftige, wie soll ich noch Fußball spielen?“, sagte er.

Kovac selbst reagierte auf die Frage nach seiner persönlichen Zukunft sehr locker. „Ich kann nur sagen, ich habe in meinem Leben schon viele Endspiele gespielt und auch sehr viele gewonnen“, sagte er während der Pressekonferenz nach dem Spiel. Abschließend fügte er hinzu: „Wie sagte jemand? Schau‘n mer mal.“ Auch so eine Redewendung, die in diesen Tagen in Wolfsburg durchaus ihre Daseinsberechtigung hat.