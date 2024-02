Wolfsburg. Die Kontaktaufnahme der Verantwortlichen des VfL Wolfsburg zu dem Pauli-Coach forciert das Kovac-Aus, meint Henning Thobaben.

Ja, fast ein bisschen zu entspannt mag Niko Kovac in den zurückliegenden Wochen gewirkt haben. Lange schon steht der Coach des VfL Wolfsburg in der Kritik. Und lange schienen ihm Nachfragen dazu nichts anhaben zu können. Tenor: Ich lese nichts, höre nichts, mache ruhig meine Arbeit weiter. Dass da bei manchem VfL-Fan der Eindruck aufkam, der Trainer verrichte seinen Job mittlerweile mit einer gewissen Portion Gleichgültigkeit und brenne nicht mehr für seine Aufgabe, ist kein Wunder.

Am Freitag allerdings war alles anders. Kovac sprach auf der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel über das, was wirklich in ihm vorgeht. Er machte mit emotional angekratzter Stimme deutlich, dass seine Aussagen oft nur eine Art Schutzfunktion hatten, um nicht zu viel an sich herankommen zu lassen. Der Kroate war bereits Nationaltrainer und coachte die Bayern. Ein Mensch ist er trotzdem und somit auch verletzlich.

Dementi aus Wolfsburg war alternativlos

Umso bitterer erscheint da, dass ausgerechnet jetzt Berichte die Runde machen, die VfL-Verantwortlichen hätten im Hintergrund mit St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler verhandelt – ja, den 30-Jährigen potenziellen Zugängen gar als möglichen Wolfsburg-Trainer schmackhaft gemacht. Das Dementi von Marcel Schäfer kam zwar umgehend. Doch was blieb dem Sportgeschäftsführer auch anderes übrig?

Der Bericht erschien im seriösen Abendblatt, nicht in einer Boulevardzeitung. Mehrere Quellen belegen das VfL-Interesse an Hürzeler. Es mag üblich sein, für den Fall der Fälle Vorsorge zu betreiben und Alternativen zu haben. Doch diese Vorgehensweise des VfL schwächt die Position von Kovac weiter und macht es wahrscheinlicher, dass im Fall einer Niederlage am Sonntag wirklich Schluss ist für den Trainer.