Wolfsburg. Der Franzose wechselt auf Leihbasis nach Nantes. Eine England-Offerte für seinen Torwart soll der Fußball-Bundesligist abgelehnt haben.

Als am Donnerstag um 18 Uhr das Transferfenster in Deutschland schloss, schien klar: Der VfL Wolfsburg hat sich mit Kevin Behrens einen neuen Spieler geangelt und damit seinen Kader vergrößert. Die Gerüchte um mögliche Abgänge schienen Gerüchte zu bleiben, doch mit einer Meldung am Freitagmorgen wurde eines doch noch Realität: Nicolas Cozza wechselt leihweise zum französischen Erstligisten FC Nantes. Der Deal war nur deshalb nachträglich möglich geworden, weil in Frankreich die Wechselfrist erst um 23 Uhr endete. So konnte der VfL den Deal praktisch in der Nachspielzeit eintüten.

VfL-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer hatte Cozza erst vor rund zwei Wochen als „tadellosen Sportsmann“ gelobt, der sich immer hochprofessionell verhalten habe und sich nichts habe zu schulden kommen lassen. Die Worte fielen im Zusammenhang mit einer vom Verein initiierten Online-Wahl zum VfL-Spieler der Hinrunde. Die hatte Cozza für sich entscheiden können, wobei jedem Wölfe-Anhänger klar wurde: Aus dem Ergebnis sprach der blanke Sarkasmus. Viele Nutzer waren mit ihrem Voting dem Spaß-Aufruf eines X-Nutzers gefolgt, wodurch Torjäger Jonas Wind nur Zweiter wurde. Schäfer nahm mit seinem Kommentar den bloßgestellten Cozza in Schutz.

Cozza kam nie richtig beim VfL Wolfsburg an

Cozza war im Januar 2023 vom Montpellier HSC nach Wolfsburg gewechselt. Doch wirklich Fuß fassen konnte der Linksverteidiger seitdem nie. In der laufenden Serie stand er in lediglich sieben Pflichtspielen auf dem Platz – insgesamt jedoch nicht mal für 300 Minuten. Die Außenverteidiger-Konkurrenz, bestehend vor allem aus Joakim Maehle und Rogério, war für den 25-Jährigen zu groß. Eine Kaufoption soll nicht Teil des Leihgeschäfts sein. Ob Cozza trotz seines bis 2027 laufenden Vertrags noch einmal nach Wolfsburg zurückkehrt, dürfte fraglich sein.

Neben Cozza stand auch der erst im Sommer von Olympique Lyon ausgeliehene Angreifer Amin Sarr auf der Liste der möglichen Winterabgänge. Auch der 22-Jährige hat die Erwartungen bislang nicht erfüllt und scheint noch nicht richtig in Wolfsburg angekommen zu sein. Zuletzt fiel der Schwede wegen einer Knieverletzung aus.

Wolfsburg gibt Casteels nicht früher ab

Noch einmal Kasse machen können, hätten die Wolfsburger aber offenbar mit Koen Casteels. Nach einem Bericht des belgischen „Nieuwsblad“ soll der englische Premier-League-Klub Nottingham Forest großes Interesse an dem VfL-Keeper gehabt haben, der den Verein im Sommer sowieso verlassen wird. Eine Ablöse von fünf Millionen soll im Raum gestanden haben. Doch der VfL soll abgelehnt haben. Die Wolfsburger hatten ihrerseits die Option auf eine vorzeitige Verpflichtung des im Sommer kommenden Kamil Grabara vom FC Kopenhagen verstreichen lassen.