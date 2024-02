Wolfsburg. Wolfsburgs Trainer warnt: „Dann werden Sie krank!“ – St. Paulis Trainer Hürzeler soll ein heißer Nachfolgekandidat sein.

„Ich bin total entspannt.“ Mit diesem Satz hatte Niko Kovac am vergangenen Wochenende nach dem enttäuschenden 1:1 des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln aufhorchen lassen. Es war eine Äußerung, wie sie der Kroate in den schwierigen Wochen zuvor nicht zum ersten Mal getätigt hatte – doch diesmal hinterließ sie bei einigen Anhängern den Eindruck von Gleichgültigkeit. Vor der Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr, VW-Arena) machte Kovac nun deutlich, dass seine bisherigen Kommentare die Funktion eines Schutzpanzers hatten. Das Bekenntnis des Cheftrainers fiel ausgerechnet auf einen Tag, an dem Informationen durch die Medien gingen, dass der VfL offenbar starkes Interesse an einer Zusammenarbeit mit St. Paulis Erfolgstrainer Fabian Hürzeler hat.

„Dass wir uns als Trainerteam und Klub Gedanken machen, ist ja klar. Aber ich als Mensch muss ja zusehen, dass ich meinen seelischen Frieden habe“, erläuterte Kovac auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Tabellenachten. Der 52-Jährige wollte damit verdeutlichen, dass es wichtig sei, eine Grenze zwischen Job und Privatleben zu ziehen. „Wenn ich das auch noch mit nach Hause nehme, dann ist das nicht gut. Wenn Sie das eine vom anderen nicht trennen können, dann werden sie krank“, meinte er und wirkte dabei anders als zuletzt emotional berührt. Gesundheit sei das höchste Gut, so der Coach. Werde er irgendwann mal krank, interessiere das keinen. „Von daher muss es mich interessieren.“

Kovac sieht Zeit bei Bayern München als härteste Schule an

Es sei ein Lernprozess, so der Trainer, auch er sei mit seinen 52 Jahren noch nicht komplett ausgereift. „Trotzdem muss man dagegen vorgehen“, meinte er. Seine Zeit als Trainer bei den Bayern sei die härteste Schule gewesen. „Ich habe für mich damals gesagt: So darf es nie wieder werden“, erläuterte Kovac. Es gehe darum, dass der Mensch immer wieder respektiert werden müsse. Aufgeben kommt für den VfL-Trainer nach eigener Aussage nicht infrage. „Das ist nicht vorstellbar, weil ich ganz genau weiß und sehe, was wir erarbeiten und wie die Jungs mitziehen“, erklärte er. Es sei ja auch nicht so, dass die Mannschaft Woche für Woche untergehe. Im Gegenteil: Sie lebe, und die Stimmung sei gut.

Darüber hinaus betonte Kovac, dass er vonseiten der sportlichen Führung um Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz „totales Vertrauen“ spüre. Alles laufe höchst professionell ab und sei „richtig gut“. Nur die Ergebnisse fehlten.

Hürzeler als VfL-Lockmittel?

Nur wenige Stunden zuvor hatte das Hamburger Abendblatt, das ebenso wie unsere Zeitung zu der Funke Mediengruppe gehört, von einem offenbar schon recht konkreten Interesses des VfL an Fabian Hürzeler berichtet. Die Autoren des Beitrags hatten aus mehreren Quellen erfahren, dass die VfL-Verantwortlichen bei Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen damit geworben haben sollen, dass sie nächste Saison im Optimalfall unter Hürzeler spielen würden. Bereits im Dezember, als sich Kovac offenbar nur durch den 1:0-Sieg in Darmstadt vor der Entlassung retten konnte, hatte das Abendblatt von einem Draht zwischen dem VfL und Hürzeler berichtet, diesen damals allerdings noch als „branchenübliche Kontaktaufnahme“ eingestuft.

Jetzt scheint aus dem Erstkontakt mehr geworden zu sein und die Tatsache, dass Hürzeler seit Wochen klare Ausagen bezüglich seines im Sommer auslaufenden Vertrags vermeidet, befeuert die Spekulationen noch zusätzlich. Bereits im Dezember hatten die St. Pauli-Verantwortlichen um Präsident Oke Göttlich eine baldige Entscheidung herbeigesehnt. Doch weder die Winterpause noch die ersten Spiele im neuen Jahr führten diese herbei. Der Kiez-Klub befindet sich als Spitzenreiter der 2. Bundesliga weiterhin auf Aufstiegskurs, schied jedoch am Dienstag gegen Düsseldorf aus dem DFB-Pokal aus.

St. Paulis Trainer formte aus einem Abstiegskandidaten einen Aufstiegsanwärter

Hürzeler gilt bei den Hanseaten als so etwas wie der Shooting-Star des deutschen Fußballs. Der 30-Jährige war bei St. Pauli kurz vor dem Weihnachtsfest 2022 zum damals jüngsten Trainer der deutschen Profibranche ernannt worden. Der Assistent des zuvor entlassenen Timo Schulz schaffte mit dem Team als neuer Cheftrainer das, was viele nicht für möglich gehalten hatten: St. Pauli wurde zum besten Rückrundenteam der Liga und kassierte die wenigsten Tore, beendete die Saison auf Rang fünf. Der Aufschwung hat sich in dieser Serie fortgesetzt. Trotz der Defensivstärke gilt Hürzeler als Verfechter eines ballbesitzorientierten Spielstils mit einem ausgewogenen Fokus zwischen Abwehrarbeit und Angriffsbemühungen. Menschlich kennzeichnen ihn der stetige Wille zur Weiterentwicklung und ein extremer Ehrgeiz.

Ob Hürzeler diese Eigenschaften irgendwann zum VfL führen? Das ist derzeit noch offen. Klar scheint, dass der Jungtrainer unbedingt ins Fußball-Oberhaus will. Denkbar, dass er sich mit St. Pauli auf einen Folgekontrakt einigen wird, aber eine Ausstiegsklausel für den Fall des Nichtaufstiegs einbauen lässt. Dann wäre er auch im Mai eventuell noch eine Option für den VfL, falls nicht früher Handlungsbedarf entsteht. Aber auch andere Namen wurden zuletzt in Wolfsburg als mögliche Kovac-Nachfolger gehandelt. Ralph Hasenhüttl und Urs Fischer gehören genauso dazu wie Matthias Jaissle vom saudi-arabischen Klub Al Ahli. Ebenfalls im Kandidatenpool schwimmen der frühere Nationalspieler Stefan Kuntz, Bo Svensson sowie Kölns Ex-Trainer Steffen Baumgart.

VfL-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer positionierte sich am Freitagnachmittag deutlich zu den Meldungen rund um Hürzeler. „Solche Berichte entbehren jeglicher Grundlage, sie sind aus der Luft gegriffen und respektlos gegenüber unserem Klub, gegenüber dem FC St. Pauli sowie allen Protagonisten“, ließ er verlauten.