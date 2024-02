Wolfsburg. Der Neuzugang absolvierte seine erste Einheit bei den Wolfsburger Bundesliga-Fußballern. Die Frage ist: Passt er ins Kovac-System?

Am Mittwoch war der Deal perfekt. Und am Donnerstagvormittag trainierte der Neuling bereits erstmals mit seinen künftigen Mannschaftskameraden des VfL Wolfsburg. Öffentlich war die Einheit der Bundesliga-Fußballer nicht. Doch am Freitag bei den letzten Übungen vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr, Volkwagen-Arena) können die Fans der Grün-Weißen den frisch verpfichteten Kevin Behrens erstmals zu Gesicht bekommen.

Der kurz vor Ende der Wechselfrist perfekt gemachte Transfer mag den einen oder anderen Anhänger überrascht haben, denn in die zuletzt verfolgte Philosophie des Klubs will er nicht so recht passen. Dementsprechend waren die Reaktionen in den sozialen Netzwerken intensiv. Während viele Union-Anhänger ihrer Enttäuschung über den Verlust einer Identifikationsfigur freien Lauf ließen, maulten manche Wolfsburger Anhänger über die Tatsache, dass ein 32-Jähriger jetzt als großer Retter präsentiert wird.

Ob der einmalige Nationalspieler eine echte Verstärkung werden wird, dürfte wie so oft aber wieder einmal nur die Zeit zeigen. Ein paar mutmachende Fakten, die für einen Transfererfolg sprechen, gibt es aber bereits – genauso wie Aspekte, die Skepsis aufkommen lassen.

Warum Behrens zum Volltreffer werden könnte:

Ein Typ, der auf dem Boden geblieben ist: Im August sorgte ein eigentlich simpler Fakt für große Medienresonanz. Behrens hatte einen Bombenstart in die laufende Saison erwischt. Den 4:1-Auftaktsieg von Union Berlin über Mainz hatte der Angreifer mit einem Dreierpack fast im Alleingang eingetütet. Und was tat Behrens nach Spielschluss? Er schwang sich auf den Sattel seines Fahrrades und rollte davon. Ab in den Feierabend, und das nicht mit dem polierten Dienstwagen. So viel Bodenständigkeit kommt an in einem Business, in dem Spieler hier und da der Prunksucht verfallen und ihr Geld in teuren Nobelrestaurants verprassen. Überhaupt gilt der 32-Jährige als einer, der Mannschaft und Zusammenhalt über seine eigene Person stellt und sich selbst nicht über die Maßen wichtig nimmt. In der Kabine nimmt er gerne die Rolle des Spaßvogels ein, kurz: Behrens ist einer, der einem Team menschlich nur gut tun kann.

Erfahrung, die wichtig sein kann: Zuletzt verpflichtete der VfL überwiegend Spieler mit Entwicklungspotenzial. Akteure, die ihr Talent bei den Grün-Weißen erst so richtig zur Entfaltung kommen lassen sollen – um dann wenig später den nächsten Schritt bei einem anderen Verein zu machen und den Wolfsburgern im Idealfall ein hübsches Sümmchen in die Kasse zu spülen. Diese Strategie funktioniert aber natürlich nur bei Spielern, die höchstens Mitte 20 sind. In der aktuellen Situation deutete sich in den vergangenen Wochen aber an, dass den Wölfen ein bisschen mehr Erfahrung durchaus nicht schaden kann. Zwar kickte Behrens in der Saison 2017/18 noch für Saarbrücken in der Regionalliga und feierte erst mit 30 Jahren sein Bundesligadebüt bei Union. Doch mit seiner gereiften Persönlichkeit könnte er der Mannschaft durchaus wichtige Stabilität verleihen.

Ein dringend benötigter Vollblutstürmer: Jonas Wind war gerade zu Beginn der Saison der gefeierte Torjäger des VfL, machte nach den ersten Spielen sogar Stars wie Harry Kane Konkurrenz in der Bundesliga-Torjägerliste. Doch der Däne ist kein klassischer Stoßstürmer und kann seine Stärken besser ausspielen, wenn er aus dem Zentrum kommt. Wind als Zehner, davor Behrens? Diese Kombination könnte klappen. Mit welcher Wucht Behrens in der Sturmzentrale zu agieren vermag, wissen die VfL-Spieler nicht erst seit dem Wechsel des Routiniers nach Niedersachsen. Nach dem 2:1-Hinspielerfolg über Union am vierten Spieltag sicherte sich VfL-Verteidiger Moritz Jenz nach Abpfiff schnell das Trikot von Behrens – weil der „geil als Stürmer“ und einfach „eine Kante“ sei, wie der Abwehrmann befand. Einen Fan im eigenen Mannschaftskreis hat der Neuzugang also schon mal.

Warum Behrens beim VfL nicht funktionieren könnte:

Die Torflaute: Die drei Treffer zum Saisonstart gegen Mainz ließen sich für den Stürmer gut an. Und am zweiten Spieltag legte er beim 4:1-Erfolg der Berliner in Darmstadt nach, schraubte seine Bilanz auf vier Tore nach zwei Partien hoch. Aber danach? Nichts mehr. Mit dem Sinkflug des Teams begann auch die persönliche Krise des Torjägers. Sein damaliger Trainer Urs Fischer vermutete zwischenzeitlich: Behrens gehe zu viel durch den Kopf, er überlege zu viel und das hemme ihn. Seine Bilanz heute: immer noch vier Saisontreffer, nicht mal ein Scorerpunkt kam nach dem zweiten Spieltag hinzu. Das Selbstbewusstsein des Angreifers ist also nicht gerade auf dem Höhepunkt. Dieses wiederzuerlangen, wird in einer ohnehin verunsicherten Mannschaft nicht leichter.

Das VfL-System: Behrens ist ein kopfbalstarker Strafraumspieler, der von Zuspielen von den Flügeln profitiert. Seine drei Tore gegen Mainz fielen allesamt nach Flanken. Doch in diesem Punkt tut sich der VfL schwer. Die offizielle Bundesliga-Statistik weist die Grün-Weißen in dieser Rubrik zusammen mit Werder Bremen als Drittletzter aus. Das System von Trainer Niko Kovac mit zuletzt zwei Sechsern und drei offensiven Mittelfeldspielern sah zuletzt vieles vor, nur eines nicht: Vollgas über die Außenpositionen.