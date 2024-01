Wolfsburg. Der 20-jährige US-Amerikaner war der einzige VfL-Profi, der beim 1:1 gegen Köln überzeugen konnte - vor den Augen seiner Familie.

Viel Positives lässt sich über das Spiel des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln auch mit einigen Tagen Abstand nicht sagen. Das 1:1 im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohten Rheinländer war für den Fußball-Bundesligisten in zweifacher Hinsicht eine Enttäuschung. Sowohl das Ergebnis als auch die Leistung der Mannschaft stellten bei den Grün-Weißen niemanden zufrieden.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es in diesem trüben VfL-Bild dennoch. US-Talent Kevin Paredes zeigte als Startelf-Spieler eine gute Partie und war nach Vorlage von Joakim Maehle auch für den Wolfsburger Ausgleichstreffer verantwortlich. Nicht nur dafür gab es anschließend ein Lob von Trainer Niko Kovac. „Er hat das außerordentlich gut gemacht“, lobte der Coach seinen 20-jährigen Schützling für dessen Leistung. „Er hat keinen Ball aufgegeben. Für mich war er der beste Wolfsburger“, sagte Kovac.

Arm in Arm mit den Eltern durch die Stadion-Katakomben

Die Worte seines Trainers dürften Paredes gefreut haben. Noch wichtiger war dem jungen US-Amerikaner aber sicherlich, dass er seine gute Leistung vor den Augen seiner Familie gezeigt hatte. Sein Vater und seine Mutter waren aus der Heimat angereist und hatten gegen Köln erstmals ein Spiel ihres Sohnes gesehen, in dem dieser beim VfL in der Startelf stand. Dazu dann noch der Treffer des offensiven Mittelfeldspielers. Kein Wunder, dass Paredes trotz des enttäuschenden Remis gegen Köln nach dem Schlusspfiff mit einem Lächeln im Gesicht sowie Arm in Arm mit seinen Eltern durch die Katakomben der VW-Arena ging.

„Es war für mich wichtig, vor den Augen meiner Eltern zu treffen, die extra angereist sind, um mich das erste Mal starten zu sehen. Das war auf jeden Fall ein emotionales Tor für mich“, freute sich Paredes über seinen gelungenen Auftritt. Es war der fünfte Startelfeinsatz für den US-Amerikaner in der Bundesliga. Allerdings der erste, bei dem seine Eltern im Stadion saßen. Zudem wurde Paredes erstmals als Mitglied der Anfangsformation nicht ausgewechselt. Die Partie gegen Köln war seine Bundesliga-Premiere über die komplette Spielzeit.

War es also ein perfekter Tag für den US-Boy? Natürlich nicht! Allein schon deshalb, weil die Krise seines Klubs mit dem dritten Unentschieden in diesem Jahr weitergeht. „Für uns als Team war es definitiv enttäuschend, dass wir nicht das Ergebnis erzielt haben, das wir uns vorgenommen haben“, meinte auch Paredes geknickt. Und bei einer Szene ging er sogar ziemlich hart mit sich in Gericht. Kurz vor Schluss hatte der 20-Jährige eine gute Chance, um den Siegtreffer zu erzielen, scheiterte aber an Kölns Torwart Marvin Schwäbe. „Ich hätte das zweite Tor zum 2:1 machen müssen. Es tut mir leid für unser Team und unsere Fans, dass ich das nicht geschafft habe“, zeigte sich Paredes selbstkritisch.

Paredes will so im VfL-Trikot weitermachen

Trotzdem bleibt seine Leistung einer der wenigen Hoffnungsschimmer in der aktuell wenig erbaulichen VfL-Lage. Deshalb möchte Paredes an den Auftritt gegen Köln anknüpfen. „Ich möchte weiter solche Leistungen zeigen wie diese, um dem Team zu helfen - defensiv wie offensiv. Ich hoffe, dass ich weiter starte und dass noch Tore und Vorlagen hinzukommen“, beschreibt das Talent seine persönlichen Ziele für die nächsten Monate im VfL-Trikot. Als junger Spieler ist er „stolz“ Teil dieser Mannschaft zu sein und dankbar für jede Bundesliga-Minute, die ihm der Trainer gewährt. Aber Paredes ist auch selbstbewusst und ehrgeizig genug, um zu wissen, dass in der Bundesliga auch eine gewisse Härte nötig ist, um sich durchzusetzen. „Ich habe keine Angst gegen diese Jungs zu spielen“, traut er sich dieses Niveau auch auf Dauer zu.

Mit seinem Tor und seiner guten Leistung vor den Augen der Eltern hat er nun erst einmal Maßstäbe gesetzt, an denen er sich auch in Zukunft messen lassen will. Für Paredes sollen noch mehr solcher Spiele kommen.