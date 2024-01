Wolfsburg. Das 1:1 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln war für den VfL Wolfsburg eine erneute Enttäuschung. Das sagt Sportdirektor Schindzielorz.

Nein, ein Ultimatum oder eine Ankündigung einer bevorstehenden Trennung war das noch nicht. Aber die Aussagen von VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach dem 1:1 (1:1) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln lassen erahnen, dass sich eine Trainerdiskussion beim Wolfsburger Fußball-Bundesligisten nicht mehr lange eindämmen lässt.

VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sprach nach dem Köln-Spiel deutliche Worte. © regios24 | Darius Simka

„Wir sind wieder enttäuscht. Wir hatten uns deutlich mehr vorgenommen. Es leider wieder nur ein Punkt geworden, das ist deutlich zu wenig in unserer Situation“, ordnete Schindzielorz die Lage der Wölfe nach dem dritten Remis im dritten Spiel des Jahres ein. Der VfL, der bereits in der ersten Saisonhälfte im Jahr 2023 eher enttäuscht hatte, schafft auch 2024 bisher nicht den Stimmungsumschwung. Die Frage scheint nicht mehr, ob Trainer Niko Kovac gehen muss, sondern nur noch wann. Die Tendenz nach dem Unentschieden gegen Köln: Im nächsten Heimspiel am kommenden Samstag gegen Hoffenheim sitzt der Kroate noch als Coach der Grün-Weißen auf der Bank, doch jedes weitere sieglose Spiel könnte für ihn inzwischen schon das Ende beim VfL bedeuten.

Im Moment deutet zudem vieles daraufhin, dass das Engagement von Kovac in Wolfsburg spätestens im Sommer nach dem Saisonende vorbei ist. Zu wenig konnte er in nun eineinhalb Jahren bei den Wölfen in eine positive Richtung entwickeln, auch wenn es gerade vergangene Saison gute Phasen gab. Das Spiel gegen Köln, in dem die Hausherren nach dem Führungstreffer der Gäste durch Faride Alidou (38. Minute) durch Kevin Paredes (40.) immerhin noch den Ausgleich schafften, ist nur eine Enttäuschung in einer Reihe von vielen an den vergangenen Spieltagen.

„Für unsere Ansprüche zu wenig“

„Das ist zu wenig für die Ansprüche, die wir haben“, sagte Schindzielorz zum Spiel gegen Köln und meint damit nicht nur das Ergebnis gegen den Tabellensechzehnten, sondern auch die Leistung. Seit Wochen blitzt bei den Wolfsburgern hin und wieder mal vorhandene Klasse auf. Insgesamt sind die Auftritte der Grün-Weißen aber schon länger nur Mittelmaß, wenn überhaupt. So war zuletzt gegen die abstiegsbedrohte Teams Mainz und nun Köln spielerisch kaum ein Unterschied zu erkennen. Da hilft es auch nicht, auf die Chancen hinzuweisen, die die Wölfe ohne Frage auch hatten, beide Spiele zu gewinnen. „Wir sind nicht zufrieden“, machte Schindzielorz klar.

Gerade dies dürfte Kovac in der Analyse der VfL-Verantwortlichen in Bedrängnis bringen. Schindzielorz ließ am Samstagabend zumindest annehmen, dass man in der Führungsriege trotzdem noch an einer gemeinsamen Aufarbeitung mit dem Coach interessiert ist. „Unser Ansatz ist es, das gemeinsam zu lösen. Die positiven Dinge, die da waren, müssen wir aufgreifen, uns anschauen, uns anders präsentieren und zusehen, dass wir das Heimspiel gegen Hoffenheim erfolgreich bestreiten“, sagte Schindzielorz und umschiffte damit ein wenig eine klare Aussage zur Trainerfrage.

Die Frage ist: Wie lange ist der Wunsch zur Gemeinsamkeit mit Kovac noch da. Dieser gibt sich gelassen bei Fragen zu seiner Zukunft. „Ich bin total entspannt“, sagte der Coach in der Pressekonferenz nach dem Spiel und wollte sich nicht anmerken lassen, dass ihn die Diskussionen um seine Arbeit beschäftigen. Die dürften nach dem dürftigen Ergebnis und der Leistung gegen Köln eher zu- als abnehmen.