Wolfsburg. Der Zuschauer springt beim 1:1 des VfL Wolfsburg gegen Köln ein, weil der Linienrichter nach einem Schuss gegen den Kopf k. o. geht.

So hatte sich Tobias Krull seinen Nachmittag im Fußball-Stadion sicherlich nicht vorgestellt. Der Torwart und Sportliche Leiter von Landesligist MTV Gifhorn war am Samstag Zuschauer bei der Partie zwischen den Bundesligisten VfL Wolfsburg und 1. FC Köln in der VW-Arena. Doch plötzlich war Krull, der übrigens in der Jugend sowie in seinen ersten beiden Jahren als Herrenspieler für den VfL aktiv war, mittendrin statt nur dabei. Die Partie, die 1:1 (1:1) endete, nahm für den gebürtigen Helmstedter nach einer guten Viertelstunde eine unerwartete Wendung.

Es lief die 14. Spielminute zwischen dem VfL und seinem Gast vom Rhein, als Kölns Max Finkgräfe Linienrichter Thorben Siewer bei einem Klärungsversuch mit einem strammen Schuss an der Schläfe traf. Der Assistent ging sofort zu Boden und musste medizinisch versorgt werden. Nach wenigen Minuten war klar: Für Siewer geht es nicht mehr weiter, von VfL-Arzt Gunter Wilhelm begleitet verließ er den Innenraum des Stadions.

Ersatz per Lautsprecher gesucht

Für ihn musste nun der Vierte Offizielle Nicolas Winter als Linienrichter einspringen. Dessen Ersatz wiederum wurde per Lautsprecher-Durchsage im Stadion gesucht. Es wurde nach einem „Amateur-Schiedsrichter“ gefragt, der Winters Rolle als Vierter Offizieller übernehmen könne. Auftritt Krull. Er reagierte als erster infrage kommender Kandidat im Publikum und fand sich wenig später im DFB-Outfit und mit Headset am Spielfeldrand wieder, zwischen den beiden Trainern Niko Kovac und Timo Schultz.

Aufregung? Nervosität? Für Krull, der unter anderem sieben Spiele für den VfL II in der Regionalliga absolvierte, kein Problem. „Ich war nach fünf Minuten drin, ich hatte ja eh keine Zeit zu überlegen, weil ich mich in zwei Minuten umziehen musste. Dann ging es los, und am Ende hat es auch ganz gut funktioniert, glaube ich“, zog er eine zufriedene Bilanz seines kuriosen Einsatzes.

Aushilfs-Schiedsrichter war „relativ entspannt“

In der verbleibenden Zeit bis zur Pause sei „nicht so viel zu tun“ gewesen, so Krull, „und in der 2. Hälfte war ich relativ entspannt, da war ich ja drin“, berichtet der Landesliga-Torwart ziemlich gelassen von seinem Ausflug in die Bundesliga. Eigentlich pfeift er im Jahr nur einige Jugendspiele, wenn es der Spielplan seiner Mannschaft zulässt. Trotzdem würde er da keinen großen Unterschied sehen. „Egal, ob du in der 3. Kreisklasse pfeifst oder hier einen Job hast. Als Schiedsrichter machst du den einfach“, meint Krull.

Vielleicht hatte er auch nicht so viel Respekt vor der Aufgabe wie andere, weil er vor einigen Jahren gar nicht so weit entfernt von einer Profikarriere war und am Spielfeldrand mit dem VfL-Sportdirektor auch einen alten Bekannten wiedertraf. „Mit Sebastian Schindzielorz hab ich tatsächlich selber noch zusammengespielt. Deshalb waren die Berühungsängste so nicht da“, sagt der heutige Amateurtorwart, der den VfL nach zwei Jahren in der zweiten Mannschaft unter dem Trainer Lorenz-Günther Köstner vor etwa 14 Jahren verließ und ein Jahr später beim MTV Gifhorn anheuerte.

Und so unterstützte Krull am Samstag Hauptschiedsrichter Sören Storks so gut es ging. Dieser äußerte positiv über seine spontanen Aushilfe. „Ich bin froh, dass der Tobias schnell eingesprungen ist und uns in der Situation als vierter Mann helfen konnte. Er hat es sehr, sehr gut gemacht, sehr ruhig, sehr gelassen“, lobte Storks. Trotzdem war er nach dem Spiel auch in Gedanken bei seinem Linienrichter Siewer, der nach dem Schuss an den Kopf sichtlich benommen war. „Er ist ins Krankenhaus gebracht worden, und es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, berichtet Storks nach dem Abpfiff.

Wahrscheinlich hatte er auch deshalb die Muße, mit Krull noch auf dessen gelungenen Einsatz anzustoßen. „Gerade in der Kabine haben wir noch ein Bierchen getrunken“, berichtete dieser. In den ersten 15 Minuten auf der Tribüne war er dazu angeblich noch nicht gekommen.