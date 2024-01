Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg spielt 1:1 gegen Köln. Tobias Krull, Torwart bei Landesligist MTV Gifhorn, springt als Vierter Offizieller ein.

Vor seinem Stadionbesuch am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg hatte sich Tobias Krull sicherlich nicht vorstellen können, dass er in diesem Spiel der Fußball-Bundesliga eine wichtige Nebenrolle spielen sollte. Doch der Torwart und Sportlichen Leiter des Landesligisten MTV Gifhorn tauschte nach einer guten Viertelstunde seinen Platz auf Haupttribüne gegen einen direkt am Spielfeldrand.

Von der dort sah Krull, wie der VfL nach einem Rückstand gegen den 1. FC Köln vor 24.525 Zuschauern in der VW-Arena zurückkam und am Ende .... Aber dazu später mehr: Erst einmal sei Krulls kurioser Bundesliga-Einsatz als Schiedsrichter erklärt. Der würde nötig, weil Kölns Max Finkgräfe nach einer knappen Viertelstunde Linienrichter Thorben Siewer bei einem Klärungsversuch mit einem strammen Schuss an der Schläfe traf. Der Assistent ging sofort zu Boden und musste medizinisch versorgt werden. Nach wenigen Minuten war klar: Für Siewer geht es nicht mehr weiter, von VfL-Arzt Gunter Wilhelm begleitet verließ er den Innenraum des Stadions.

Tobias Krull von MTV Gifhorn übernimmt als vierter Schiedsrichter beim Bundesliga-Spiel in Wolfsburg. © regios24 | Darius Simka

Für ihn musste nun der Vierte Offizielle Nicolas Winter als Linienrichter einspringen. Dessen Ersatz wiederum wurde per Lautsprecher-Durchsage im Stadion gesucht. Es wurde nach einem „Amateur-Schiedsrichter“ gefragt, der Winters Rolle als Vierter Offizieller übernehmen könne. Auftritt Krull. Er reagierte als erster infrage kommender Kandidat im Publikum und fand sich wenig später in Jogginganzug und mit Heatseat am Spielfeldrand wieder, zwischen den beiden Trainern Niko Kovac und Timo Schultz. Weil Krull einsprang, konnte die Partie nach 15 Minuten Unterbrechung fortgesetzt werden. Bis dahin hatten die Wolfsburger das Spiel bestimmt und bereits nach zwei Minuten eine riesige Möglichkeit durch Mattias Svanberg zur Führung gehabt.

Doch dann hatten die Kölner zunächst weniger Probleme nach der ungewollten Pause wieder in den Rhythmus zu kommen. Nach einem Freistoß von außen gingen sie in Führung. Wolfsburgs Joakim Maehle verlängerte den Ball etwas unglücklich mit dem Hinterkopf und brachte so Kölns Stürmer Faride Alidou ins Spiel, der per Kopf zum 0:1 traf (37. Minute). VfL-Torwart Koen Casteels war ohne Chance.

Doch der VfL, der auf die erkrankten Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt verzichten musste, stand nach diesem Rückschlag schnell wieder auf, schaffte nur drei Minuten später den Ausgleich. Jonas Wind gab mit einem öffenen Pass auf Außen den Impuls, Vaclav Cerny leitete weiter und der heraneilende Maehle machte diesmal vorne alles richtig und fand mit einer scharfen Hereingabe Torschütze Kevin Paredes. Ein wichtiges Tor, auch für Trainer Kovac, der bei einer Niederlage gegen Köln ernsthaft um seinen Job hätte bangen müssen.

Doch es war auch nicht gerade ein klares Statement, was seine Mannschaft anschließend in der zweiten Hälfte abgab. Die Partie war sehr zerfahren, mit wenig Klarheit auf beiden Seiten. Und es war leider nicht so, dass der Tabellensechzehnte Köln schwächer als der VfL war. Beide Teams bewegten sich auf ähnlichem Niveau.

Allerdings hatte Paredes mit einem zweiten Tor noch für das dringend benötige Erfolgserlebnis sorgen können. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit scheiterte aus kurzer Distanz an Kölns Torwart Marvin Schwäbe. So blieb es beim 1:1, dem dritten in diesem Jahr für die Grün-Weißen. Damit entfernen sie sich immer weiter von ihrem Ziel Europa.