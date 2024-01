Wolfsburg. Tommy Stroot, Coach der Wolfsburger Fußballerinnen, ist zufrieden mit der Vorbereitung: „Sind wesentlich weiter als in der Hinrunde“.

Inwieweit der Hinrunden-Patient VfL Wolfsburg in den zurückliegenden Wochen komplett wiedergenesen ist, wird sich erst am Montag (19.30 Uhr, live bei Sport1) zeigen, wenn die VfL-Fußballerinnen in der Bundesliga bei der SGS Essen an der Hafenstraße zu Gast sind. Aber die Eindrücke, die die Mannschaft in den vergangenen Wochen in der Wintervorbereitung vermittelt hat, lassen darauf schließen, dass der Bundesliga-Spitzenreiter bereit ist, um sich sowohl zum Meister zu küren als auch den zehnten Erfolg in Serie im DFB-Pokal zu landen. Folgende Indizien gab die Vorbereitung inklusive Trainingslager in Portugal.

Die Abwehr steht:

Zugegeben: Die letzten zwei Tests gegen Sparta Prag und Hannover 96 (beide 10:0) stellten für die Defensive keine allzu große Herausforderung dar. Anders war das in den ersten zwei Partien gegen die TSG Hoffenheim (2:0; Anfang März auch VfL-Gastgeber im DFB-Pokal-Viertelfinale) und Holland-Meister Ajax Amsterdam (3:0). „In diesen Spielen haben wir sowohl defensiv als auch im Spielaufbau viel gearbeitet und waren gefordert“, sagt Joelle Wedemeyer, die nachschiebt: „In allen Spielen zu Null gespielt zu haben, tut uns gut.“ Sieben Gegentore in zehn Bundesliga-Spielen waren für VfL-Verhältnisse schon viel. Auch beim Quali-Aus in der Champions League gegen Paris FC stimmte es hier nicht.

Defensiv zeigte sich der VfL (Mitte Joelle Wedemeyer) sicherer als noch in der ersten Saisonhälfte, kassierte in keinem der Testspiele ein Gegentor. © regios24 | Sebastian Priebe

Die zurückgewonnene Sicherheit in der Defensive sorgte auch dafür, dass Coach Tommy Stroot den Fokus mehr auf das Zusammenspiel in der Offensive legen konnte. Erwähnenswert dabei: Die Abwehr ist sattelfest, obwohl mit Nationalspielerin Kathrin Hendrich (Wadenprobleme) eine Stammkraft die Vorbereitung weitgehend verpasst hatt Hendrich wird in der kommenden Woche im Training zurückerwartet. Und die Abwehr steht, obwohl der Klub mit Nationalspielerin Felicitas Rauch (in die USA) und Sara Agrez (zum 1. FC Köln) zwei Linksverteidigerinnen abgegeben hat. Mit Diana Nemeth kam ein Talent aus Ungarn, das sich aber erst einmal eingewöhnen soll.

Stroots Ideen funktionieren besser:

Vor allem zwei taktische Aspekte für sein 4-3-3-System hatte der Coach vor der Saison herausgestrichen, die sich im Wolfsburger Spiel ändern sollen: Lena Oberdorf soll statt klassischer Abräumerin wieder mehr ins Offensivspiel eingebunden werden. Und die hohe Geschwindigkeit auf den Flügeln soll die Mannschaft noch mehr ausspielen. Das funktionierte aus unterschiedlichen Gründen nicht. Allen voran durch die extrem kurze Vorbereitung nach der aus deutscher Sicht verkorksten WM, die die DFB-Spielerinnen (zehn Wolfsburgerinnen waren dabei) erst einmal verkraften mussten.

Oberdorf kam im ersten Halbjahr, auch verletzungsbedingt, nicht in Tritt, wie sie unlängst einräumte. Gerade in den vergangenen zwei Testspielen zeigte sie sich extrem spielfreudig, die Abstimmung im Dreier-Mittelfeld - eine muss immer absichern - funktioniert besser. „Wir haben da auch noch einmal einiges probiert, versuchen bewusster und klarer in den Aufgaben zu sein“, sagt Stroot.

Gleiches gilt für die Offensive, in der Alexandra Popp (Vorbereitungs-Torschützenkönigin mit sechs Treffern) gesetzt ist, aber Fenna Kalma Schritte nach vorne gemacht hat. „Wir haben auch bei den Profilen noch etwas nachgeschärft, wie wir unsere Stürmerinnen sehen und die Rollen klarer verteilt.“ Ein weiterer Pluspunkt: Sveindis Jonsdottir ist zurück, ist für die Außenbahnen noch einmal eine zusätzliche Waffe. Auch sie überzeugte in der Vorbereitung, kam auf vier Treffer. „Das ging uns in der ersten Saisonhälfte etwas ab, dass wir personell durch ihren Ausfall nicht permanent nachlegen konnten“, so Wolfsburgs Trainer.

VfL-Trainer Tommy Stroot kann mit der Winter-Vorbereitung zufrieden sein. © regios24 | Sebastian Priebe

„Jetzt haben wir mit Sveindis, Ewa Pajor, Jule Brand und Vivien Endemann ähnliche Typen, mit denen wir unser Spiel über 90 Minuten konsequent spielen können.“ Wichtig waren jetzt die vielen Trainingseinheiten. „Ich sehe uns in einer anderen Frische und Qualität spielen als im November, Dezember“, findet Stroot. Wedemeyer weiß: „Die Wintervorbereitung tut uns immer ganz gut als Mannschaft.“ Mit mehr Training wegen weniger Spielen wegen des Verpassens der Königsklasse will der VfL dorthin wieder zurück, und zwar als Meister.

Alle ziehen mit:

Die individuellen Schwächephasen scheinen überwunden. Popp hatte sich im alten Jahr bewusst etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, ähnlich war es bei Oberdorf. Dass alle unbedingt in die Startelf wollen und der Konkurrenzkampf wieder auf einem höheren Niveau tobt, freut den Trainer. Der hat allen Spielerinnen im Rahmen der Vorbereitung ähnlich viel Einsatzzeit eingeräumt, ist gegen Prag und Hannover mit zwei weitgehend unterschiedlichen Teams gestartet. Stroot betont: „Wir haben in beiden Spielen eine theoretische Startelf auf dem Platz gehabt, hatten dabei aber 18 verschiedene Spielerinnen - das ist ein großer Luxus, den wir haben.“ Weil die für den VfL gewohnten englischen Wochen in den kommenden Wochen weitgehend wegfallen, müssen alle eine Schippe extra draufpacken, um sich ihre Spielzeit zu verdienen.

Beim VfL ziehen sie also eine höchst positive Bilanz der vergangenen Wochen. VfL-Urgestein Wedemeyer sagt mit Blick auf die Essen-Partie: „Wir müssen das auf den Platz bringen, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben. Und dann müssen wir das Spiel klar gewinnen. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen.“ Auch ihr Coach blickt mit viel Optimismus auf die kommenden Monate, in denen sich in der Liga erneut ein Zweikampf mit Bayern München abzeichnet. Der 34-Jährige sagt: „Wir wissen, dass wir wesentlich weiter sind als in der Hinserie. Und wir wissen, dass wir da schon sehr viele Spiele für uns entscheiden konnten.“ In der Liga gab‘s neben der Topspiel-Niederlage in München nur noch ein 2:2-Unentschieden gegen Hoffenheim, ansonsten hat der VfL alles gewonnen. Und es sieht gut aus, dass es jetzt auch leistungsmäßig wieder aufwärts geht.