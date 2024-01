Wolfsburg. Die Innenverteidiger von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg arbeiten beim 1:1 in Heidenheim gut. Majer bleibt blass und fällt früh aus.

Zweites Spiel nach der Winterpause, zweiter Punkt. Der VfL Wolfsburg holt wie eine Woche zuvor bei Mainz 05 auch beim 1. FC Heidenheim ein 1:1 und kommt in der Tabelle nicht wirklich vom Fleck. Hier unsere Noten für den Auftritt der VfL-Profis.

Koen Casteels: Der Torwart hält, was zu halten ist. Bei Jenz‘ Eigentor bleibt ihm nur der entsetzte Blick hinter sich. Vor der Pause beim Kopfball von Kleindienst auf dem Posten. Note: 3

Joakim Maehle: Defensiv findet er meist gute Lösungen, offensiv mischt er sich mehrfach ein. Aber so richtig will der Däne mit seinen Abschlüssen an diesem Tag nicht durchkommen. Note: 3

Sebastiaan Bornauw: Bekommt den Vorzug vor Lacroix und zahlt das Vertrauen mit einer guten Leistung zurück. Hinten sicher und stets aufmerksam. Note: 2,5

Moritz Jenz: Eigentlich eine gute Partie des Innenverteidigers, der immer wieder wichtige Zweikämpfe gewinnt. Wäre da nur nicht die Szene vor der Pause. Unglücklich, aber passiert. Note: 3

Rogério: Der Brasilianer steht bei eisigen Temperaturen seinen Mann. Macht es defensiv ordentlich, Impulse nach vorne frieren aber schon im Ansatz ein. Note: 3,5

Maximilian Arnold: Der Kapitän ist präsent und das nicht nur bei seinen Gängen in den Fanblock. Mit Übersicht und Kampfgeist. Unterstreicht seine Form. Note: 2,5

Yannick Gerhardt: Sein Einsatz als zweite Sechs neben Arnold kommt wenig überraschend. Ergänzt sich mit dem Käpt‘n gut – bleibt aber unauffälliger. Note: 3,5

Vaclav Cerny: Wie schon in Mainz sorgt er für den Treffer. Zunächst schnell, trickreich, souverän beim Führungstreffer. Ein neuer Cerny? Leider nicht mehr in Hälfte zwei, wo er zunehmend abtaucht. Note: 2,5

Lovro Majer: Versucht Struktur ins Spiel zu bringen. Doch der Kroate hat nur wenige Szenen. Nach einer guten halben Stunde angeschlagen, kurz vor der Pause wieder am Boden und zur Pause raus. Note: 4

Jakub Kaminski: Leitet das 1:0 ein, zu Beginn auf der linken Seite aktiv. Aber der Elan ebbt zu früh ab. Beim Gegentor sieht er im Zweikampf alt aus. Note: 4,5

Jonas Wind: Starke Vorbereitung des Cerny-Treffers. Danach ein geblockter Abschluss. Aber ansonsten eher Anspielstation. Von dem Dänen geht diesmal wenig Torgefahr aus. Note: 3

Tiago Tomás (46. für Majer): Der Portugiese wirkt spritzig und wirbelt munter über das Spielfeld. Seinen Schuss in der Endphase darf er besser platzieren. Note: 3

Kevin Paredes (62. für Kaminski): Der US-Amerikaner versucht hier und da etwas, kommt aber nicht so richtig in die Partie. Ohne Note

Dzenan Pejcinovic (76. für Cerny): Der Youngster erhält seine Chance. Ein Kopfball, ein misslungener Pass bei einem Konter. Ohne Note

Maxence Lacroix (76. für Bornauw): Zum ersten Mal sitzt der Franzose in dieser Saison auf der Bank. Dann aber wie gewohnt gleich voll da. Ohne Note

Kofi Amoako (90.+3 für Gerhardt): Hat bei seinem zweiten Bundesligaeinsatz nur noch einen Ballkontakt. Doch Kovac baut offenbar auf das Talent. Ohne Note