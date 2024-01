Wolfsburg. Beim 1:1 bei Aufsteiger Heidenheim gibt der VfL in der Fußball-Bundesliga erneut eine Führung her und fährt mit einem Zähler heim.

Der VfL Wolfsburg holt im Jahr 2024 den zweiten Punkt in der Fußball-Bundesliga. Nach dem 1:1 in Mainz fährt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit dem gleichen Ergebnis auch einen Zähler beim 1. FC Heidenheim ein – aber eben auch nicht mehr. Wieder reichte eine Führung den Gästen nicht, um in einem kampfbetonten Spiel drei Punkte einzufahren.

Der VfL war in der ersten Hälfte gleich mit der ersten gelungenen Offensivaktion in Führung gegangen. Nachdem Jakub Kaminski den Angriff mit einem Pass durchs Zentrum eingeleitet hatte, lupfte Vaclav Cerny die Kugel auf Jonas Wind – und der gab sie per Doppellupfer wieder zurück an Cerny. Der Tscheche vollstreckte souverän zur Wolfsburger Führung (7.).

Cerny und Wind kooperieren bei Wolfsburgs Führung

Doch es sollte für längere Zeit die einzig richtig gute Angriffsszene bleiben. Zwar blieb Jonas Wind fünf Minuten später nach Vorarbeit von Joakim Maehle und Cerny mit seinem Schuss in der Heidenheimer Abwehr hängen – doch mehr als eine Halbchance war das nicht. Danach ließen die Wölfe die Gastgeber aber zunehmend ins Spiel kommen. Die Gelegenheit für Heidenheims Mainka, der nach gut einer Viertelstunde aus Nahdistanz nicht mehr ganz an den Ball kam, war nur der Auftakt für eine gute Offensivphase der Hausherren.

Glück hatten die Wölfe, als Heidenheims Jan Schöppner zwar erfolgreich abstaubte, doch Schiedsrichter Timo Gerach dem Treffer nach Prüfung durch den Video Assistant Referee (VAR) die Anerkennung versagte. Der Heidenheimer hatte einen halben Schritt im Abseits gestanden. Unmittelbar zuvor hatte VfL-Keeper Koen Casteels einen Kopfball von FC-Torjäger Tim Kleindienst stark pariert (22.). Allerdings blieb der Aufsteiger am Drücker und kam vier Minuten später wieder durch eine Flanke zu einer Chance. Doch Benedikt Gimber setzte einen Kopfball nach Eckball von Standard-Spezialist Jan-Niklas Beste neben den Pfosten.

Kovac moniert Situation vor dem Treffer zum 1:1

Zwar gelang es dem VfL danach, die Partie wieder offen zu gestalten, aber kurz vor der Pause passierte es: Kaminski ließ auf der rechten Seite Omar Traoré zu viel Raum. Dessen flache Hereingabe fälschte der bis dato gute VfL-Verteidiger Moritz Jenz unglücklich zum 1:1 ins Netz ab (45.+2). Bitter: Lovro Majer stand zu dieser Zeit aufgrund einer Behandlungspause an der Seitenlinie und wollte wieder auf den Platz. Doch der Unparteiische ließ ihn warten, weil der Kroate in direkter Nähe zu der Spielszene wartete. Weil sich VfL-Coach Niko Kovac lautstark beschwerte, sah er Gelb.

Der zweite Durchgang begann mit einem wahren Feuerwerk – allerdings nicht vonseiten der Profis auf dem Rasen. Die rund 400 mitgereisten Wolfsburg-Anhänger zündeten reichlich Pyrotechnik, Kapitän Maximilian Arnold konnte die zündelnden Anhänger während der Spielunterbrechung aber zur Vernunft bringen. Doch über die Partie erlang der VfL über weite Phasen nicht die Kontrolle. Majer hatte zur Pause angeschlagen in der Kabine bleiben müssen, Tiago Tomás ersetzte ihn. Nach rund einer Stunde hatte der Portugiese seinen ersten Abschluss, sein Schuss nach langem Pass von Sebastiaan Bornauw ging aber rund drei Meter vorbei.

VfL hat zum zweiten Mal Glück mit Abseitstreffer der Gastgeber

Besser traf kurz darauf Tim Kleindienst für den 1. FC Heidenheim, der nach einem Eckball und Traoré-Flanke einnickte – auch hier griff der VAR allerdings ein und gab dem Schiedsrichter zurecht das Signal: Abseits. Zum zweiten Mal Glück also für den VfL. Die Grün-Weißen ließen die Heidenheimer phasenweise zu oft gewähren und vor allem zu viele Standardsituationen zu – bekannterweise eine große Stärke der Hausherren.

Für die letzte Viertelstunde versuchte Kovac mit der Einwechslung von Dzenan Pejcinovic für Cerny noch einen weiteren Offensivakzent zu setzen. Zuvor war bereits Kevin Paredes für Kaminski ins Spiel gekommen. Zeitgleich mit Pejcinovic kam auch Maxence Lacroix in die Partie, der nach seiner abgesessenen Rotsperre zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Der Franzose ersetzte den guten Bornauw auf der Innenverteidigerposition.

Remis geht in Ordnung

Gegen Ende gelang es dem VfL noch einmal Druck aufzubauen. Doch Tomás schloss fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zu ungenau ab, sein Schuss strich über die Latte. Richtig kritisch wurde es danach weder vor dem einen noch vor dem anderen Tor. Das Remis ging letztlich in Ordnung – mehr freuen dürfte es wohl die Heidenheimer, die einen weiteren Punkt für den Klassenerhalt sammelten. Der VfL verharrt mit dem Zähler weiter im Mittelfeld der Tabelle. Auch nach Abpfiff machte sich Maximilian Arnold wieder auf in Richtung Gäste-Fanblock und suchte den Kontakt zu den wenig zufriedenen Anhängern.