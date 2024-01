Wolfsburg. Trotz des 10:0-Kantersiegs der VfL-Fußballerinnen im Test gegen Prag: Coach Tommy Stroot legt den Akzent weiter auf die Offensive.

Man muss schon ein bisschen suchen, um einen zweistelligen Sieg der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zu finden, ganz gleich ob in einem Test- oder einem Pflichtspiel. Bevor die Wolfsburgerinnen am Freitag Sparta Prag im vorletzten Test der Wintervorbereitung mit 10:0 abgeschossen haben, hatten sie sich im Mai 2022 mit einem 10:1 in Jena die Meisterschaft gesichert. Es war kurz vor dem Start in die zweite Saisonhälfte ein starkes Zeichen des Bundesliga-Tabellenführers gegen das Spitzenteam aus Tschechien. Die Botschaft: Es geht wieder aufwärts nach dürftigeren Hinrunden-Partien, die Mannschaft ist zurück im Angriffsmodus.

Das zieht sich bereits durch die gesamte Wintervorbereitung, inklusive der Testspiele im Trainingslager in Portugal gegen Liga-Rivale TSG Hoffenheim (2:0) und Holland-Meister Ajax Amsterdam (3:0): Defensiv zeigt sich die Mannschaft extrem stabil, offensiv ist die Spielfreude zurück. Wenn Coach Tommy Stroot bemängelt, dass sich seine Mannschaft in der ersten Hälfte noch mehr Chancen aus dem eigenen Spielaufbau hätte erspielen können, dann ist das nach einem 3:0 durch einen Hattrick von Alexandra Popp schon Kritik auf ganz hohem Niveau.

Darum war Sparta trotz des Kantersiegs ein guter Gegner für den VfL

Insgesamt war Stroot hochzufrieden mit dem Gezeigten, sagte: „Wie erspielen wir uns Chancen, mit welcher Konsequenz? Ich fand uns in den defensiven Phasen sehr gut, und wir haben sehr viele Tore aus direkten Umschaltsituationen kreiert.“ Das war auch Thema in den vergangenen Trainingstagen. Auffällig waren die immer wieder hohen Ballgewinne gegen einen extrem unsicheren Gegner, die vor allem in der Schlussphase auch zu Treffern führten.

VfL-Winterzugang Diana Nemeth (rechts) gab gegen Sparta Prag ihr Debüt im VfL-Trikot. Coach Tommy Stroot sagte über den Einstand der 19 Jahre alten Ungarin: „Wir wussten, was sie kann, wenn sie sich das so in ihrem ersten Spiel zutraut, ist das wertvoll. Wenn sie etwas ängstlich wäre, so dass man pushen müsste, wäre das kein gutes Signal. Sie weiß, wie man Fußball spielt und traut sich Dinge zu - trotzdem waren es ihre ersten Minuten und es gilt, dass sie sich Stück für Stück an uns gewöhnt.“ © regios24 | Sebastian Priebe

Trotz der großen Qualitätsunterschiede habe sich der Test gegen Sparta gelohnt, findet Stroot: „Wir erwarten solche Gegner immer wieder im Ligaalltag, aber im Training können wir das schlecht simulieren.“ Sprich: So defensiv stellt sich auch in den Wolfsburger Übungseinheiten kein Team auf, das ist zu weit weg von der offensiv ausgerichteten VfL-Spielweise.

Kathrin Hendrich könnte Re-Start in Essen verpassen

Noch eine gute Woche haben die Wölfinnen bis zum Ernstfall mit dem Re-Start in der Bundesliga bei der SGS Essen (Montag, 29. Januar, 19.30 Uhr). Stroot wird das Augenmerk weiter auf die Arbeit im Angriff legen. „Weil wir in den Testspielen einen guten Eindruck in der Defensive hinterlassen haben, können wir den Schwerpunkt mehr auf die Offensive legen.“ Genauer: „Es geht vor allem um Spieltempo, um noch mehr Abstimmung im Offensivbereich.“ Am Mittwoch gibt‘s noch ein letztes Testspiel gegen Hannover 96 (Zweiter der Regionalliga Nord). Das dürfte mit ähnlich viel Ballbesitz über die Bühne gehen wie der Prag-Test.

Noch nicht sicher ist, ob Kathrin Hendrich (Wadenprobleme) in Essen schon wieder zur Verfügung steht. Bange ist Stroot nicht; Marina Hegering, Dominque Janssen und Camilla Küver hätten ihre Sache gut gemacht, wirken inzwischen auch eingespielt. Nationalspielerin Hendrich hatte das Sparta-Spiel genauso verpasst wie Lena Lattwein, die nach leichten Knieproblemen zeitnah wieder einsteigen soll, und Kristin Demann, die leicht angeschlagen fehlte.