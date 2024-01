Wolfsburg. Ob der Innenverteidiger des VfL Wolfsburg in Heidenheim nach abgesessener Sperre wieder in die Startelf rückt, ist ungewiss.

Eng sieht es beim VfL Wolfsburg vor der Partie beim 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr) vor allem auf der Sechserposition aus. Aster Vranckx und Mattias Svanberg fehlen gelbgesperrt, Yannick Gerhardt dürfte nachrücken. „Viele Alternativen haben wir nicht“, meinte auch Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz, ohne den Einsatz des Routiniers zu bestätigen. Spannender aber dürfte ohnehin eine andere Frage sein: Sitzt Maxence Lacroix erstmals in dieser Saison nur auf der Bank?

Der Franzose patzte bei dem mit Rot geahndeten Foul in Darmstadt und wurde dadurch sogar zum Negativrekordträger beim VfL. Nie zuvor war ein Wolfsburger Spieler in der Bundesliga zum fünften Mal vom Platz geflogen. Gegen die Bayern und zuletzt in Mainz saß der Innenverteidiger seine Sperre ab. Ob er in die Startelf zurückkehrt, ist aber fraglich. Denn Sebastiaan Bornauw vertrat ihn in Mainz ordentlich.

Kovac: Lacroix bekommt das in den Griff

„Maxence ist alles andere als ein Treter“, sagt Kovac. Der Platzverweis in Darmstadt habe nicht aus einem groben Foul resultiert. „Es war einfach etwas unglücklich.“ Lacroix müsse aus diesen Momenten lernen, meint der Wolfsburg-Coach. Von diesen haben es „eigentlich zu viele für die Anzahl der Spiele gegeben. Nichtsdestotrotz habe der Franzose seine Qualitäten. Mit seinen 23 Jahren sei er nicht mehr der Jüngste, von Talent könne man da jedenfalls nicht mehr reden. „Jetzt geht es darum, dass er das in den Griff bekommt und das wird er auch, davon bin ich überzeugt“, sagt Kovac.

Ob Lacroix am Samstag die Chance bekommt, es besser zu machen? Dafür spricht, dass der Verteidiger zu einer Größe im Team gereift ist und bislang gesetzt war. Auf der anderen Seite hat Bornauw eindeutige Stärken bei hohen Bällen. Und die dürften in Heidenheim von Vorteil sein. Denn zu den Waffen des Aufsteigers zählen die ruhenden Bälle und das vor allem aufgrund einer Person: Jan-Niklas Beste ist für Eckstöße und Freistöße der Mannschaft zuständig und bereitete so alleine beim 3:2-Sieg über Darmstadt alle drei Treffer seines Teams vor.

Heidenheim-Coach lobt Arnold und Majer

Respekt zeigt Heidenheim-Coach Frank Schmidt aber auch vor einigen Wolfsburger Spielern. Maximilian Arnold sei ein starker Ballverteiler, Lovro Majer „technisch herausragend“, so der Trainer, der nur auf den gelbgesperrten Marvin Pieringer verzichten muss. Auch die Qualitäten eines Jonas Wind sind dem Coach natürlich nicht fremd, der Däne schoss beim 2:0-Hinspielsieg im August beide Tore der Wolfsburger.