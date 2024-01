Wolfsburg. Nicolas Cozza wird unter der gekaperten Wahl leiden, befürchtet Henning Thobaben. Und der Verein sollte nichts unter den Teppich kehren.

Wahlen ohne richtige Sieger, die gibt es. In der Politik etwa, bei einer Pattsituation. Nur selten aber gibt es welche, die ausschließlich Verlierer hervorbringen. Die vom VfL Wolfsburg initiierte und letztlich gekaperte Internet-Abstimmung zum Spieler der Hinrunde war jedoch so eine.

Dass mit Nicolas Cozza ausgerechnet ein Profi zum Sieg geklickt wird, der in Fan-Foren viele spöttelnde Bemerkungen auf sich zieht, ist bitter. Der Franzose kam vor fast genau einem Jahr von Montpellier zum VfL – doch ein Geschenk zum Mini-Jubiläum sieht anders aus. Jeder weiß: Der 25-Jährige ist in Wolfsburg bislang einiges schuldig geblieben. Am Samstag in Mainz stand der Linksverteidiger erst zum dritten Mal in der VfL-Startelf, noch nie absolvierte er 90 Minuten im Wölfe-Dress. Seit längerem wird über seinen Abgang spekuliert.

Der Spieler zahlt mit seinem Selbstbewusstsein

Dass seiner Wahl zum besten Hinrundenspieler eine Riesenportion Sarkasmus anhaftet, war sofort ersichtlich. Und weil der Spieler nicht hinterm Mond lebt, kommt bei ihm dadurch eine Botschaft an. Sie lautet: Die Fans mögen dich nicht. Sie verspotten dich sogar. Das ist hart. Denn auch wenn von hochbezahlten Kickern professionelles Verhalten erwartet wird – Menschen mit Gefühlen sind sie trotzdem. Das ohnehin angeknackste Selbstvertrauen des Franzosen wird also leiden.

Für den Verein ist die Situation undankbar, keine Frage. Aber den Zweitplatzierten Jonas Wind zum Topscorer zu küren und die Wahl unter den Tisch fallen zu lassen, kann die Lösung nicht sein – erst recht nicht, wenn Wahlmanipulation im Raum steht. Zunächst hieß es: kein Statement vor dem Heidenheim-Spiel. Nachdem das Thema deutschlandweit Aufmerksamkeit generierte, äußerte sich Marcel Schäfer am Freitag doch und stellte sich vor Cozza. Das ist gut und richtig, als erster Schritt. Das Eigentor ist zwar schon gefallen. Aber eine Reaktion zu zeigen, ist Pflicht.