Wolfsburg. Der Japaner und Ex-Spieler des VfL Wolfsburg ist 40 Jahre alt geworden. Bei Frankfurt entscheidet er selbst über seine Zukunft.

Makoto Hasebe ist dem Anhang des VfL Wolfsburg in bester Erinnerung. Zum einen, weil er mit den Grün-Weißen 2009 die deutsche Meisterschaft holte. Aber auch, weil er stets mit tadelloser Einstellung seinem Job nachging und mit seiner Professionalität ein Vorbild für viele Mitspieler war. Und auch wenn Niko Kovac am Donnerstag mit den Gedanken bei der bevorstehenden Begegnung des Fußball-Bundesligisten beim 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr) war – die persönlichen Glückwünsche für den Vorzeigeprofi vergaß er nicht. Der noch immer bei Eintracht Frankfurt aktive Japaner ist 40 Jahre alt geworden.

„Ich habe ihm schon eine SMS geschrieben“, erklärte Kovac während der Pressekonferenz vor der Heidenheim-Partie. Der 52-Jährige hatte den Bundesliga-Dauerbrenner in seiner Zeit als Frankfurt-Coach trainiert und mit ihm 2018 den DFB-Pokalsieg geholt. Mit der Eintracht wurde Hasebe 2022 auch Europa-League-Sieger. Seine Profikarriere hatte der frühere Kapitän der japanischen Nationalmannschaft 2002 bei den Urawa Red Diamonds begonnen. Für den VfL war er von 2008 bis 2013 aktiv, anschließend wechselte er zum 1. FC Nürnberg. Bei den Franken erlebte er nur eine kurze und wenig erfolgreiche Zeit, stieg mit ihnen 2014 in die zweite Liga ab und ging anschließend nach Frankfurt.

Kovac hält Hasebe für einen Vorzeigemenschen

„Jeder Einzelne weiß, wie der Japaner aufwächst und wie er in der Welt dargestellt wird“, sagt Kovac und sieht Hasebes Qualitäten auch in kulturellen Aspekten begründet. Japaner, so Kovac, seien akribische Arbeiter, disziplinierte Menschen und gingen mit anderen sehr respektvoll um. Das habe Makoto Hasebe auf dem Platz und in der Kabine stets gemacht, so Kovac über seine Erlebnisse aus der gemeinsamen Frankfurt-Zeit. „Das macht ihn so nett, so reizend, so freundlich“, sagt der VfL-Coach über den stets hilfsbereiten 40-Jährigen. Hasebe sei nicht nur Vorzeigeprofi, sondern auch Vorzeigemensch. „Ich glaube, er kann gar nicht sauer sein. Ich habe ihn nie böse schauen sehen“, erklärt Kovac.

Unvergessen ist für viele VfL-Fans auch die Szene am 6. Spieltag der Saison 2011/2012. Der VfL trat bei der TSG Hoffenheim an, lag zehn Minuten vor dem Ende mit 1:2 hinten. VfL-Torwart Marwin Hitz wollte das Spiel schnell machen und führte einen Abschlag schnell aus und wurde vom Schiedsrichter zurückgepfiffen. Der Keeper ließ sich daraufhin zu einer Schiedsrichterbeleidigung hinreißen und flog vom Platz. Weil der VfL sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, musste ein Feldspieler ran: Hasebe opferte sich, konnte Roberto Firminos Treffer zum 3:1 und die Niederlage aber nicht abwenden. Der damalige Wolfsburg-Coach Felix Magath erklärte bei der anschließenden Pressekonferenz, warum die Wahl auf den Allrounder gefallen war. „Ich war für Hasebe. Die Japaner sind sehr diszipliniert und können auf jeder Position spielen.“

Japaner ordnet seinem Beruf vieles unter

Hasebe ordnet seinem Beruf vieles unter. Er pflegt seinen Körper akribisch, badet täglich und achtet auf ausreichend Schlaf. Er ernährt sich gesund, trinkt statt Kaffee lieber Tee mit Zitrone und Ingwer. Statt wie viele andere Profis im Mannschaftsbus die Ohrstöpsel rauszukramen und Musik oder Podcasts zu hören, greift Hasebe meist zum Buch. 2011 bringt er mit „Die Ordnung der Seele. 56 Gewohnheiten, den Sieg zu erringen“ selber eins heraus. In Frankfurt spielte er unter Trainer Dino Toppmöller zuletzt selten. Publikumsliebling ist der Mann, der ungeachtet seines Alters „Hase“ genannt wird, dennoch.

Hasebe gehöre zu jenen Vorbildern, wie es sie immer seltener gebe, stellt Kovac fest. Der Japaner sei ein Mann, an dem andere wachsen könnten. Überhaupt könnten junge Spieler viel von älteren mitnehmen. „Das ist die Lebenserfahrung, die man sich leider nicht kaufen kann“, sagt der VfL-Trainer.

Der Routinier trifft mindestens noch einmal auf Wolfsburg

Zumindest einmal wird der Mittelfeldspieler mit seinem Team noch auf die Wölfe treffen – am 25. Februar beim Rückspiel in der Frankfurter Arena. Ob der Routinier als aktiver Spieler noch einmal verlängert, ist derzeit noch ungewiss. Dabei hätte er es selbst in der Hand. „Makoto ist der einzige Profi, der selbst entscheiden kann, ob er seinen Vertrag verlängert“, hatte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche ihm vor einigen Wochen wieder eine Blankovollmacht gegeben.

„Ich bin davon überzeugt, dass Makoto relativ schnell Trainer werden wird. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch bis 50 spielen wird. Wobei: Von seiner Einstellung und seiner Mentalität kann ich mir das vorstellen“, sagt Kovac. Dennoch glaube er, dass der Japaner seine Fußballschuhe zumindest in näherer Zukunft an den Nagel hängen werde. In den Klub der 40er hat er es aber auf jeden Fall geschafft. Nur für den Rekord des früheren Schalkers Klaus Fichtel, der sein letztes Spiel mit 43 Jahren und 184 Tagen bestritt, wird es wohl nicht mehr reichen.