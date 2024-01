Braunschweig. 2008 und 2016 trat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg im Pokal in Heidenheim an und gewann jeweils – damals jedoch als großer Favorit.

Die Arena des 1. FC Heidenheim ist seit Sommer neu auf der Stadionkarte der Fußball-Bundesliga. Mit einem Fassungsvermögen von gerade einmal 15.000 Zuschauern ist sie die kleinste in der 1. Liga – und selbst in der 2. Bundesliga hat nur der SV Elversberg weniger Plätze zu bieten. Für den VfL Wolfsburg war der Ertrag bei den bislang zwei Gastspielen in der baden-württembergischen Kleinstadt aber immer groß: Zwei Siege ohne Gegentor holten die Grün-Weißen in der Vergangenheit bei ihren Auftritten in Heidenheim.

Ex-VfL-Torjäger Grafite traf 2008 zur Führung für die Wolfsburger im Pokal in Heidenheim. © Lars Landmann

Das erste Aufeinandertreffen beider Teams weckt bei den VfL-Fans sicher nicht nur aufgrund des 3:0-Siegs am 10. August 2008 in der ersten Runde des DFB-Pokals positive Erinnerungen. Auch der Blick auf den damaligen Kader dürfte so manchen Wölfe-Anhänger zum Schwärmen bringen. Unter dem damaligen Trainer Felix Magath fehlten bei dem Pokalauftritt im damaligen Albstadion zwar Akteure wie Edin Dzeko, Andrea Barzagli oder Marcelinho in der Anfangself. Aber mit Torwart Diego Benaglio, Mittelfeldmann Christian Gentner oder dem heutigen Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer standen andere wichtige Spieler auf dem Rasen. Für die VfL-Treffer sorgten letztlich Torjäger Grafite und Mahir Saglik per Doppelpack. Der Wölfe-Erfolg über den damaligen Regionalligisten war damals nicht mehr als ein Pflichtsieg und hatte dennoch Symbolkraft: Eine Woche später nahm die erfolgreichste Bundesliga-Saison in der VfL-Geschichte ihren Lauf, die im Gewinn der deutschen Meisterschaft gipfelte. In derselben Spielzeit stieg Heidenheim unter dem noch heute amtierenden Chefcoach Frank Schmidt in die 3. Liga auf.

Gomez schießt VfL 2016 zum Pokalsieg

Ein Wiedersehen an gleicher Stelle gab es gut acht Jahre später: Am 26. Oktober 2016 empfing der mittlerweile als Zweitligist etablierte FC die Wölfe erneut im Pokal. Die Kräfteverhältnisse waren hier recht ausgewogen. Am Ende feierte der VfL unter dem damaligen Coach Valerien Ismael dank eines Treffers von Mario Gomez kurz nach dem Seitenwechsel einen glanzlosen 1:0-Erfolg und zog ins Achtelfinale ein, wo die Bayern später Endstation waren. Sportlich sollte die gesamte Saison verkorkst sein, der VfL mühte sich erst in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig zum Klassenerhalt.

Dank des Tores von Mario Gomez (Dritter von rechts) zog der VfL Wolfsburg 2016 in Heidenheim ins Pokal-Achtelfinale ein. © regios24 | Darius Simka/regios24

Hinten steht die Null, am Ende gibt es drei Punkte – das dürften sich VfL-Chefcoach Niko Kovac und sein Team auch beim ersten Bundesliga-Auftritt der Wolfsburger in Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr) wünschen. Doch mittlerweile sind die Gastgeber zum Erstligisten gereift und punkten vor allem in der kleinen Heim-Arena. 17 Mal traf der 1. FC in seinen acht Heimspielen und steht mit 16 Zählern auf Rang sechs der Bundesliga-Heimtabelle.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: