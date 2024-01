Wolfsburg. Dem scheidenden VfL-Torhüter fehlen 17 Minuten bis zur Bestmarke. Grabara bleibt bis Sommer in Kopenhagen. Dennoch sucht der Klub.

Koen Casteels fehlen noch 17 Minuten. Bleibt Wolfsburgs Torhüter im Bundesliga-Spiel in Mainz am Samstag bis 15.48 Uhr ohne Gegentreffer, schnappt er sich einen Liga-Rekord. Denn dann wäre der belgische Nationalkeeper gegen Mainz seit 694 Minuten ohne Gegentor. Länger schaffte das noch nie ein Torwart gegen einen Gegner. 2021 schoss Mainz zwar in zwei Spielen drei Tore gegen den VfL, aber da stand nicht Casteels, sondern Vertreter Pavao Pervan zwischen den Pfosten. Schnappt sich der im Sommer scheidende Torhüter nun die Bestmarke?

Es ist nicht nur klar, dass Casteels die Wolfsburger am Ende der Saison verlässt, sondern seit Donnerstag auch Fakt, dass Kamil Grabara erst im Sommer kommt. Eine Klausel, die auch einen Winterwechsel vom FC Kopenhagen möglich gemacht hätte, verstrich nun ungenutzt. Das bestätigte der dänischen Topklub. Somit ist der Wachwechsel auf der Stammtorhüterposition fix in den Sommer geschoben.

Interesse an Bern-Keeper David von Ballmoos?

Diskutiert wird aber offenbar noch, was in den Reihen der Stellvertreter geschieht. Pervan bleibt, hat seinen Vertrag verlängert. Aber der „Kicker“ schreibt, dass sich der VfL zudem mit David von Ballmoos von Young Boys Bern beschäftigt. Der 29-Jährige, der in Bern kürzlich zur Nummer 1 wurde, könnte in Wolfsburg als Nummer 2 im Duo mit Pervan Druck auf den Platzhirsch machen. Die Personalie scheint mindestens warm zu sein.

Auf den Abgang von Philipp Schulze, der sich dem Halleschen FC anschließt, reagiert der Klub mit einer internen Beförderung. Der 18 Jahre alte Österreicher Juri Kirchmayr wird aus der U19 nun regelmäßiger zu den Profis kommen, bestätigte Trainer Niko Kovac am Donnerstag.