Wolfsburg. Der belgische Torwart geht in sein letztes Halbjahr beim VfL Wolfsburg und steht besonders im Fokus. Wo er hingeht, ist noch offen.

Als Koen Casteels im Sommer 2015 nach einer kurzen Leihe bei Werder Bremen offiziell zum VfL Wolfsburg wechselte, war nicht klar, dass der damals 23-jährige Belgier eine Ära beim Fußball-Bundesligisten prägen würde. Die Nummer 1 der Grün-Weißen hieß damals Diego Benaglio, und der Schweizer hatte mit den Wölfen als Torwart immerhin 2009 die Meisterschaft und wenige Wochen zuvor den DFB-Pokal gewonnen.

Casteels war der junge, talentierte Herausforderer - mehr nicht, auch wenn er gleich in seinem ersten Pflichtspiel für den VfL einen Titel gewann. Im Supercup gegen Bayern München durfte er zwischen den Pfosten ran, weil Benaglio verletzt fehlte. Doch der damalige Stammtorhüter des VfL war schnell zurück und so musste sich Casteels in seiner Wolfsburger Premieren-Saison mit 13 Bundesliga-Spielen zufrieden geben. Es wurde trotzdem der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte, denn bereits in der nächsten Spielzeit löste Casteels Benaglio als Nummer 1 ab und behielt diesen Status bis heute. Dank starker Leistungen. Kein Torwart in der Erstliga-Geschichte des VfL spielte so oft zu null.

Casteels macht die Ungewissheit scheinbar nichts

Nun befindet sich die Beziehung zwischen VfL und Schlussmann bereits im Endspurt. Casteels hat schon vor Monaten angekündigt, dass er seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Wölfen nicht verlängern will. Er sucht mit 31 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung im Profi-Fußball. Wehmut kommt bei ihm in diesen Tagen trotzdem noch nicht auf, auch nicht, als er sich in seinem letzten Trainingslager mit den Grün-Weißen im portugiesischen Almancil befand. „Es ist klar, dass es das letzte Mal ist. Und ich bin für den Fußball heute schon eine extrem lange Zeit in Wolfsburg“, sagte der 31 Jahre alte Torhüter dort dem NDR, fügte aber hinzu: „Ich sehe das aber eher als eine schöne Sache. Und ich werde versuchen, mich jedes Spiel über die Zeit zu freuen.“

Denn einen spontanen Winterwechsel im Januar wird es wohl nicht geben. Immer mal wieder war über diese Möglichkeit in den vergangenen Monaten spekuliert worden, zumal der VfL einen Nachfolger mit dem Polen Kamil Grabara bereits verpflichtet hat. Nur mit dessen aktuellem Klub FC Kopenhagen müsste man sich in so einem Fall einigen. Bisher hat aber noch kein Klub ernsthaft bei Casteels angeklopft und dieser hatte auch stets betont, dass er die Saison mit den Wölfen zu Ende bringen will. Die Ungewissheit über die eigene Zukunft macht ihn scheinbar auch kaum nervös. „Ich bin offen für alles und schaue, was auf mich zukommt“, erklärte der Belgier zuletzt wieder entspannt.

Der Torwart verzichtet auf einen Berater

Er managt solche Sachen selber, verzichtet auf einen Berater. Ungewöhnlich in dieser Branche, fast genauso ungewöhnlich wie, dass ein Profi ohne Not und ohne Absicherung in sein letztes Vertragshalbjahr geht. Doch Casteels, dessen oft sehr nüchterne Klarheit in diesem aufgeheizten Geschäft viele immer wieder staunen lässt, sieht die Trümphe in seiner Hand. Seit Jahren bringt er im VfL-Trikot konstant gute Leistungen, war fast in jedem Spiel ein starker Rückhalt seiner Mannschaft. Nun kann er ablösefrei wechseln. Und auch in der Nationalmannschaft läuft es aktuell für ihn. Belgiens eigentlich Nummer 1, Thibaut Courtois, ist verletzt, wird die Europameisterschaft in Deutschland wohl verpassen.

Es könnte Casteels‘ Sommer werden. Eine gute EM mit Belgien würde seine Chance auf einen interessanten neuen Klub sicherlich erhöhen. Wenn alles gut geht. Voraussetzung ist ein starker Endspurt mit dem VfL. Maximal 18 Bundesliga-Spiele wird Casteels noch das Wolfsburger Tor hüten, und er hat die Hoffnung, dass er zum Abschluss mit dem Klub noch einmal die Qualifikation für Europa schafft.

Für den VfL wird der Abschied des Keepers in jedem Fall ein Einschnitt, wie er ihn nur selten in seiner Bundesliga-Geschichte erlebt hat. Vor Casteels (bisher 226 Bundesliga-Spiele für den VfL) prägte Benaglio (259 Spiele) über Jahre das Torwart-Bild des Klubs über viele Jahre. Der Schweizer hatte 2007 Simon Jentzsch (142 Spiele) als Nummer 1 beerbt, dieser wiederrum 2003 direkt die Nachfolge von Claus Reitmaier (163 Spiele) angetreten. Jeder dieser Torhüter begründete eine Ära bei den Wölfen. Nun wird es Zeit für eine neue, aber erst wenn Casteels seine zu einem möglichst guten Ende gebracht hat.