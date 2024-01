Wolfsburg. Der Franzose könnte mit Mainz am Samstag erstmals gegen seinen Ex-Klub spielen, fällt aber wohl wegen einer Muskelverletzung aus.

207 Bundesliga-Spiele hat Josuha Guilavogui für den VfL Wolfsburg absolviert. Hinzu kamen noch einige Partien im DFB-Pokal, in der Champions sowie Europa League, in Relegation und Supercup. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass das Spiel des VfL am Samstag bei seinem neuen Klub FSV Mainz 05 eine besonders emotionale Angelegenheit für den französischen Fußball-Profi ist. „So viel, wie dieser Verein mir gegeben hat, wird mir kein anderer Verein mehr geben können“, hatte der 33-Jährige bei seinem Abschied gesagt.

Aber obwohl er es anders geplant hatte, steht der Mittelfeldspieler den Grün-Weißen nun erstmals in seiner Karriere als Gegner gegenüber. Nach insgesamt neun Jahren in Wolfsburg hatte er im vergangenen Sommer ein Vertragsangebot des VfL abgelehnt, dann im Ausland aber nicht wie erhofft einen neuen Arbeitgeber gefunden. Ergebnis: Guilavogui schloss sich als vertragsloser Spieler Ende September Mainz 05, dem Gegner der Wölfe am Samstag, an. Auch wenn die Begegnung nicht in der Wolfsburger VW-Arena, sondern im Mainzer Stadion stattfindet, wird es eine emotionale Herausforderung für den Franzosen.

Guilavogui ist noch nicht zu 100 Prozent fit

Allerdings betonte dieser in einem Instagram-Video der Mainzer, dass er seine Gefühle trotzdem im Griff haben werde. „Für 90 Minuten werden wir Gegner sein, und dann werden wir uns wieder umarmen“, sagte Guilavogui. Es wird jedoch wohl kein direktes Aufeinandertreffen mit den Ex-Kollegen auf dem Platz für den Mittelfeldspieler geben. Eine Muskelverletzung im Oberschenkel macht dem Routinier noch zu schaffen und schließt einen Einsatz am Samstag aus.

In dem Instagram-Video ließ sich Guilavogui zwar noch eine kleine Hintertür offen und sagte: „Vielleicht wird es reichen, vielleicht nicht“, doch nach Informationen unserer Zeitung ist sein Mitwirken am Samstag praktisch ausgeschlossen. Bereits die Generalprobe der Mainzer am vergangenen Samstag gegen Feyenoord Rotterdam hatte der Routinier verpasst. Damit geht seine eher unglückliche Zeit beim FSV weiter. Wegen seiner Verletzung hat Guilavogui für die 05er erst zwei Ligaspiele mit insgesamt 31 Minuten Spielzeit absolviert und muss sich weiter gedulden. „Wenn man so eine schwere Verletzung hat, muss man vorsichtig damit umgehen“, sagt er. Die von Mainz erhoffte Verstärkung im Abstiegskampf war er daher noch nicht.

Es droht ein dramatisches Saisonfinale beim Ex-Klub

Nun verpasst der Mittelfeldspieler auch noch das Wiedersehen mit dem Ex-Klub. Immerhin handelt es sich um das letzte Spiel der Hinrunde. Guilavogui hat damit noch die Chance, im Rückspiel gegen den VfL aufzulaufen. Das findet dann auch in seiner alten sportlichen Heimat VW-Arena statt und ist dazu das letzte Saisonspiel. Hoffentlich haben beide Teams dann ihre Ziele schon erreicht. Ansonsten würde Guilavoguis Rückkehr nach Wolfsburg zusätzlich eine dramatische Note erhalten. Doch zunächst muss der Franzose erstmal fit werden.