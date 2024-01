Wolfsburg. Der Topstürmer des VfL Wolfsburg spricht im Interview vor Beginn der zweiten Saisonhälfte über seine Ziele mit dem Fußball-Bundesligist

In einer auch für den Klub enttäuschenden ersten Halbserie mit nur 19 Punkten und Platz 10 war Stürmer Jonas Wind die positivste Erscheinung beim VfL Wolfsburg. Der 24 Jahre alte Däne kam in bisher 16 Saisonspielen auf neun Treffer und vier Assists, und war damit zur Stelle, als sich Lukas Nmecha noch vor dem Start der Fußball-Bundesliga ein weiteres Mal schwerer verletzte. Über die Rückkehr seines Mitspielers, seine Erwartungen an die zweite Saisonhälfte und ein für ihn gar nicht so pikantes Foto aus dem vergangenen Sommer sprachen wir mit ihm vor dem Auftakt ins neue Jahr mit dem Spiel beim FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr).

Sie haben in den ersten 16 Spielen neun Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben, wie fällt Ihr Fazit der ersten Saisonhälfte aus?

Für mich persönlich war es sehr gut, aber die Mannschaft ist am wichtigsten, und da haben wir es nicht so gut gemacht, wie wir uns das erhofft hatten.

Ein starker Jonas Wind, eine schwächelnde Mannschaft - wieso hat es nicht so zusammen funktioniert?

Ich kann sagen, dass es für mich auch deshalb sehr gut lief, weil meine Mitspieler mich gut in Szene gesetzt haben, ich im Strafraum sein und die Tore schießen konnte. Aber als Mannschaft hatten wir damit zu kämpfen, dass wir einige unglückliche Gegentore kassiert haben und wir vorne am Ende nicht genug Tore erzielt haben. Es waren mehrere Punkte. In einigen Spielen haben wir unsere Qualität nicht auf den Platz bekommen, so dass wir insgesamt nicht so gut waren, wie wir es uns gewünscht hätten.

Wind ist überzeugt: Haben eine starke Mannschaft

Der VfL hat die kurze Winterpause auch für ein Trainingslager genutzt. Wie bewerten Sie die Zeit im portugiesischen Almancil?

Es war gut mal rauszukommen - und besseres Wetter zu haben als in Deutschland, noch mehr gemeinsam zu machen. Das hat auch unsere Mentalität innerhalb der Mannschaft gestärkt, und wir hatten sehr gute Einheiten auf einem guten Platz. Jetzt wird es darauf ankommen, dass wir die ersten Bundesliga-Spiele erfolgreich bestreiten und einen guten Start haben. Ich habe hohe Erwartungen an die restliche Saison. Ich bin der Meinung, dass wir eine starke Mannschaft mit vielen guten Spielern haben. Es braucht manchmal einfach Zeit, bis alles Vorgenommene auch umgesetzt wird. Wir müssen es auf dem Platz zeigen und benötigen einige Siege.

Sie waren an 13 von 20 VfL-Toren in der Hinrunde unmittelbar beteiligt. Ist das für Sie Last oder liegt Ihnen die Verantwortung?

Ich mag es, wenn Verantwortung auf meinen Schultern liegt. Ich sehe es nicht als Druck. Als Stürmer ist es meine Aufgabe, Tore zu schießen und sie aufzulegen. 13 von 20 – das ist nicht wenig. Aber ich bin überzeugt, wir werden in den nächsten Monaten noch weitere Spieler sehen, die ihre Tore erzielen werden.

Egal ob schön oder reingearbeitet: Für Wind ist Tor gleich Tor

Haben Sie im Sommer eigentlich irgendetwas anders gemacht als vorher?

Nein, eigentlich nicht. Das Wichtigste ist, nicht verletzt zu sein, und das ist bei mir jetzt schon lange der Fall. Ich hatte eine gute Vorbereitung, in der ich schon einige Tore geschossen habe, und das konnte ich glücklicherweise auch mit in die Saison nehmen. Das Wichtigste ist, fit zu sein. Dann weiß ich, dass ich meine Qualitäten habe, die der Mannschaft helfen können.

Fast alle ihrer Tore wirken wie reingearbeitet. Macht es für Sie einen Unterschied, ob ein Tor schön ist oder nicht?

Nein, eigentlich nicht. Tor ist Tor. Ganz egal wie es fällt, läuft es auf das gleiche hinaus. Einige meiner Treffer waren nah vor dem Tor, zweite Bälle. Aber ich muss zur richtigen Zeit in der richtigen Position sein. Ob ich von außerhalb des Strafraums treffe oder von innerhalb, ändert für mich nichts, solange ich dem Team mit meinen Toren helfe.

Welche Tore bewerten Sie für sich selbst als schön?

Mein zweites Tor gegen Heidenheim im ersten Spiel, als Mattias Svanberg mir auflegt, ich einen guten Lauf mache und den Ball reinschieße. Und das erste Tor in Köln, als auch wieder Mattias aufgelegt hat. Das dürften die schönsten in dieser Saison gewesen sein.

Zwischen mir und Mattias Svanberg stimmt die Kommunikation

Mattias Svanberg und Sie – klingt nach einer guten Verbindung

Ja, ich denke schon. Abseits und auf dem Platz stimmt die Kommunikation zwischen uns, und wir haben eine gute Verbindung. Unsere Sprache ist zwar schon unterschiedlich, aber ich verstehe ihn, wenn er schwedisch spricht und er versteht mich auf dänisch. Und auf dem Feld haben wir einen guten Blick füreinander. Wir wissen, dass ich bestimmte Läufe ansetzen kann, wenn er den Ball hat. Ich meine, er hat mir insgesamt drei Tore aufgelegt. Es passt mit uns.

Jonas Wind (rechts) und Mattias Svanberg verstehen sich auf und außerhalb des Platzes. © regios24 | Darius Simka

Im Sommer gab es in den sozialen Medien Fotos vom Roskilde-Festival. Auf einem trinken Sie aus einem Schlauch. Viele Profis meiden es, so abgelichtet zu werden. Wie kommt es, dass Sie so locker damit umgehen?

Um ehrlich zu sein: Es wurde zwar viel darüber in den Medien gesprochen, aber mir ist es eigentlich egal, was daraus gemacht wird. Für mich ist allein wichtig, wie der Verein damit umgeht, und da ist alles in Ordnung. Im Urlaub geht es mir darum zu relaxen und nicht zu viel an den Fußball zu denken. Ein, zwei Bier zu trinken, das ist okay, solange ich mein Trainingsprogramm auch absolviere. Es sind so viele Tage während der Saison, an denen wir arbeiten und Spiele haben. Wenn man dann mal drei Wochen Urlaub hat, ist es einfach wichtig, die Batterien wieder aufzuladen, mal abzuschalten und Spaß mit seinen Freunden zu haben. Für mich ist es nichts Schlechtes, die Ferien zu genießen. Es war einer meiner Freunde, der das Bild gepostet hat. Ich kann versprechen: Während der Saison wird man mich nicht auf Bildern wie diesen finden, da mein Fokus dann zu 100 Prozent auf dem Sport liegt.

Jonas Wind: Es ist sehr wichtig, dass Lukas Nmecha gesund zurückkehrt

Lukas Nmecha ist in der Winter-Vorbereitung wieder ins Training eingestiegen, er wird im Laufe der Rückrunde zurückkehren. Zusammengespielt haben Sie eigentlich nur in ihrem erstem Halbjahr 2021/22 unter Trainer Florian Kohfeldt. Danach auch wegen seiner Verletzung so gut wie gar nicht mehr. Kann es auch zusammen funktionieren?

Wir haben auch im Pokalspiel bei Maccabi Berlin zusammen gespielt, als er sich leider früh verletzt hat, Lukas im Sturmzentrum und ich auf der Zehn. Es würde mich freuen, wenn wir zusammenspielen. Ich denke, wir haben ebenfalls eine gute Verbindung. In den ersten Monaten, als ich eine Position zwischen der Zehn und auf dem Flügel gespielt habe, hatten wir ein ausgezeichnetes Auge füreinander und haben einander stark in Szene gesetzt. Es ist natürlich die Entscheidung des Trainers, wie und in welcher Besetzung wir spielen.

Wie wichtig ist es, das ein zweiter so torgefährlicher Spieler zurückkehrt?

Es ist sehr wichtig, dass er gesund zurückkehrt. Er ist ein toller Spieler, der zuletzt viel Pech mit Verletzungen hatte. Mit zwei Stürmern zu spielen, kann es für den Gegner schwieriger machen, wenn er sich nicht nur auf einen sondern auf zwei einstellen muss.

Im Sommer kommt mit Kamil Grabara ein Torwart zum VfL, den Sie noch aus ihrer Zeit beim FC Kopenhagen kennen. Was erwartet den VfL mit ihm?

Er ist ein sehr guter Torhüter, einer, der für Paraden prädestiniert ist. Und neben dem Platz ist er ein guter Typ, der Charakter zeigt. Er mag es zu sagen, was immer ihm auf der Seele liegt. Und wenn man mit ihm in einem Team spielt, ist er ein loyaler Spieler, der alles für die Mannschaft gibt. Ich freue mich auf ihn. Aktuell haben wir mit Koen Casteels auch einen tollen Keeper. Ich bin überzeugt, dass auch Kamil es für den VfL auch werden wird.

Sie verfolgen Ihren früheren Klub ja weiter. Wie hat sich Kamil Grabara in den vergangenen zwei Jahren dort entwickelt?

Das stimmt, ich versuche weiterhin, jedes Kopenhagen-Spiel zu sehen. Kamil wird immer besser, speziell in der Champions League hat er es sehr gut gemacht und viele gute Saves gehabt.

Jonas Wind im Zweikampf mit Sebastiaan Bornauw. © VfL Wolfsburg/oh | Marvin Seibert

Wind: Es ist normal, dass Gerüchte aufkommen, wenn man gut spielt

Zuletzt gab es um Sie einige Transfer-Gerüchte aus der Premier League. Verfolgen Sie das?

Wenn man gut spielt, ist es in unserem Geschäft normal, dass Gerüchte aufkommen. Aber ich kümmere mich nicht darum. Es ist schön, wenn Interesse da ist, aber mein voller Fokus liegt auf dem VfL, und ich bin sowohl auf als auch neben dem Platz sehr glücklich hier. Deswegen denke ich nicht zu sehr darüber nach. Ich lese auch nicht so viel, manchmal bekomme ich es in den sozialen Medien mit oder mir schreiben Freunde, dass sie etwas gesehen haben und wollen wissen, ob da etwas dran ist. Aber es sind nur Gerüchte.

Gibt es einen Kindheits-Traum, für welchen Klub oder in welcher Liga Sie in Ihrer Karriere einmal spielen wollen?

Als ich klein war, war es mein Traum, einmal in der Premier League zu spielen. Das ist in meinen Augen die beste Liga in der Welt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt in England spielen müsste, bevor meine Karriere irgendwann einmal zu Ende ist. Ich bin sehr glücklich, in Deutschland zu spielen. Die Bundesliga ist eine sehr gute, spannende Liga, weil sehr viele Tore fallen. Und das ist gut für Stürmer wie mich.

Wie wichtig wird jetzt für den VfL gleich das erste Spiel des neuen Jahres bei Mainz 05?

Es ist sehr wichtig, dass wir gut starten. Mainz hatte in der bisherigen Saison schwer zu kämpfen, aber es ist nicht leicht, dort zu spielen. Mit einem Sieg können wir Selbstvertrauen tanken.

Wolfsburgs Topstürmer: Persönlich setze ich mir keine Ziele

Der Rückstand auf die Europapokal-Plätze beträgt aktuell fünf Punkte. Klappt es noch mit dem internationalen Geschäft?

Die Liga ist sehr eng und die Mannschaften sind dicht beieinander. Heidenheim ist beispielsweise gegen Ende des Jahres noch mit wichtigen Siegen an uns vorbeigezogen und jetzt auf dem neunten Platz. Wir haben nicht so performt wie wir es uns vorgestellt hatten und sind trotzdem nur fünf Punkte hinter den Europapokalplätzen. Es geht darum, hart zu arbeiten, einen guten Lauf zu bekommen und in der Tabelle zu klettern. Ich setze große Hoffnungen in die zweite Saisonhälfte.

Mit welchen Zielen gehen Sie persönlich in die Rückrunde?

Ich setze mir da keine Ziele. Ich versuche einfach, von Spiel zu Spiel zu schauen und es so gut wie möglich zu machen. Wenn ich treffe, ist es gut, aber die Siege mit der Mannschaft sind das Wichtigste.