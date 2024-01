Wolfsburg. Eigentlich ist der VfL Wolfsburg in der Offensive gut aufgestellt. Doch nun wurde ein alter Bekannter als Verstärkung gehandelt.

Bisher hat sich der VfL Wolfsburg in dieser Wechselphase auf dem Transfermarkt komplett zurückgehalten. Nur einmal ist der Fußball-Bundesligist offiziell tätig geworden, allerdings als abgebender Verein. Ersatztorwart Philipp Schulze wurde bis zum Saisonende an den Drittligisten Hallerscher FC ausgeliehen.

Auf der Seite der Neuzugänge steht dagegen noch eine Null. Das ist nicht sonderlich überraschend, da der VfL bereits vor Wochen keinen großen Handlungsbedarf an seinem Kader sah. Trotzdem werden Sport-GeschäftsführerMarcel Schäfer und sein Team bis Ende Januar die Augen offenhalten, ob sich nicht doch noch eine kleine Verbesserung am Aufgebot verwirklichen lässt.

Sarr und Pejcinovic sind Wechselkandidaten

Auffällig ist, dass die Gerüchteküche um eine Wolfsburger Stürmersuche heiß bleibt. Prinzipiell sehen sich die Grün-Weißen auch hier gut aufgestellt. Mit Jonas Wind haben sie in dieser Saison einen verlässlichen Knipser, der lange verletzte Lukas Nmecha peilt im Februar sein Comeback an und mit Leihspieler Amin Sarr und Talent Dzenan Pejcinovic stehen noch zwei weitere Optionen zur Verfügung. Von Tiago Tomas, der bei VfL-Trainer Niko Kovac meist über außen kommt, mal ganz abgesehen.

Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass die Wölfe im Angriff noch mal aktiv werden. Spätestens, wenn die eher unglückliche Leihe mit Sarr vorzeitig beendet wird und/oder Pejcinovic Spielpraxis bei einem anderen Klub erhalten soll. Zuletzt wurde bereits das französische Sturmtalent Hugo Ekitike vom Paris St. Germain mit dem VfL in Verbindung gebracht. Nun vermelden spanische Medien, dass sich die Wolfsburger mit Rafa Mir vom FC Sevilla beschäftigt haben. Wie Relevo und die Mundo Deportivo übereinstimmend berichten, versuchten die Niedersachsen den 26-jährigen Stürmer auf Leihbasis mit Kaufoption zu verpflichten, doch der habe angeblich abgesagt.

Der VfL beschäftigte sich vergangenes Jahr mit Mir

Ob an diesem Gerücht etwas Wahres dran ist, lässt sich nur schwer verifizieren. Schäfer und Co. kommentieren grundsätzlich keine Transferspekulationen. Nach Informationen unserer Zeitung haben sie sich aber zumindest in der Vergangenheit schon einmal mit Mir beschäftigt. Der Spanier, der bei Sevilla in dieser Saison einen schweren Stand hat (13 Ligaspiele, 1 Tor), wurde bereits im vergangenen Jahr beim VfL als möglicher Neuzugang diskutiert. Am Ende kam keine Verpflichtung zustande.

Stimmen die Meldungen aus Spanien, hätte der VfL schlechte Karten, wenn er einen neuen Anlauf bei Mir wagen würde. Ähnlich sieht es beim zuletzt gehandelten Ekitike aus. Bei dem 20-jährigen Franzosen soll sich der englische Erstligist Wolverhampton Wanderers bei den Verhandlungen in der Pole Position befinden. Schäfer und Co. werden sich von solchen Nachrichten aber nicht verrückt machen lassen. Sie können warten und auf die richtige Chance lauern, um vielleicht doch noch einmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.