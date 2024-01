Almancil. Die Männer sind nach Hause geflogen, die Fußballerinnen haben das Trainingslager-Quartier des VfL Wolfsburg in Almancil übernommen.

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr wiederholte sich, was im „Conrad Algarve“ bereits am Dienstag zuvor passiert war: Zwei Mannschaftsbusse des VfL Wolfsburg hielten vor dem schicken Fünf-Sterne-Hotel in Almancil. Ausgestiegen sind allerdings nicht Maximilian Arnold und Co., sondern Alexandra Popp und die Fußballerinnen, die bis zum 15. Januar bleiben. Für einen Tag teilten sich beide Teams das Hotel, und das zum ersten Mal - sehr zum Gefallen von Frauen-Coach Tommy Stroot.

„Eine Klasse besser“: VfL-Coach Stroot freut sich über Umzug ins Männer-Hotel

Den Samstagabend nach dem Testspiel-Sieg der Männer gegen Schalke und einer ersten Aktivierungseinheit der Frauen verbrachten beide Teams beim gemeinsamen Dinner. Stroot verriet: „Dieser letzte Abend war toll. Es passiert immer häufiger, dass diese Kontaktmomente da sind. Von daher ist es mittlerweile fast schon familiär. Es sind bekannte Gesichter da, man kommt schnell in eine gesellige Atmosphäre, und man hat nicht das Gefühl, dass es sein muss, dass wir zusammensitzen.“ Geschäftsführer Marcel Schäfer nutzte die Gelegenheit, um beide Teams noch einmal für die Ziele in der zweiten Saisonhälfte einzuschwören.

Es geht in diesem Punkt schon einmal in Richtung Gleichberechtigung bei den Wolfsburgern. Im vergangenen Jahr war das Teamhotel der Frauen noch einige Kilometer entfernt mit dem Robinson Club. Jetzt, so sagt es Stroot, sind die Trainings-Bedingungen in Almancil noch einmal „eine Klasse besser“. „Es zeichnet den VfL aus, maximal professionell in den Frauenfußball zu investieren. Und das hier ist der nächste Schritt“, so der VfL-Coach, der ebenfalls meinte: „Man merkt es an der Stimmung, es ist überragend. Wir sind total stolz, hier trainieren zu dürfen. Wir haben tolle Bedingungen, bei denen wir intensiv arbeiten werden.“

Wolfsburg-Coach: Arbeiten jetzt an der Art und Weise, um Titel einzufahren

Zwei Testspiele sind angesetzt. Am Dienstag (16.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim, die auch Gegner im Pokal-Viertelfinale sein wird, und dann am Samstag gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam (16 Uhr, jeweils deutscher Zeit, Wölfe-TV überträgt). Dem Wolfsburger Trainer geht es darum, die Mannschaft nach einem schwierigen Halbjahr wieder in die Spur zu bringen. Er betonte auch am Sonntag noch einmal: „Wir wollen natürlich Titel einfahren. Wenn es nicht passiert, ist es so, dass wir in den Spiegel schauen können, wenn die Art und Weise passen sollte.“

Nicht alle Spielerinnen konnten zum Start des Trainingslagers mit der Mannschaft auf dem Platz trainieren. © VfL Wolfsburg/oh | Marvin Seibert

Einige Spielerinnen wie die Nationalspielerinnen Popp, Kathrin Hendrich und Merle Frohms waren am Sonntag noch nicht dabei, sollen aber zeitnah zurückkehren. Nicht mit im Flieger saßen mit Lena Oberdorf (krank) und Felicitas Rauch (Zeh-Verletzung) zwei weitere DFB-Spielerinnen. Das Duo soll aber schnellstmöglich nachreisen. Denn, so Stroot: „Wir arbeiten jetzt an der Art und Weise, um Titel einzufahren.“