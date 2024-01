Wolfsburg. Nach dem K.o. durch Weltmeister Osleys Iglesias tritt der Wolfsburger Profiboxer am 13. Januar in Berlin an. Er ist selbst gespannt.

Eigentlich war es Artur Reis gewohnt, dass er seine Gegner in den Ringstaub schickt. Bis zum 7. Oktober 2023 hatte der Wolfsburger Profiboxer stets Oberwasser, acht seiner elf Kämpfe vorzeitig gewonnen. Dann kam sein bisher größter Fight, der um die WM-Krone des Weltverbands IBO. Und dieses Mal war es Reis, der zum ersten Mal in seiner Kampfsportkarriere auf die Bretter ging. Champion Osleys Iglesias (Kuba) war an diesem Abend im Magdeburger Maritim-Hotel mindestens eine Nummer zu groß. Nun, gut drei Monate später, ist Reis bereit dazu, wieder aufzustehen. Er wagt einen neuen Anlauf, sich nach oben zu boxen. Zum Auftakt gibt‘s am Samstag, 13. Januar, in Berlin einen erfahrenen Gegner, den er allerdings schlagen muss.

Artur Reis über ersten K.o.: Es hat gedauert, das wegzustecken

In der Verti Music Hall im Stadtteil Friedrichshain geht‘s im Rahmen einer Veranstaltung von Reis‘ Promoter SES Boxing in gut einer Woche über maximal sechs Runden im Supermittelgewicht gegen Robert Talarek. Der bereits 40 Jahre alte Pole hat im Vergleich zum Wolfsburger rund viermal so viele Profikämpfe bestritten, ist ein extrem erfahrener Mann. Aber: Talarek hat von seinen 54 Kämpfen auch „nur“ 28 (19 durch K.o.) gewonnen, bei 23 Niederlagen (4 durch K.o.) und drei Unentschieden. Der Trend bei ihm zeigt allerdings deutlich nach unten, von seinen vergangenen zehn Fights gewann der Pole gerade einmal zwei. Talarek hat allerdings reichlich Erfahrung gesammelt, auch schon gegen Spitzenboxer wie seinen Landsmann Kamil Szeremeta im Ring gestanden.

Artur Reis (mit seinem Trainer Dirk Dzemski) war nach der Niederlage gegen Osleys Iglesias auch optisch schwer gezeichnet. Inzwischen hat er sie allerdings verdaut. © imago | Christian Schroedter

Doch wenn man ehrlich ist: Um den Gegner geht es in gut einer Woche eigentlich weniger. Die wichtigste Frage ist: Wie hat Reis diesen ersten K.o. der Karriere gegen Iglesias weggesteckt. An dem Abend in Magdeburg hatte man durchaus den Eindruck, als sei das alles kein großes Ding für ihn. In den Wochen danach sah es aber schon anders in ihm aus, wie er nun verrät. Reis sagt: „Es hat doch ein bisschen gedauert, das wegzustecken. Das war schon eine starke Enttäuschung.“

Reis‘ Niederlage gegen Osleys Iglesias hat Eindruck hinterlassen

Vor allem die Tatsache, dass alles so schnell ging, Iglesias ihn nach dem ersten Niederschlag in Runde 1 bereits nach 4 Runden zerlegt hatte, setzte ihm zu. „Ich bin gar nicht in den Kampf gekommen, konnte gar nicht erst zeigen, was ich kann. Und als ich etwas besser reingekommen bin, da war es auch schon vorbei“, so der 31 Jahre alte Supermittelgewichtler. Er meint weiter: „Eine Woche nach dem Kampf habe ich schon gedacht: weiter geht‘s. Aber so einfach war das nicht, es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich wieder loslegen konnte.“

Inwiefern der erste Niederschlag nach mehreren hundert Kämpfen im Amateur- und Kickboxen doch nachhaltig Eindruck hinterlassen hat, wird sich in Berlin nun zeigen. Wobei: Reis ist ein Kämpfer, sein früherer Trainer Antonino Spatola bezeichnete den früheren Kickbox-Weltmeister einst gerne als „Maschine“. Der Schützling von SES-Coach Dirk Dzemski selbst sagt: „Ich habe mich in der Zwischenzeit davon erholt, ich bin wirklich bereit. Aber natürlich wird es sich jetzt im Kampf zeigen, ob das tatsächlich so ist.“ Der Wolfsburger selbst hat den Anspruch, den Kampf gegen Talarek deutlich zu gestalten, auch sein Management geht laut Pressemitteilung von einer deutlichen Geschichte aus - und dass Reis sich schnell wieder für höhere Aufgaben empfehlen wird. Zu wünschen ist ihm das, aber er wird es noch zeigen müssen.

DM, EM oder Interconti - eine zweite WM-Chance für Reis könnte noch dauern

Und die höhere Aufgabe wird mutmaßlich nicht ganz so schnell wieder ein WM-Kampf werden. Sein Promoter Ulf Steinforth stärkte Reis direkt nach dem Iglesias-Kampf den Rücken, die gerade erst geschlossene Zusammenarbeit zwischen dem Wolfsburger und dem SES-Stall wird fortgesetzt. Doch der Promoter dachte zunächst eher an eine deutsche Meisterschaft oder eine Europameisterschaft als nächsten großen Prüfstein. Und für diesen Fall gibt es ein paar interessante Namen, die als Gegner infrage kommen. Im nationalen Ranking der inoffiziellen Weltrangliste boxrec.com ist der 31-Jährige von 2 auf 4 gerutscht. Topgesetzt ist inzwischen nicht mehr Altmeister Felix Sturm sondern der aufstrebende Simon Zachenhuber. Dahinter stehen der gebürtige Kubaner Uwel Hernandez sowie der frühere WBA-Weltmeister Tyron Zeuge, der als Gegner vielleicht der interessanteste Name in der Liste ist.

Doch das wird frühstens nach Talarek ein Thema werden. „Es ist gut, dass ich jetzt erst einmal einen Kampf zum Reinkommen bekomme. Ich hoffe, dass ich danach auch wieder für größere Aufgaben bereit sein werden, auch wenn es mit einer DM oder einem Interconti-Kampf erst einmal etwas kleiner angesetzt sein dürfte als mit einer WM.“ Am liebsten möchte der Wolfsburger wieder da weitermachen, wo er vor dem 7. Oktober aufgehört hatte: Dass die Gegner auf den Brettern liegen und nicht er selbst.