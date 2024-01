Wolfsburg. Hugo Ekitike soll beim Fußball-Bundesligisten ein Thema sein. Doch der ist in der Offensivabteilung eigentlich gut genug aufgestellt.

So ganz neu ist das Gerücht nicht, bereits im vergangenen Sommer wurde Hugo Ekitike einmal kurz als Neuzugang beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg gehandelt. Nun sollen sich die Grün-Weißen nach Informationen der französischen Sportzeitung „L‘Equipe“ erneut um den Angreifer von Paris Saint-Germain bemühen, diesmal geht es um eine Leihe. Angeblich hat der VfL bereits Kontakt zu dem Spieler aufgenommen.

Allerdings gibt es berechtigte Fragezeichen, ob wirklich viel an dieser Personalie dran ist. Der 21-Jährige kam 2022 als großes Sturmtalent von Stade Reims, kommt beim französischen Serienmeister aber nicht an Topstars wie Kylian Mbappé oder Ousmane Dembélé vorbei und hat in dieser Saison erst acht Minute in der Ligue 1 absolviert. Ein Wechsel zum VfL könnte für Ekitike nur mit der Aussicht auf mehr Spielzeit Sinn machen.

Der VfL Wolfsburg ist im Sturm gut aufgestellt

Die wird ihm aber auch in Wolfsburg keiner garantieren können. Der VfL besitzt mit Jonas Wind einen Mittelstürmer in Topform. An ihm dürfte Ekitike so schnell nicht vorbeikommen. Und dann steht noch die Rückkehr von Lukas Nmecha an, der die erste Saisonhälfte aufgrund seiner schwerwiegenden Knieverletzung komplett verpasst hatte. Dazu haben die Wölfe mit Amin Sarr und Dzenan Pejcinovic noch zwei weitere Stürmer im Aufgebot. Beide spielten bei Trainer Niko Kovac aber nur eine untergeordnete Rolle. Mit Tiago Tomas gibt es außerdem eine weitere Option für diese Position.

Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sich die Wolfsburger einen weiteren Stürmer auf Leihbasis dazuholen, bei dem sie nicht sicher sein können, dass er ihnen sofort weiterhilft. Sollte Sarr und/oder Pejcinovic ihre Kaderplätze freimachen, könnte die Bewertung noch einmal anders ausfallen. Alllerdings ist Hugo Ekitike dann auch nur einer von mehreren Namen, mit denen sich der VfL beschäftigt.